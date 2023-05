Fixé les limites au-delà desquelles la Terre n’est plus un endroit sûr pour l’humanité

Une commission scientifique internationale de plus de 40 chercheurs les a définis. Beaucoup ont déjà été dépassés.

La Terre risque de ne plus être un endroit sûr pour l’humanité. C’est le scénario qui se présentera si certaines limites sont franchies, véritables frontières planétaires sur lesquelles l’humanité elle-même a le pouvoir d’intervenir. Ils ont été tracés par une commission scientifique internationale de plus de 40 chercheurs qui, dans un article publié dans Nature, ont détaillé quelles conditions planétaires ne devraient pas être violées afin d’éviter des changements catastrophiques.

Les limites de la Terre

La limite la plus évidente connue de tous est liée au réchauffement climatique, pour lequel il existe un risque total d’avoir déjà dépassé le seuil de sécurité. Mais pour la première fois, les chercheurs ont également inclus des paramètres tels que la justice et l’équité, à prendre en compte au même titre que ceux qui évaluent le bien-être des écosystèmes et des processus biophysiques de notre planète. Selon l’étude, la situation est déjà préoccupante.

La plupart de ces frontières ont déjà été franchies. Les preuves concrètes en sont la fonte des glaciers, accélérée à l’échelle mondiale, le bouleversement des conditions climatiques et météorologiques, avec des événements extrêmes de plus en plus intenses et fréquents, et la réduction de la biodiversité due à la modification de l’habitat de nombreuses espèces marines et terrestres.

Selon les chercheurs, de nombreuses autres limites risquent d’être franchies si nous ne faisons rien pour l’éviter. Par exemple, les activités humaines modifient les débits d’eau, des quantités excessives de nutriments sont rejetées dans les cours d’eau en raison de l’utilisation d’engrais et il reste très peu d’espaces naturels.

Les frontières tracées par les chercheurs comprennent des lignes de sécurité pour le climat, la biodiversité, l’eau douce et différents types de pollution de l’air, du sol et de l’eau. La limite climatique, en particulier, définie par les universitaires comme une augmentation des températures de 1°C au-dessus des niveaux de température préindustriels, a déjà été violée, puisque nous avons déjà dépassé ce seuil de 1,2°C. Cela pose de graves menaces à la stabilité de la planète, aux écosystèmes et à leur contribution vitale à l’humanité.

