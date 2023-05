Utilisateurs d’iPhone, méfiez-vous ! Effectuez ces trois réglages immédiatement

Le rôle que jouent les smartphones dans notre vie quotidienne est irremplaçable. Cependant, cette dépendance accrue s’accompagne d’une multitude de dangers graves qui ne peuvent être négligés. Le nombre croissant d’utilisateurs de smartphones a directement entraîné une recrudescence des cyberattaques ciblant ces appareils. Bien que les utilisateurs d’iOS puissent ressentir un léger sentiment de sécurité en raison du système d’exploitation fermé, ils ne sont en aucun cas exempts d’être ciblés. Heureusement, il existe des mesures simples que vous pouvez prendre pour atténuer ces risques. Dans cet article, nous allons explorer trois paramètres essentiels que les utilisateurs d’iOS doivent mettre en œuvre afin de protéger leurs appareils et leurs informations personnelles.

Protéger votre appareil iOS : paramètres essentiels pour protéger votre iPhone

Identification faciale

Le premier paramètre crucial que chaque utilisateur iOS doit activer est la reconnaissance faciale. Malgré la prévalence de la protection par mot de passe et des mesures de sécurité biométriques telles que la numérisation des empreintes digitales et la reconnaissance faciale, des millions de personnes continuent d’utiliser leur téléphone sans aucune forme de protection par mot de passe. Les experts déconseillent fortement cette pratique et recommandent d’utiliser des fonctionnalités telles que la reconnaissance faciale pour une sécurité accrue.

Pour activer la reconnaissance faciale sur votre appareil iOS, suivez ces étapes simples. Tout d’abord, accédez au menu Paramètres et sélectionnez « Identifiant de visage et mot de passe ». Si vous y êtes invité, entrez votre mot de passe. Ensuite, appuyez sur « Configurer Face ID ». Tenez votre appareil en orientation portrait et placez votre visage devant lui. Appuyez sur « Commencer » pour commencer le processus de configuration. Désormais, placez votre visage dans le cadre désigné et bougez légèrement votre tête pour terminer le mouvement circulaire. Si vous ne parvenez pas à bouger la tête, vous avez la possibilité d’appuyer sur « Options d’accessibilité ». Une fois l’analyse initiale de Face ID terminée, appuyez sur « Continuer ». Enfin, bougez lentement votre tête une fois de plus pour terminer le mouvement circulaire pour la deuxième fois. Appuyez sur « Terminé » pour finaliser le processus.

Authentification à deux facteurs

Un autre paramètre crucial que les utilisateurs iOS doivent activer est l’authentification à deux facteurs (2FA). Cette mesure de sécurité est un puissant moyen de dissuasion contre les pirates en exigeant un niveau de vérification supplémentaire au-delà d’un mot de passe lors de la connexion. Même si votre mot de passe a été compromis ou deviné, la présence de 2FA garantit que votre compte reste sécurisé.

Pour configurer l’authentification à deux facteurs sur votre appareil iOS, procédez comme suit. Accédez au menu Paramètres et sélectionnez « [your name] > Mot de passe et sécurité. » Appuyez sur « Activer l’authentification à deux facteurs » pour commencer le processus de configuration. Appuyez sur « Continuer » pour continuer. Lorsque vous y êtes invité, entrez le numéro de téléphone où vous souhaitez recevoir les codes de vérification. Vous pouvez choisir de recevoir des codes par SMs ou par appel téléphonique automatisé. Appuyez sur « Suivant » pour continuer. Pour vérifier votre numéro de téléphone, entrez le code de vérification fourni et activez l’authentification à deux facteurs.

Porte-clés iCloud

Enfin, les utilisateurs d’iOS doivent utiliser le puissant outil connu sous le nom de iCloud Keychain, qui agit comme une formidable défense contre les pirates cherchant un accès non autorisé à vos comptes. Cette fonctionnalité stocke et crypte en toute sécurité les mots de passe que vous entrez sur votre iPhone, vous permettant de générer et d’utiliser des mots de passe forts sans avoir à vous en souvenir. Lors de la connexion à divers services, votre téléphone saisira automatiquement le mot de passe correct, minimisant ainsi le risque d’enregistreurs de frappe ou d’interception de mot de passe.

Pour activer le trousseau iCloud sur votre appareil iOS, accédez au menu Paramètres et appuyez sur « iCloud > [your name] » (sur iOS 10.2 ou version antérieure, sélectionnez « Paramètres > iCloud » uniquement). Ensuite, appuyez sur « Trousseau » et activez le trousseau iCloud.

En conclusion, à mesure que les smartphones s’intègrent de plus en plus dans nos vies, il est impératif que les utilisateurs d’iOS prennent des mesures proactives pour se protéger de la menace toujours croissante des cyberattaques. En activant la reconnaissance faciale, en mettant en œuvre une authentification à deux facteurs et en utilisant iCloud Keychain, les utilisateurs peuvent améliorer considérablement la sécurité de leur appareil et protéger leurs informations personnelles. Ces mesures simples sont essentielles dans le monde d’aujourd’hui, où le risque de cybercriminalité ne cesse d’augmenter. Ne laissez pas votre appareil iOS vulnérable aux pirates informatiques – renforcez-vous dès aujourd’hui avec ces paramètres cruciaux.

Conseils pour les nouveaux utilisateurs d’iPhone

Configurez votre identifiant Apple. Un identifiant Apple est requis pour utiliser de nombreuses fonctionnalités de votre iPhone, telles que l’App Store, iCloud et iMessage. Si vous n’avez pas encore d’identifiant Apple, vous pouvez en créer un pendant le processus de configuration. Sauvegardez vos données. Il est important de sauvegarder régulièrement vos données au cas où votre iPhone serait perdu ou endommagé. Vous pouvez sauvegarder vos données sur iCloud, un ordinateur ou une clé USB. Personnalisez vos paramètres. Il existe de nombreux paramètres que vous pouvez personnaliser sur votre iPhone, tels que le fond d’écran, la taille de la police et les paramètres de notification. Prenez le temps d’explorer les paramètres et de trouver ce qui vous convient le mieux. Familiarisez-vous avec les gestes. L’iPhone a un certain nombre de gestes qui peuvent être utilisés pour contrôler l’appareil. Par exemple, vous pouvez balayer vers le haut depuis le bas de l’écran pour accéder au Centre de contrôle, ou balayer vers le bas depuis le haut de l’écran pour voir vos notifications. Explorez les applications. L’iPhone est fourni avec un certain nombre d’applications préinstallées, telles que Mail, Safari et Photos. Vous pouvez également télécharger des applications depuis l’App Store. Prenez le temps d’explorer les applications et de trouver celles que vous utilisez le plus. Utilisez Siri. Siri est l’assistant vocal de l’iPhone. Vous pouvez utiliser Siri pour faire des choses comme régler des alarmes, passer des appels et envoyer des messages. Pour utiliser Siri, dites simplement « Hey Siri » ou maintenez enfoncé le bouton Accueil. Profitez d’iCloud. iCloud est le service de stockage en nuage d’Apple. Vous pouvez utiliser iCloud pour stocker vos photos, vidéos, documents et autres fichiers. De cette façon, vos données sont toujours sauvegardées et accessibles depuis n’importe quel appareil. Soyez prudent. Il y a un certain nombre de choses que vous pouvez faire pour rester en sécurité lorsque vous utilisez votre iPhone. Par exemple, vous pouvez activer l’authentification à deux facteurs, configurer un mot de passe et utiliser un VPN.

En suivant ces conseils, vous pouvez configurer les paramètres de votre iPhone pour protéger vos données et faire fonctionner votre iPhone comme vous le souhaitez.

