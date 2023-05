Xiaomi MIUI 15 Rumeurs : date de sortie, appareils et fonctionnalités pris en charge

Google se prépare actuellement à lancer le prochain grand système d’exploitation Android, à savoir Android 14. La société a publié quelques versions de test bêta, dont la récente bêta 2.1. Étant donné que de nombreux fabricants de téléphones utilisent Android comme système d’exploitation de base, la plupart d’entre eux se préparent également à lancer leurs propres versions d’Android 14 sur leurs smartphones respectifs. Cela étant dit, Xiaomi se prépare également à lancer le MIUI 15 basé sur Android 14 sur tous les appareils pris en charge.

Le logiciel MIUI de Xiaomi fonctionne sur l’appareil Xiaomi, y compris deux autres sous-marques au nom des appareils Redmi et POCO. Alors que nous anticipons la sortie du MIUI 15 de Xiaomi, des rumeurs ont fait surface concernant sa date de sortie, les appareils pris en charge et les fonctionnalités potentielles.

Date de sortie de la rumeur MIUI 15

La date de sortie officielle de MIUI 15 n’a pas encore été annoncée. Cependant, nous nous attendons à ce que la société chinoise révèle le système d’exploitation lors de la présentation de Xiaomi en 2023. Des spéculations récentes suggèrent que le nouveau système d’exploitation sera publié en décembre 2023. Les annonces officielles de Xiaomi fourniront les informations de version précises une fois qu’elles seront disponibles.

Xiaomi a traditionnellement suivi un cycle de mise à jour d’un an pour MIUI. Cependant, le moment de leur libération a varié dans le passé, se produisant au printemps, en été ou en automne. Avec l’introduction de MIUI 12.5, les développeurs Xiaomi ont adopté une approche différente pour tester et publier les mises à jour du shell MIUI. En conséquence, le calendrier et le processus spécifiques pour les futures mises à jour de MIUI peuvent avoir changé. Par conséquent, il est recommandé de consulter les annonces officielles de Xiaomi pour les informations les plus récentes.

MIUI 6 — 29 août 2014

MIUI 7 — 13 août 2015

MIUI 8 — 16 juin 2016

MIUI 9 — 10 août 2017

MIUI 10 — 19 juin 2018

MIUI 11 — 22 octobre 2019

MIUI 12 — 27 avril 2020

MIUI 12.5 — 8 février 2021

Édition améliorée MIUI 12.5 – 13 août 2021

MIUI 13 — 28 décembre 2021

MIUI 14 — 11 décembre 2022

MIUI 15 — décembre 2023 (officieusement)

Xiaomi pourrait publier MIUI 15 d’ici la fin de 2023

Sur la base des modèles de sortie de MIUI 13 et MIUI 14, il est raisonnable de supposer que MIUI 15 pourrait être introduit vers la fin de 2023. Cependant, il est important de noter que les hypothèses basées sur les dates de sortie précédentes peuvent ne pas toujours correspondre aux plans futurs. . L’annonce officielle de Xiaomi concernant la date de sortie de MIUI 15 fournira les informations les plus précises. Jusque-là, il est conseillé d’attendre la confirmation officielle de Xiaomi concernant le calendrier de la nouvelle version du système d’exploitation.

Traditionnellement, Xiaomi a tendance à dévoiler la version chinoise du système d’exploitation MIUI lors de la première présentation en décembre. Ensuite, les modèles mondiaux de smartphones Xiaomi reçoivent la mise à jour. Le déploiement de la mise à jour commence généralement par les appareils phares, suivis des smartphones de milieu de gamme. Les téléphones économiques reçoivent généralement la mise à jour en dernier. Cette séquence de mises à jour permet à Xiaomi de prioriser ses appareils haut de gamme avant d’étendre la mise à jour aux modèles abordables. Cependant, il est important de noter que les délais de publication spécifiques et l’éligibilité des appareils peuvent varier. Comme nous l’avons déjà dit, il est toujours préférable de se référer aux annonces officielles de Xiaomi.

Actuellement, MIUI 15 est en phase de test. Si tout se passe comme prévu, la société pourrait bientôt déployer la première version bêta. À cet égard, nous prévoyons que la première version bêta commencera à être déployée en septembre ou octobre.

Liste des appareils pris en charge par Xiaomi MIUI 15

La société a déjà commencé à tester le nouveau système d’exploitation sur certains modèles phares. Ces appareils incluent les smartphones Xiaomi 12T, Xiaomi 13 Pro et la tablette Xiaomi Pad 6. Le test bêta est actuellement en cours d’exécution sur les versions chinoises et mondiales.

Pour déterminer quels téléphones recevront la mise à jour MIUI 15, il est utile de prendre en compte la politique générale de mise à jour de Xiaomi. Xiaomi, Redmi et POCO fournissent généralement des mises à jour pour leurs appareils pendant une période de 2 à 3 ans. Comme MIUI 15 devrait être lancé en 2023, il est susceptible d’être compatible avec tous les appareils 2023. De plus, de nombreux modèles qui ont déjà reçu des mises à jour du firmware basées sur Android 13 devraient également recevoir la mise à jour MIUI 15. Cependant, la liste spécifique des appareils éligibles à la mise à jour MIUI 15 sera annoncée par Xiaomi à une date ultérieure. Il est recommandé de se référer aux annonces officielles ou au site officiel de Xiaomi pour obtenir les informations les plus précises sur la compatibilité des appareils et la disponibilité des mises à jour.

