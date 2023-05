Samsung Care Plus est un programme de garantie prolongée proposé par Samsung pour sa gamme de produits, notamment les smartphones, les tablettes et les appareils électroménagers. Ce service vise à offrir la tranquillité d’esprit aux clients en offrant une protection contre les dommages accidentels, les pannes mécaniques et même le vol ou la perte de certains appareils. Dans ce guide complet, nous discuterons de tout ce que vous devez savoir sur Samsung Care Plus, y compris sa couverture, ses prix et sa comparaison avec les autres plans de protection disponibles sur le marché.

Présentation de Samsung Care Plus

Samsung Care+ offre aux clients un moyen simple et économique de protéger leurs appareils Samsung. Grâce à ce service, les clients peuvent bénéficier d’un processus de réparation ou de remplacement pratique et rapide de leurs appareils en cas d’accident, de panne mécanique ou de problème hardware. Samsung Care Plus est disponible pour une large gamme d’appareils Samsung, y compris les derniers smartphones comme le Samsung Galaxy S23, ainsi que d’autres produits comme les machines à laver intelligentes.

Que couvre Samsung Care Plus ?

Samsung Care Plus couvre différents types de dommages pouvant survenir lors de l’utilisation régulière d’un appareil Samsung, tels que :

Dégâts de chute

Déversements et dommages causés par les liquides

Écrans fissurés

Pannes mécaniques et pannes matérielles

Bien que toutes les réparations et tous les remplacements ne soient pas gratuits, Samsung Care+ offre des remises importantes sur les coûts de réparation et couvre tous les frais d’expédition impliqués dans le processus.

Il est important de noter que le nombre de réclamations que vous pouvez faire dans le cadre de Samsung Care Plus est limité. Les clients peuvent demander jusqu’à trois réparations ou remplacements par an pour leurs appareils, avec des frais supplémentaires applicables pour les réclamations pour dommages accidentels.

Exclusions

Il existe certaines situations et certains types de dommages que Samsung Care Plus ne couvre pas. Certains d’entre eux incluent:

Dommages intentionnels ou mauvaise utilisation

Actes de Dieu ou catastrophes naturelles

Perte et vol (sauf abonnement à la mise à niveau Vol et Perte)

Dommages causés par des modifications de l’appareil

Dégâts cosmétiques

Manque de soins raisonnables

De plus, Samsung Care Plus ne couvre pas les chargeurs, les accessoires ou tout dommage causé par l’utilisation de produits ou de services autres que Samsung.

Samsung Care Plus avec vol et perte

Samsung propose également une version améliorée de son plan de protection appelé Samsung Care Plus avec vol et perte. Ce plan comprend tous les avantages du Samsung Care+ standard, ainsi qu’une couverture en cas de vol ou de perte de votre appareil. Cette protection supplémentaire peut être particulièrement utile pour les utilisateurs qui souhaitent une tranquillité d’esprit totale en ce qui concerne leurs appareils Samsung.

Tarification et niveaux

Samsung Care+ propose différents niveaux de tarification en fonction du type d’appareil que vous possédez. Ces niveaux sont conçus pour s’adapter aux coûts variables des appareils Samsung, les appareils plus chers nécessitant généralement des paiements mensuels plus élevés pour la couverture.

Le tableau suivant donne un aperçu des niveaux de tarification de Samsung Care Plus pour les appareils mobiles :

Niveau d’appareil Tarification pour Samsung Care+ ($/mois) Tarification de Samsung Care+ avec vol et perte ($/mois) Dispositifs Niveau 1 3 $ 7,99 $ A51, A51 5G, A52 5G, A53, XCover Pro Niveau 2 5 $ 12,99 $ Remarque 9, Remarque 10, GS 9, GS 9+, S10, S10e, S10 Lite, S20 FE, S21, S21 FE 5G, S22, A71 5G Niveau 3 8 $ 16,99 $ S10 5G, S10+, S20 5G, S20+, S20 Ultra 5G, S21+ 5G, S21 Ultra 5G, S22+, S22 Ultra, Remarque 10+, Remarque 10+ 5G, Note 20 5G, Note 20 Ultra 5G Niveau 4 11 $ 17,99 $ Galaxy Fold, Galaxy Fold 2 5G, Galaxy Z Flip, Galaxy Z Flip 5G

Pour Samsung Care+ avec perte et vol, la structure tarifaire est identique au plan de base pour le remplacement et les réparations. Cependant, les frais pour les téléphones perdus ou volés varient en fonction du niveau d’appareil, allant de 499 pour les appareils de niveau 4.

Samsung Care+ Essentiels

Samsung propose également un plan plus abordable appelé Samsung Care Plus Essentials, qui ne couvre que les pannes mécaniques. Ce plan nécessite un achat unique pour deux ans de couverture et est disponible aux prix suivants :

Niveau 1 : 19 $

Niveau 2 : 39 $

Niveau 3 : 59 $

Niveau 4 : 89 $

Durée de la couverture

La couverture Samsung Care dure jusqu’à 36 mois et les clients peuvent annuler leur abonnement à tout moment. De plus, Samsung propose un plan de 24 mois avec une option de paiement unique, avec des prix allant de 239, selon le niveau de l’appareil. Cette option offre une couverture plus courte à moindre coût par rapport au plan d’abonnement mensuel.

Comment s’inscrire à Samsung Care Plus

Il existe plusieurs façons de s’inscrire à Samsung Care Plus, selon que vous avez déjà acheté votre appareil ou que vous envisagez d’en acheter un.

Si vous achetez un nouvel appareil, vous pouvez ajouter Samsung Care Plus lors du processus de paiement. Si vous possédez déjà un appareil Samsung, vous pouvez vous inscrire à Samsung Care Plus via l’application Samsung Members ou le site Web Samsung Care. Vous aurez besoin du numéro IMEI de votre appareil pour vous inscrire sur le site Web.

Annulation de votre abonnement

Si vous souhaitez annuler votre abonnement Samsung Care Plus, vous pouvez le faire en :

Appelez le 1-866-371-9051 (disponible 24/7)

Visiter la section Mes abonnements sur le site Web de Samsung

Envoi d’un e-mail à [email protected]

Si vous annulez dans les 30 jours suivant votre abonnement, vous recevrez un remboursement complet.

Déposer une réclamation Samsung Care+

Pour déposer une réclamation, appelez le 1-866-371-9051 ou visitez Asurion.com/Samsung. Après avoir soumis votre réclamation, vous recevrez des instructions sur les prochaines étapes à suivre.

Samsung Care Plus en vaut-il la peine ?

La décision de s’inscrire ou non à Samsung Care+ dépend de plusieurs facteurs, tels que la valeur de votre appareil, vos habitudes d’utilisation et votre tolérance au risque. Samsung Care Plus peut être un investissement rentable si vous possédez un appareil Samsung coûteux comme le Galaxy S23 ou un téléphone pliable, car le coût des réparations ou des remplacements peut être assez élevé sans couverture.

Cependant, si vous possédez un appareil Samsung à petit budget et que vous en prenez bien soin en utilisant un étui de protection et un protecteur d’écran, le coût supplémentaire de Samsung Care+ peut ne pas être nécessaire.

Dans tous les cas, Samsung Care+ offre un moyen abordable de protéger vos appareils Samsung et vous donne la tranquillité d’esprit, sachant que vous êtes couvert en cas d’accident ou de problème mécanique.

