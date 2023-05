La Corée du Sud donne son feu vert au rachat d’Activision Blizzard par Microsoft

Le rachat d’Activision Blizzard par Microsoft a reçu le feu vert des autorités de la concurrence sud-coréennes. C’est l’un des pays qui a dû donner son aval à la plus grosse acquisition de l’histoire du secteur du jeu vidéo, évaluée à 69 milliards de dollars.

Un marché sans intérêt pour Activision Blizzard

La Commission sud-coréenne du commerce équitable (KFTC) a décidé de ne pas s’opposer au rachat d’Activision Blizzard par Microsoft. La raison en est que le marché sud-coréen n’est pas très pertinent pour la société américaine, dont les jeux ne sont pas très populaires dans le pays asiatique.

La KFTC a souligné que la part de marché combinée des jeux développés et distribués par Microsoft et Activision Blizzard est faible et que la popularité des meilleurs jeux d’Activision Blizzard est plus faible en Corée qu’à l’étranger. Par ailleurs, il a indiqué qu’il existe un grand nombre de développeurs de jeux populaires avec lesquels les concurrents peuvent alternativement traiter, il n’y a donc aucune chance que les sociétés de services de jeux rivales soient exclues.

La décision de la KFTC contraste avec celle d’autres pays comme le Royaume-Uni ou les États-Unis, où le rachat d’Activision Blizzard par Microsoft a rencontré plus de résistance. Au Royaume-Uni, la Competition and Markets Authority (CMA) a bloqué l’accord en avril, affirmant qu’il pourrait réduire la concurrence et l’innovation dans l’industrie du jeu vidéo. Microsoft a fait appel de la décision, mais le processus pourrait prendre plusieurs mois.

Aux États-Unis, la Federal Trade Commission (FTC) a poursuivi Microsoft en décembre 2022, arguant que le rachat d’Activision Blizzard pourrait nuire aux consommateurs et aux développeurs indépendants. L’affaire devrait être jugée cet été.

Une opération historique pour le secteur du jeu vidéo

Le rachat d’Activision Blizzard par Microsoft est une opération historique pour l’industrie du jeu vidéo, puisqu’il représente l’union de deux géants aux franchises aussi réussies que Halo, Call of Duty, Warcraft, Minecraft ou encore Candy Crush. L’accord permettrait à Microsoft de renforcer sa position face à ses rivaux Sony et Nintendo, ainsi que de renforcer son service d’abonnement Xbox Game Pass et sa plateforme de streaming Xbox Cloud Gaming.

Microsoft a annoncé son intention d’acheter Activision Blizzard en janvier 2022 et prévoit de conclure l’accord plus tard cette année ou au début de l’année prochaine. Cependant, vous devez toujours obtenir le feu vert d’autres autorités de réglementation comme les États-Unis ou le Royaume-Uni.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :