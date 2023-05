Une société de musique veut que Google supprime une page Wikipedia sur les rippers YouTube

WTF ? ! L’industrie de la musique entretient depuis longtemps une relation controversée avec YouTube. En plus des arguments selon lesquels la société appartenant à Google ne paie pas suffisamment les artistes pour l’utilisation de leur musique ou ne leur permet pas un contrôle total sur la façon dont elle est utilisée, la question du piratage est souvent évoquée. Des test DMCA sont régulièrement envoyés, et une société de musique est allée jusqu’à demander qu’un article de Wikipedia sur les téléchargeurs YouTube soit retiré de la liste.

Depuis quelques années, la Recording Industry Association of America (RIAA) envoie des demandes de retrait à Google pour que l’entreprise supprime les sites d’extraction YouTube, qui permettent, entre autres, d’extraire l’audio des vidéos YouTube et de l’enregistrer en tant que fichiers musicaux. .

La RIAA affirme que les plates-formes d’extraction de YouTube violent les dispositions anti-contournement du Digital Millennium Copyright Act (DCMA) – Nintendo a utilisé le même argument pour arrêter la sortie Steam de l’émulateur Dolphin. Les test ont conduit Google à supprimer les pages d’accueil des principales plates-formes d’extraction de YouTube, bien que les sites en question aient tendance à simplement passer à de nouvelles URL.

TorrentFreak rapporte que les sociétés de musique ont étendu leur croisade contre l’extraction de YouTube au-delà des sites qui la facilitent. Un petit label indépendant français appelé Because Music, qui a commencé à envoyer des milliers de demandes de retrait demandant à Google de supprimer plus de 10 000 liens vers des sites d’extraction l’année dernière, souhaite également qu’une entrée Wikipédia sur la pratique soit supprimée.

Un test envoyé par Because Music à Google la semaine dernière demandant la suppression d’URL spécifiques inclut la page « Comparaison des téléchargeurs YouTube » de Wikipédia, car elle renvoie à des sites de ripper que l’industrie de la musique poursuit.

Les autres sites de la liste qui mentionnent ou renvoient vers des téléchargeurs YouTube incluent une page Facebook d’une société d’analyse du trafic, un test Trustpilot et un vérificateur de statut de disponibilité. Il existe également des modules complémentaires Chrome et Firefox, une page Softonic qui répertorie les téléchargeurs YouTube et même une page Soundcloud qui mentionne Yt1s.com.

La page Wikipedia n’a pas encore été affectée par l’test, bien que quelques liens nommés par Because Music ne soient plus indexés. Il semble peu probable que Google accepte la demande, d’autant plus qu’elle pourrait créer un précédent pour les autres.