Xiaomi a publié à l’avance des informations sur la liste de prise en charge des appareils sur son site Web. La liste Xiaomi EOS a dressé la liste des modèles qui prendront en charge Android 14. Il convient de noter que MIUI 14 ne prend pas en charge Android 14. Par conséquent, tous les appareils prenant en charge Android 14 doivent être compatibles avec le MIUI 15 de Xiaomi.

Liste des appareils Xiaomi qui recevront MIUI 15 (liste non confirmée)

Xiaomi 13, 13 Ultra, 13 Pro, 13 Lite

Xiaomi 12, 12 Pro, 12X, 12S Ultra, 12S, 12S Pro, 12 Pro Dimensity Edition, 12 Lite

Xiaomi 12T, 12T Pro

Xiaomi 11T, 11T Pro

Xiaomi 11 Lite 5G, 11 Lite 5G NE

Xiaomi Mi 11 LE, Mi 11, Mi 11 Ultra, Mi 11 Pro

Xiaomi MIX 4, PLI MIX, PLI MIX 2, PLI MIX 3

Xiaomi Civi 1S, Civi 2

Xiaomi Pad 5 Pro 12.4

Xiaomi Pad 6, 6 Pro

Téléphones Redmi qui recevront MIUI 15 (liste non confirmée)

Redmi Note 11T Pro, 11T Pro Plus, 11R

Redmi Note 12 vitesses, 12 Turbo Edition, 12 4G, 12 5G, 12S, 12 Pro 5G, 12 Pro Plus 5G, 12 Discovery Edition

Redmi K60, K60E,i K60 Pro

Redmi K50, K50 Pro, K50 Gaming, K50i, K50 Ultra

Redmi K40S

Redmi 11 Prime, 11 Prime 5G

Redmi 12C

Redmi 10 5G

Pad Redmi

Téléphones POCO qui recevront MIUI 15 (liste non confirmée)

POCO M4 5G, M4 Pro 5G

POCO M5, POCO M5s

POCO X4 GT

POCO X5 5G, X5 Pro 5G

POCO F5, F5 Pro 5G

POCO F4

Il est important de noter que cette liste n’est pas officielle, car elle est basée sur des rumeurs et des hypothèses. Vous devez également noter que cette liste n’est pas une liste complète. Nous attendons l’annonce officielle de Xiaomi afin d’apporter la liste complète à nos lecteurs.

Caractéristiques du Xiaomi MIUI 15

Des informations détaillées sur les fonctionnalités spécifiques de MIUI 15 ne sont pas officiellement disponibles. Cependant, si MIUI 15 est basé sur Android 14, il est possible de se référer aux fonctionnalités d’Android 14 annoncées lors de la conférence Google I/O 2023. Cela nous donne une idée juste des fonctionnalités et améliorations potentielles que MIUI 15 peut intégrer. Gardez un œil sur les annonces officielles de Xiaomi concernant MIUI 15. Seule l’annonce officielle fournira des informations précises et à jour sur les fonctionnalités et les améliorations de MIUI 15.

MIUI 15 a le potentiel d’apporter une mise à niveau fantastique à vos photos grâce à sa prise en charge des images Ultra HDR. Cette fonctionnalité passionnante enrichira vos images avec une luminosité, un contraste et une gamme de couleurs éclatantes améliorés. Cela leur donne une apparence remarquablement réaliste. De plus, vous pourrez enregistrer et profiter ultérieurement de ces superbes images grâce aux capacités HDR 10 bits. Android 14 viendra avec de nombreuses fonctionnalités qui permettront aux utilisateurs de profiter pleinement de leurs appareils, ce sera l’une d’entre elles.

Xiaomi MIUI 15 Confidentialité

L’un des principaux objectifs d’Android 14 est la protection de la vie privée. Cela indique que MIUI 15 peut bénéficier de fonctionnalités telles que le contrôle des données sur les applications tierces. Grâce à cela, les utilisateurs pourront empêcher les applications tierces d’accéder aux données personnelles.

Interface améliorée

Avec l’introduction de MIUI 15, Xiaomi présente le design Material You actualisé. Le nouveau design élève l’interface vers de nouveaux sommets. Cette mise à jour donne vie au shell MIUI. Il l’insufflera de thèmes dynamiques qui s’adaptent et se transforment en fonction de vos préférences personnelles. Préparez-vous pour une expérience immersive avec une interface esthétique qui allie convivialité et style. L’interface MIUI 15 met en valeur le dévouement de Xiaomi à offrir une expérience utilisateur visuellement attrayante et intuitive qui captivera et ravira sûrement les utilisateurs.

Xiaomi MIUI 15 geste de retour prédictif

Google a introduit cette fonctionnalité dans Android 13 pour les smartphones et les tablettes. Cette fonctionnalité vous permet de pouvoir voir un aperçu d’une page avant de la visiter. Cela aidera l’utilisateur à décider rapidement s’il doit continuer à ouvrir la page ou faire autrement. La fonctionnalité est disponible lorsqu’un utilisateur active la fonctionnalité de navigation gestuelle dans les paramètres de navigation. Comme prévu, MIUI 15 peut également inclure cette fonctionnalité.

Conclusion

Le MIUI 15 de Xiaomi n’étant toujours pas annoncé, nous vous conseillons de prendre ces informations avec des pincettes. Nous attendons de près l’annonce officielle où nous aurons tous les détails officiels. Nous publierons rapidement tous les détails officiels dès que la société publiera l’annonce.

