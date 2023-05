Depuis quelques heures l’espèce humaine a atteint le record de personnes en orbite autour de la Terre

Le record a été atteint en ajoutant les équipages de deux stations spatiales : la Station spatiale internationale et la chinoise Tiangong. Mais maintenant, les quatre astronautes de la mission Axiom 2 sont déjà revenus sur Terre avec un éclaboussement au large des côtes de la Floride.

Le 22 mai, Rayyanah Barnawi a réalisé trois records d’un coup : deux personnels et un collectif. Lorsqu’elle est arrivée sur la Station spatiale internationale à bord du vaisseau spatial Crew Dragon Freedom, à 34 ans, Barnawi est devenue la première femme astronaute d’Arabie saoudite et le 600e membre de l’espèce humaine à arriver dans l’espace. Calcul qui est fait car elle était la dernière de son équipage à monter à bord de la Station Spatiale Internationale. Le record collectif auquel Rayyanah Barnawi a participé est plutôt celui du plus grand nombre de personnes en orbite autour de la Terre : 17.

En fait, jusqu’à il y a quelques heures, 17 personnes se déplaçaient dans l’espace autour de la Terre. Ils venaient de cinq pays différents : les États-Unis, la Russie, la Chine, les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite. Cependant, ils n’étaient pas tous sur la même station spatiale. Il y a encore six astronautes chinois sur la station spatiale chinoise Tiangong. Trois font partie d’une mission nouvellement arrivée, la Shenzjou 16. Il s’agit de Jing Haipeng, Zhu Yangzhu et Gui Haichao. Trois autres sont arrivés en novembre 2022 avec la mission Shenzjou 15 et reviendront sur Terre en juin.

Sept autres personnes sont ensuite parties pour l’espace avec la mission Expedition 69. Voici Sergey Prokopyev, Dmitry Petelin et Andrey Fedyaev de Roscosmos en Russie, Frank Rubio, Stephen Bowen et Warren « Woody » Hoburg pour la NASA et Sultan AlNeyadi pour les Emirats Arabes Unis. Pour atteindre le total de 17, il faut également compter quatre astronautes de la mission Axiom 2 : Peggy Whitson, le soldat John Shoffner et les astronautes saoudiens Ali AlQarni et Rayyanah Barnaw. Leur capsule est revenue sur notre planète ces dernières heures avec un éclaboussement au large de la Floride.

La nouvelle ère de l’exploration spatiale

Paolo Nespoli, né en 1977, est un astronaute italien qui a passé 313 jours dans l’espace. La première mission était à bord en octobre 2007, à bord de la navette spatiale. Face à cette affluence dans l’Espace, il a déclaré à TGCOM 24 : « C’est le signe d’un changement en cours. L’astronaute était autrefois considéré comme un explorateur faisant des choses importantes pour l’humanité. Maintenant, même ceux qui veulent simplement vivre une nouvelle expérience vont dans l’espace, comme cela s’est produit avec les vols en avion au début du siècle dernier : avant, ils étaient réservés aux riches et aux casse-cou et en quelques décennies, ils sont devenus monnaie courante ».

