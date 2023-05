Fuite des caractéristiques clés de Pixel Watch 2, un chipset plus puissant attendu

La Pixel Watch 2 de Google devrait bénéficier d’une amélioration significative de la durée de vie de la batterie. C’est grâce à sa transition du chipset Exynos de Samsung au Snapdragon de Qualcomm. Avec les dernières rumeurs et fuites, nous plongerons dans les principales mises à niveau à venir de la Pixel Watch 2. Nous examinerons son processeur, sa batterie et ses capteurs de santé. Continuez à lire pour découvrir comment ces changements feront de la Watch 2 un changeur de jeu sur le marché des smartwatch.

Puce Pixel Watch 2

Une fuite de début mai a révélé que Pixel Watch 2 arriverait cet automne, aux côtés de la série Pixel 8. De plus, le rapport affirme que le SoC Exynos 9110 de Samsung, qui a fait ses débuts en 2018 avec la Galaxy Watch, devrait alimenter le portable.

Cependant, selon 9to5google, la Pixel Watch 2 sera alimentée par le chipset de la série Snapdragon W5. On ne sait pas sur quel chipset W5 il fonctionnera. Mais il pourrait s’agir des chipsets Snapdragon W5 ou W5+. Les seules montres intelligentes fonctionnant sur la dernière plate-forme spécifique portable de Qualcomm sont la TicWatch Pro 5 et la OPPO Watch 3.

La nouvelle plate-forme est construite sur le processus de fabrication 4 nm. Il dispose également de quatre cœurs A53 à 1,7 GHz avec deux GPU Adreno 702 (1 GHz). En comparaison, l’Exynos 9110 de la Pixel Watch d’origine est construit sur un processus de 10 nm avec deux Cortex-A53. Cela indique qu’en théorie, il y aura une augmentation substantielle de la puissance de traitement et de l’efficacité.

La décision de Google de choisir Samsung Exynos pour son portable de deuxième génération est remarquable et surprenante. Nous nous attendions à ce que le W920 5 nm utilisé dans les Galaxy Watch 4 et 5 soit utilisé. Une autre possibilité était le W980 spéculé, qui devrait apparaître dans la Galaxy Watch 6.

Meilleure autonomie de la batterie

Le rapport ajoute que cette amélioration pourrait permettre une durée d’utilisation plus longue même avec AOD ON et pourrait même permettre aux personnes de l’utiliser pendant plus d’une journée avec des mesures d’économie de batterie en place. Prévue pour arriver à l’automne, la Pixel Watch 2 est probablement l’un des premiers appareils à être lancé avec le Wear OS 4 récemment annoncé. La nouvelle mise à jour logicielle pour les appareils portables apporte également des améliorations à tous les niveaux, y compris des gains d’efficacité.

Capteurs Fitbit + Pixel Watch 2

Enfin, selon des sources citées par la publication, la Pixel Watch 2 possède des capteurs de santé similaires à la Fitbit Sense 2. Cela indique qu’elle pourrait avoir un capteur d’activité électrodermique continue (cEDA) pour la gestion et le suivi du stress toute la journée, ainsi qu’un capteur de température cutanée.

Prix ​​et disponibilité

Google n’a pas encore confirmé le prix et la date de sortie de Pixel Watch 2. Cependant, il devrait être annoncé aux côtés du Pixel 8 plus tard cette année.

Quelles fonctionnalités aimeriez-vous voir dans la Watch 2 ? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous.

