Voici 11 excellentes alternatives à YouTube

Bien que YouTube soit la plate-forme de partage de vidéos la plus populaire au monde, d’autres options sont disponibles. Il existe diverses plates-formes de partage de vidéos en plus de YouTube qui offrent des fonctionnalités, du contenu et des communautés uniques répondant à divers intérêts et besoins. Dans cet article, nous allons explorer 11 sites vidéo qui sont meilleurs que YouTube et pourquoi vous devriez les essayer.

Même si vous fréquentez souvent YouTube, Vimeo devrait être ajouté à la rotation de votre site vidéo. Le site a été le premier à prendre en charge les vidéos haute définition sur le Web, et bien qu’il inclue une sélection de vidéos générées par les utilisateurs, il se concentre sur un contenu de haute qualité. Je dois également noter que Vimeo propose également certaines séries télévisées et prend en charge les vidéos à 360 degrés.

Le site propose une fonction de recherche simple qui regroupe les vidéos par catégorie et chaîne. Vous ne savez pas quoi regarder ? Une sélection de choix du personnel de Vimeo qui est périodiquement mise à jour vous aidera à vous diriger dans la bonne direction.

Dailymotion est un autre site Web vidéo comme YouTube. Il a été mis en ligne en mars 2005, juste un mois plus tard que YouTube.

Selon CSI Magazine, Dailymotion est actuellement le concurrent le plus comparable de YouTube, avec plus de 300 millions d’utilisateurs mensuels. Des millions de vidéos ont été postées par des éditeurs professionnels et des amateurs. Sur Dailymotion, vous pouvez trouver presque tout, y compris des films, des émissions de télévision, des documentaires, des faits marquants sportifs et même des clips vidéo, ainsi que des interviews d’artistes.

Les vidéos du site sont regroupées par catégorie, la priorité étant donnée aux vidéos mises en avant, aux actualités, aux sports, aux divertissements et à la musique. Vous pouvez créer votre propre compte sur Dailymotion. Les recommandations du site sont de plus en plus personnalisées à mesure que vous regardez plus de vidéos.

Utreon est un nouveau venu dans le monde des plateformes de vidéo en ligne, ayant été fondé fin 2019. L’absence de lois et de réglementations est sa principale caractéristique de vente. Cela ne veut pas dire que c’est gratuit pour tous, mais les contraintes sont nettement moins onéreuses que sur YouTube. Si vous rencontrez des difficultés pour trouver des vidéos à regarder sur YouTube en raison du genre, Utreon vaut le détour.

Vous n’avez même pas besoin de télécharger à nouveau votre collection de vidéos existante si vous êtes un producteur vidéo. Utreon peut récupérer toutes vos vidéos sur YouTube et les télécharger sur votre profil Utreon.

Internet Archive est une bibliothèque Web de toutes sortes de contenus gratuits. Il comprend des livres, de la musique, des logiciels et, bien sûr, des films.

L’un des atouts du contenu vidéo de The Internet Archive est son énorme collection d’informations historiques. Bien qu’il ait un contenu contemporain, certaines de ses meilleures vidéos sont des nouvelles, des émissions de télévision et des films plus anciens et obscurs qui sont difficiles à obtenir sur d’autres sites Web. Internet Archive, comme de nombreux autres sites Web, permet aux utilisateurs de publier des vidéos. H.264 est le format de codage vidéo le plus souvent utilisé lors du téléchargement de vidéos.

Crackle est un service de streaming en ligne qui propose des séries Web originales ainsi que des films et émissions de télévision hollywoodiens à partir de plusieurs réseaux. Dans l’ensemble, Crackle est l’un des meilleurs services de streaming vidéo gratuits que vous devriez consulter.

Certaines des émissions originales de Crackle ont été acclamées par la test, notamment la série en ligne Comedians in Cars Getting Coffee de Jerry Seinfeld. Il propose également une bonne collection de séries télévisées populaires.

Propriété d’Amazon, Twitch est la meilleure plateforme de diffusion en direct du Web. Selon Demand Sage, Twitch compte 140 millions d’utilisateurs et plus de sept millions de streamers actifs, selon Statista.

Twitch permet aux créateurs de publier des flux en direct dans lesquels ils peuvent faire presque n’importe quoi. Le jeu est sans aucun doute le genre de streaming Twitch le plus populaire. Il existe une pléthore d’options particulières parmi lesquelles choisir, notamment Minecraft, League of Legends et Overwatch.

Si le jeu n’est pas pour vous, il existe des catégories IRL (In Real Life) et Creative où vous pouvez regarder des individus dessiner, mener des bavardages occasionnels, chanter et même cuisiner.

