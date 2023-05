Téléphone à clapet Motorola Razr 40 Ultra : tout ce que vous devez savoir

Le monde des smartphones est en constante évolution et les fabricants sont toujours à la recherche de nouvelles façons d’impressionner leurs clients. L’une des dernières tendances de l’industrie est la sortie de téléphones pliables, et Motorola est l’une des entreprises à la pointe de cette technologie. La société prévoit de lancer sa nouvelle gamme pliable demain, et le Razr 40 Ultra est l’un des téléphones inclus dans cette gamme.

Motorola Razr 40 Ultra : une fuite de hardware révèle des fonctionnalités et des caractéristiques intéressantes avant le lancement officiel

Cependant, juste un jour avant le lancement, un leaker nommé SnoopyTech a publié sur Twitter des informations intéressantes sur le Razr 40 Ultra. Le leaker a partagé une image du téléphone en trois couleurs différentes et les caractéristiques techniques complètes. De plus, une « présentation » de 30 secondes la vidéo a également été publiéemettant en valeur le téléphone sous tous ses aspects.

Bien que l’on ne sache pas comment SnoopyTech a obtenu ces informations, il est clair que les caractéristiques techniques du Razr 40 Ultra sont impressionnantes. Un détail notable est l’utilisation du SoC Snapdragon 8+ Gen 1. Il a un an mais est plus économique que le 8 Gen 2. C’est un choix judicieux en raison de la taille limitée de la batterie du téléphone. Comme le hardware efficace aidera à offrir une autonomie de batterie décente.

Les écrans du Razr 40 Ultra sont également remarquables. L’écran interne a un taux de rafraîchissement de 165 Hz. C’est un choix audacieux pour un téléphone à clapet pliable avec une batterie de 3 800 mAh. Pour mettre cela en perspective, il n’y a pas beaucoup d’autres produits sur le marché qui vont aussi loin. L’écran externe a un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Il est tout de même supérieur à la moyenne des téléphones haut de gamme qui s’arrêtent généralement à 120 Hz.

Toutes ces informations sont passionnantes. Mais il est important de noter que les informations divulguées ne sont pas officielles jusqu’au lancement officiel du téléphone. Malgré cela, le hardware divulgué a généré beaucoup de buzz et d’excitation à propos du prochain téléphone. Les personnes sont curieux de voir si le téléphone sera à la hauteur du battage médiatique et s’il en vaudra la peine.

