Voici comment vous pouvez gérer la mise à jour dans Windows 11

Avez-vous déjà été au milieu de quelque chose d’important, comme un projet de travail ou un jeu, lorsque votre ordinateur affiche soudainement une notification de mise à jour Windows ? C’est comme si Neo était débranché de The Matrix au milieu d’un combat avec l’agent Smith. Vous êtes soudainement sorti de votre flux et obligé d’attendre la fin de la mise à jour. C’est incroyablement frustrant, surtout quand on sait que la mise à jour peut prendre beaucoup de temps. Ainsi, dans ce guide, nous vous expliquerons comment vous pouvez gérer les mises à jour dans Windows 11.

Définir les heures actives pour la mise à jour Windows 11



Vous pouvez configurer Windows pour qu’il ne mette pas à jour votre PC pendant vos heures d’activité. De cette façon, vous pouvez utiliser votre PC sans interruption pendant que Windows se met à jour en arrière-plan pendant les heures d’inactivité.

Pour activer les heures actives sur Windows 11, procédez comme suit :

1. Ouvrir Paramètres et allez à Windows Update.

2. Dans le Windows Update section, faites défiler vers le bas et cliquez sur Options avancées.

3. Dans le Options avancées section, cliquez sur Heures actives.

4. Sélectionnez Manuellement et définissez les heures de début et de fin de vos heures actives.

Faites en sorte que Windows vous avertisse avant de redémarrer

Vous pouvez également empêcher la mise à jour de Windows 11 sans votre permission. Pour le faire, suivez ces étapes:

1. Ouvrir Paramètres.

2. Cliquez sur Windows Update.

3. Faites défiler vers le bas et cliquez sur Options avancées.

4. Sous Options de redémarragesélectionner Notifier pour programmer un redémarrage.

Conclusion

Voici donc quelques mesures simples mais efficaces que vous pouvez utiliser pour empêcher votre PC Windows de redémarrer automatiquement à tout moment de la journée. Mais rappelez-vous que les mises à jour Windows sont importantes car elles peuvent corriger les vulnérabilités de sécurité, améliorer les performances et ajouter de nouvelles fonctionnalités. En installant régulièrement les mises à jour de Windows, vous pouvez protéger votre ordinateur contre les logiciels malveillants et autres menaces, améliorer ses performances et tirer le meilleur parti de votre expérience Windows.

