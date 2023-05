La nouvelle technologie ouvre une boîte de Pandore. À l’intérieur, entre autres, il y a le problème de la désinformation. Maintenant que l’IA est arrivée sur les logiciels des photographes professionnels, la frontière entre le faux et le réel devient de plus en plus mince.

En 1994 (Photoshop était déjà là), le Times publiait en couverture un cliché d’OJ Simpson, le champion de football américain arrêté pour le meurtre de sa femme. Rien d’étrange, la photo est partout, les news, les unes, les flyers, mais il y a un détail qui ne colle pas. OJ Simpson du Times a la peau plus foncée. L’image avait été modifiée avec Photoshop, et ainsi, peut-être pour la première fois, nous commençons à réfléchir aux risques d’une technologie capable de manipuler la réalité. Et ce n’était qu’en 1994. Près de 30 ans se sont écoulés, et entre-temps il y a de nouveaux outils, pour découper, changer le fond, diminuer le diamètre d’une cuisse (Photoshop a aussi été mis au pilori pour la retouche continue des modèles sur les panneaux publicitaires), ou faire apparaître un sourire sur un visage sérieux. Maintenant, l’intelligence artificielle a été intégrée.

En fait, il existe déjà une variété de générateurs d’images sur le marché qui fonctionnent bien, mais Photoshop est différent. La nouvelle fonctionnalité Beta, appelée Generative Fill, permet en un mot la synthèse entre réalité et artifice numérique. Et maintenant c’est accessible à tous, vous n’avez même pas besoin d’étudier, environ 20 euros et un peu d’imagination suffisent pour créer de fausses images qui semblent réelles.

Nous avons essayé. Nous avons sélectionné quelques photographies emblématiques, de la fille afghane de Steve McCurry au soldat qui tombe de Robert Capa, entre les deux il y a aussi l’arrière-plan historique de Windows, l’alunissage et Bernie Sanders, nous les avons chargés dans Photoshop et testé sa nouvelle fonctionnalité. Il a suffi de regarder quelques vidéos sur TikTok et, en une matinée, nous avons compris comment éliminer les dernières barrières qui séparent l’authentique du faux. Il y a encore quelques problèmes, ce n’est pas parfait, mais soyez patient. Vu les temps, même pas trop.

Notre expérience avec Photoshop AI

Téléchargez simplement l’image, cliquez sur sélectionner inverse puis sur générer. Generative Fill fait tout le reste. Intégrée à la version Beta de Photoshop, c’est la première application du Creative Cloud d’Adobe à être basée sur Firefly, qui sera également appliquée pour Document and Experience Cloud et dans Adobe Express. Comme l’explique la société, Firefly a été introduit il y a 6 semaines pour générer des effets d’image et de texte, les utilisateurs ont déjà créé plus de 100 millions de contenus.

Et nous avons donc essayé la nouvelle fonctionnalité. Les résultats ont été satisfaisants, mais l’IA de Photoshop a ses limites. Par exemple, il est incapable de reproduire les visages des gens, il crée d’étranges taches déformées, contrairement à Midjourney qui est également capable de reproduire fidèlement les visages de personnages particulièrement célèbres. Il ne peut même pas répondre à des demandes spécifiques. Combien de temps perdu derrière le chien sur le passage piéton d’Abbey Road, bien qu’ayant expliqué la direction dans l’invite (il devait aller de gauche à droite pour être aligné avec les Beatles), l’IA de Photoshop a persisté à pointer le museau du chien vers John Lennon. Avant le chien, nous avions également essayé d’insérer une cinquième personne. Nous avons dû générer la même image 60 fois (la limite maximale imposée par Photoshop pour demander des variations sur une même invite) avant d’abandonner.

Non seulement les humains, même avec des extraterrestres luttent. Lorsque nous avons demandé à en inclure un dans le plan de l’alunissage, il a craché des extraterrestres de style comique, saturés et décidément irréalistes. Certains mots, cependant, les bloquent, même s’ils ne sont pas violents, obscènes ou offensants. Lorsque nous avons essayé d’insérer de la fumée noire dans l’image d’arrière-plan de Windows, celle-ci indiquait : « Désolé, impossible de générer l’image car elle enfreint les directives ». Pourtant nous n’avions écrit que « fumée noire », la même alerte apparaissait en tapant « air pollué ». Cependant, nous n’avons pas été surpris lorsqu’il nous a bloqués après avoir demandé à montrer des « modèles en bikini ».

Cependant, elle est très douée pour être prévisible, après tout, c’est une machine. Lorsque nous avons essayé de simplement repousser les limites des photographies, elle a réussi à créer des contextes crédibles sans apporter de changements majeurs. Parfois, cela créait une figure étrange, mais en pourcentage, les images produites par l’intelligence artificielle continuaient fidèlement les lignes tronquées par les bords de la photographie. Le tir de Robert Capa le prouve bien. The Falling Soldier, qui capture le moment où un homme est touché par une balle mortelle. Elle fait partie des clichés de guerre les plus célèbres et a été contestée, beaucoup prétendent qu’il s’agit d’une photo prise de vue, malgré le fait que l’auteur l’ait toujours nié. Dans ce cas, l’IA a simplement élargi les limites de la clairière en ajoutant un tronc d’arbre. Dans ce cas, comme dans le plan de Steve McCurry, Afghan Girl, l’IA a suivi la perspective d’origine et respecté les proportions.

Fake news et désinformation préventive : les risques de l’IA

La nouvelle technologie ouvre une boîte de Pandore. À l’intérieur, entre autres, il y a le problème de la désinformation. L’intelligence artificielle est capable de créer de fausses images qui semblent réelles, des images qui sont déjà devenues le point de départ pour construire de fausses nouvelles, pensez aux clichés de la fausse arrestation de Trump, sur Twitter ils ont fait sensation parmi les fans de l’ex président ses ennemis. Plus anodines sont les images du pape portant la doudoune Moncler, qui sont devenues une tendance, on a vu le pontife habillé en gangster, accompagné de jolies filles, avec de lourds colliers en or et des voitures de luxe.

Maintenant que Photoshop intègre également la nouvelle technologie, ce qui devient de la désinformation préventive se renforce. Dans une interview accordée au Daily Beast, l’experte en fake news et chercheuse de Harvard Joan Donavan a expliqué que « malheureusement ces outils de création d’images réalistes sont très utiles pour tromper le public. Nous assistons à une nouvelle forme de désinformation, où les rumeurs se transforment en réalité. grâce à la création de médias qui couvrent des événements qui ne se sont jamais produits. »

Photoshop travaille actuellement sur une étiquette intégrée dans des fichiers pour signaler une intervention de l’IA sur une image. Le plan, appelé Content Authenticity Initiative, vise à donner aux créateurs la possibilité de prouver qu’une image est vraie. « Pouvoir prouver ce qui est vrai sera essentiel pour les gouvernements, pour les agences de presse et pour les gens ordinaires », a déclaré Dana Rao, avocate générale et responsable de la confiance chez Adobe, au New York Times. Le risque cependant, comme cela arrive souvent, est que la technologie fonctionne beaucoup plus rapidement que les systèmes de sécurité.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :