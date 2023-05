Vivo Y35+ 5G, Y35m+ 5G lancés avec Dimensity 6020

Vivo a de nouveau fait les gros titres avec le lancement de ses nouveaux smartphones Vivo Y35+ 5G et Y35m+ 5G en Chine. Ces deux appareils, dotés de conceptions et de caractéristiques identiques, sont prêts à conquérir le marché avec leur puissant chipset Dimensity 6020, leur énorme batterie de 5000 mAh et leur impressionnant appareil photo principal de 50 MP. Plongeons-nous dans les fonctionnalités, les caractéristiques et les prix de ces nouveaux smartphones Vivo pour découvrir ce qui les distingue sur le marché concurrentiel des smartphones.

Conception et affichage

Design élégant avec encoche en forme de goutte d’eau

Les Vivo Y35+ 5G et Y35m+ 5G présentent un design élégant avec une encoche en forme de goutte d’eau sur leurs écrans. Cette conception donne aux appareils une apparence moderne et élégante, tout en offrant un espace d’écran optimal pour une expérience visuelle immersive.

Panneau LCD IPS de 6,64 pouces

L’écran des Vivo Y35+ 5G et Y35m+ 5G est un panneau LCD IPS de 6,64 pouces avec une résolution FHD+ de 2388 x 1080 pixels. Cet écran offre un rapport d’aspect de 19,9: 9, un taux de rafraîchissement de 60 Hz et un rapport de contraste de 1400: 1. Vivo affirme que les appareils offrent un rapport écran/corps de 90,89 %, ce qui est assez impressionnant pour les smartphones de cette gamme de prix.

Configuration de la caméra

Caméra frontale 8MP

Le Vivo Y35+ 5G et le Y35m+ 5G sont tous deux équipés d’une caméra frontale de 8 mégapixels, logée dans l’encoche en forme de goutte d’eau sur l’écran. Cet appareil photo est parfait pour capturer des selfies, passer des appels vidéo et même pour les fonctions de reconnaissance faciale.

Caméra arrière 50MP avec flash LED

À l’arrière, les deux appareils disposent d’un appareil photo principal de 50 mégapixels avec un flash LED. Cet appareil photo puissant vous permet de capturer des photos et des vidéos haute résolution et détaillées, même dans des conditions de faible luminosité.

Logiciel et interface utilisateur

Android 13 avec OriginOS 3.0

Les Vivo Y35+ 5G et Y35m+ 5G fonctionnent sur le dernier système d’exploitation Android 13, surmonté de l’interface utilisateur personnalisée de Vivo, OriginOS 3.0. Les utilisateurs peuvent profiter d’une expérience fluide et conviviale avec un accès aux dernières fonctionnalités et mises à jour Android grâce à cette combinaison.

Scanner d’empreintes digitales latéral

Pour plus de sécurité, les deux appareils sont équipés d’un lecteur d’empreintes digitales latéral. Cette fonctionnalité garantit non seulement un accès rapide et facile à votre appareil, mais ajoute également une couche de protection supplémentaire pour assurer la sécurité de vos données.

Performances et hardware

Jeu de puces Dimensity 6020

Sous le capot, les Vivo Y35+ 5G et Y35m+ 5G sont alimentés par le chipset Dimensity 6020. Ce processeur offre d’excellentes performances, garantissant que votre appareil peut gérer facilement les tâches et les applications les plus exigeantes.

RAM LPDDR4x et stockage UFS 2.2

Les appareils sont fournis avec jusqu’à 8 Go de RAM LPDDR4x et jusqu’à 256 Go de stockage UFS 2.2. Cette combinaison garantit que votre appareil peut gérer des tâches multitâches et gourmandes en données sans aucun problème. De plus, avec un espace de stockage suffisant, vous pouvez stocker tous vos fichiers, photos et vidéos essentiels sans vous soucier de manquer d’espace.

Fente pour carte MicroSD

Au cas où vous auriez besoin d’encore plus de stockage, les Vivo Y35+ 5G et Y35m+ 5G sont équipés d’un emplacement pour carte microSD, ce qui vous permet d’étendre encore plus votre capacité de stockage.

Batterie et charge

Batterie 5000 mAh

L’une des caractéristiques les plus remarquables des Vivo Y35+ 5G et Y35m+ 5G est leur énorme batterie de 5000 mAh. Cette batterie garantit que votre appareil peut durer toute la journée avec une seule charge, même en cas d’utilisation intensive.

Socket en charge de la charge 18 W

En ce qui concerne la charge, les deux appareils prennent en charge une charge rapide de 18 W. Cette fonctionnalité garantit que votre appareil peut être rapidement chargé et prêt à fonctionner lorsque vous en avez le plus besoin.

Connectivité et ports

Socket en charge double SIM et 5G

Les Vivo Y35+ 5G et Y35m+ 5G sont fournis avec une prise en charge double SIM, vous permettant d’utiliser simultanément deux réseaux mobiles différents. De plus, les deux appareils prennent en charge la connectivité 5G, ce qui vous permet de profiter de vitesses Internet ultra-rapides et d’une connectivité transparente où que vous alliez.

Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1 et GPS

Pour la connectivité sans fil, les deux appareils sont fournis avec la prise en charge Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1 et GPS. Ces fonctionnalités vous permettent de rester connecté à Internet, de vous associer à d’autres appareils et de naviguer facilement.

Port USB-C et socket audio 3,5 mm

Pour la connectivité filaire, les Vivo Y35+ 5G et Y35m+ 5G sont fournis avec un port USB-C pour le chargement et le transfert de données, ainsi qu’une socket audio 3,5 mm pour connecter des écouteurs ou des haut-parleurs externes.

Prix ​​et disponibilité

Tarification du Vivo Y35+ 5G

Le Vivo Y35+ 5G est disponible en trois configurations en Chine :

6 Go de RAM + 128 Go de stockage pour 1 399 yuans (~ 198 $)

8 Go de RAM + 128 Go de stockage pour 1 599 yuans (~ 226 $)

8 Go de RAM + 256 Go de stockage pour 1 799 yuans (~ 254 $)

L’appareil est disponible en trois options de couleur – Star Ring Black, Salt Lake Blue et Nebula Purple.

Tarification Vivo Y35m+ 5G

Le Vivo Y35m+ 5G est disponible en deux configurations :

8 Go de RAM + 128 Go de stockage pour 1 599 yuans (~ 226 $)

8 Go de RAM + 128 Go de stockage pour 1 799 yuans (~ 254 $)

L’appareil est disponible en deux options de couleur – Star Ring Black et Ripple Green. Cependant, il n’est pas encore disponible à l’achat.

Conclusion

Les Vivo Y35+ 5G et Y35m+ 5G sont des smartphones puissants et riches en fonctionnalités qui offrent d’excellentes performances, des capacités d’appareil photo impressionnantes et une autonomie de batterie longue durée. Avec leur design élégant et leurs prix compétitifs, ces appareils devraient avoir un impact significatif sur le marché des smartphones, en particulier dans le segment de milieu de gamme. Si vous recherchez un nouveau smartphone avec les dernières fonctionnalités et des performances puissantes, les Y35+ 5G et Y35m+ 5G de Vivo devraient être sur votre radar.