Twitch, en particulier, a diffusé d’innombrables vidéos musicales en direct de festivals et d’événements. En 2014, le DJ international Steve Aoki a diffusé tout un spectacle depuis Ibiza. Twitch est actuellement le partenaire de streaming officiel de l’Ultra Music Festival à Miami.

Sur Twitch, vous pouvez suivre gratuitement les streamers que vous aimez. Cependant, vous pouvez également vous abonner à leur chaîne moyennant des frais mensuels pour soutenir leur entreprise de streaming. Vous pouvez également gagner des points de chaîne pour le temps que vous passez à regarder des streamers particuliers.

Le laboratoire de conception d’interaction de l’école des sciences de l’information et des bibliothèques de Chapel Hill de l’Université de Caroline du Nord a créé le projet Open Video. Il s’adresse aux chercheurs, notamment ceux impliqués dans la recherche multimédia et les bibliothèques numériques.

Gardant cela à l’esprit, la majorité des vidéos de The Open Video Project sont pédagogiques. De nombreuses vidéos des archives de la NASA sont incluses, ainsi qu’une collection de publicités télévisées classiques et de programmes éducatifs datant des années 1950. Si vous recherchez du contenu vidéo historique, consultez The Open Video Project.

9GAG est une collection de tout ce qui est amusant et maladroit. À partir de photos amusantes, de GIF, de vidéos de jeux, de mèmes, d’animes, etc. La majorité du contenu est légère. Les titres des vidéos incluent « Une compilation des meilleures publicités jouées par l’équipe de Star Wars » et « Cette histoire d’amour au lycée réchauffera votre cœur puis le brisera avant que vous ne sachiez ce qui s’est passé ».

C’est le genre de choses sur lesquelles il est difficile de ne pas cliquer et de passer des heures à naviguer. Avant de partir, sachez que le site propose un certain nombre de films risqués qui peuvent ne pas convenir au travail.

TED Talks est un service de partage de vidéos populaire. Il comprend environ 3 500 discours sur un large éventail de thèmes. Certains d’entre eux incluent la technologie, les affaires, la conception, la science et les défis mondiaux. Chaque semaine, TED Talks ajoute cinq à sept nouvelles conférences à regarder.

Certaines discussions sont humoristiques, tandis que d’autres sont déchirantes. Certains discours sont destinés à expliquer le fonctionnement de votre cerveau, tandis que d’autres ne sont destinés qu’à divertir. La seule cohérence dans toutes les vidéos TED Talks est que vous apprendrez forcément quelque chose de nouveau de chacune d’entre elles.

Si vous manquez de temps, le site Web TED Talks est utile. Si une vidéo dure moins de six minutes, elle est marquée d’un cercle rouge visible dans le menu.

DTube, qui indique Decentralized Tube, est un service vidéo similaire à YouTube. Au lieu d’héberger toutes les vidéos sur un seul serveur, l’ensemble du site est décentralisé et fonctionne sur la blockchain Steem. De nombreuses personnes pensent que les plates-formes décentralisées sont plus sûres car elles n’ont pas de point de défaillance unique.

Les utilisateurs qui téléchargent des vidéos sur le site reçoivent des jetons cryptomonnaies Steem (STEEM), qu’ils peuvent soit transférer vers leurs propres portefeuilles de crypto-monnaie, soit vendre contre de l’argent sur un échange de crypto-monnaie.

La façon dont les métriques sont affichées sur DTube a une légère torsion. Le site affiche la quantité de crypto-monnaie que chaque vidéo a gagnée plutôt que le nombre de vues qu’elle a reçues.

Facebook Watch, comme YouTube, fournit une liste personnalisée de hardware vidéo à explorer.

Vous pouvez regarder une variété d’émissions sur Facebook Watch, notamment The Real Bros of Simi Valley, Sorry for Your Loss et Sacred Lies. C’est un peu plus difficile de trouver des choses que sur YouTube car il n’y a pas autant de catégories parmi lesquelles choisir. Cependant, vous pouvez suivre les nouveaux épisodes en suivant les émissions que vous aimez.

Cependant, c’est une alternative à YouTube qui mérite d’être explorée si vous préférez tuer le temps en parcourant des listes de vidéos faciles à regarder.

Explorez le monde au-delà de YouTube

Sans aucun doute, YouTube est un réseau de partage de vidéos de premier plan. Cependant, cela n’indique pas qu’il s’agit de votre seule option pour regarder des vidéos en ligne. Alors, jetez un œil aux alternatives YouTube répertoriées ci-dessus pour élargir votre portefeuille de vidéos. Après tout, la variation est généralement bénéfique.

Avez-vous utilisé l’un des sites ci-dessus ? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine