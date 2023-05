Les caractéristiques du téléphone Samsung Galaxy S23 FE exposées – pas de version Snapdragon

Samsung est connu pour avoir sorti une version Fan Edition (FE) de ses téléphones phares, et le Galaxy S23 FE ne fait pas exception. Bien qu’il y ait encore très peu de retours sur le téléphone, un récent message Twitter de @Tech_Reve en révèle plus sur cet appareil. Le plus important est que cet appareil utilisera la propre puce Exynos 2200 de Samsung. De plus, il n’y aura pas de version Snapdragon. Selon SamMyFans, Samsung a choisi le SoC Exynos 2200 pour réduire les coûts et maintenir les bénéfices.

En plus de la puce, @Tech_Reve affirme également que cet appareil sera fourni avec 6,4 Gbps LPDDR5 6/8 Go de RAM. Pour prendre en charge la RAM, il y aura un stockage UFS 3.1 de 128 Go / 256 Go. Dans le département de la caméra, la source affirme que cet appareil sera fourni avec une caméra principale 50MP 1.0um GN3. Il utilisera également un téléobjectif 8MP 3x (1.0um Hi-347) et un appareil photo ultra grand angle 12MP (1.12um IMX258).

Samsung Galaxy S23 FE rumeurs précédentes

Conception

Il n’y a pas encore eu de rendus divulgués du Galaxy S23 FE. Mais le design du Galaxy S23 nous donne une bonne idée de ce à quoi s’attendre. Les trois modèles de Galaxy S23 ont un design similaire. Les caméras arrière sont empilées verticalement sur le côté gauche du téléphone. Si Samsung suit son modèle passé avec les modèles FE, nous avons alors une idée du design. On peut s’attendre à ce que la taille d’affichage du Galaxy S23 FE se situe entre le modèle standard de 6,1 pouces et la version Plus de 6,6 pouces.

Matériel

Selon le pronostiqueur Twitter Connor, le Samsung Galaxy S23 FE pourrait être équipé du SoC Snapdragon 8 Plus Gen 1. Cependant, d’autres sources suggèrent que le téléphone sera alimenté par le processeur Exynos 2200, qui était utilisé dans la gamme S22 de Samsung en Europe. Ce chipset offre des performances phares, mais il a deux ans au moment de la sortie du téléphone. L’une des plus grandes améliorations du S23 FE pourrait être une caméra arrière de 50MP. Les S20 FE et S21 FE utilisaient le même appareil photo arrière 12MP que les modèles S20 et S21 standard, et avec Samsung mettant à niveau l’appareil photo principal vers un capteur de 50 mégapixels sur les Galaxy S22 et S23 (non Ultra), il est naturel que le S23 FE obtient la même mise à niveau. Le Galaxy S23 FE aura la même batterie de 4 500 mAh que ses prédécesseurs, probablement avec une charge rapide de 25 W. Cela indique plus de batterie que le S23 régulier.

Prix ​​et date de sortie

Selon SisaJournal, le prix du Galaxy S23 FE devrait être environ 20 à 30 % moins cher que le prix de base de 799 $. Le Galaxy S23 FE devrait être lancé au quatrième trimestre 2023, c’est-à-dire à tout moment entre octobre et décembre. Bien qu’il reste encore de nombreuses inconnues sur le Galaxy S23 FE, il s’annonce comme un téléphone prometteur avec des améliorations importantes par rapport à ses prédécesseurs.

