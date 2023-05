Télécharger Google Camera 8.7 pour Moto G73

Les téléphones Motorola de la série G ont gagné en popularité en offrant un prix abordable sans compromettre les fonctionnalités utiles, et le Moto G73 fait de même. Le milieu de gamme dispose d’une configuration de caméra à double objectif avec une caméra principale de 50 MP, un chipset MediaTek Dimensity 930, un panneau 120 Hz, etc. L’appareil photo principal du Moto G73 est évidemment le point culminant. Si vous cherchez à améliorer encore votre expérience photographique, vous pouvez installer l’application appareil photo Pixel, également appelée port mod GCam. Ici, vous pouvez télécharger Google Camera pour Moto G73.

Appareil photo Google pour Moto G73 [Best GCam 8.7]

Le module de caméra du Moto G73 comprend un capteur principal de 50 MP avec une ouverture f/1,8 et une taille de pixel de 1,0 micron, tandis que le deuxième capteur de l’appareil est un objectif ultra grand angle de 8 MP. Le Moto G73 capture des photos impressionnantes à la lumière du jour avec son capteur d’appareil photo principal. Cependant, il convient de noter que ses performances peuvent ne pas être aussi constantes dans des conditions de faible luminosité. L’application de caméra intégrée sur le G73 est livrée avec un mode nuit dédié, mais il n’est pas aussi bon que celui disponible sur l’appareil photo Google.

Si vous recherchez une bonne application d’appareil photo pour votre Moto G73, vous devez essayer l’application Google Camera. La dernière version de GCam est compatible avec G73 et prend en charge toutes les fonctionnalités utiles, notamment Night Sight, Astrophotography, SloMo, etc. Merci aux développeurs qui ont porté l’application pour qu’elle fonctionne sur Motorola G73. Voyons maintenant comment télécharger et installer l’application Google Camera sur Moto G73.

Télécharger Google Camera pour Moto G73

De nos jours, presque tous les smartphones prennent en charge l’API Camera2 et le Moto G73 n’est pas différent. L’API Camera2 vous permet d’installer le port mod GCam sur votre téléphone sans le rooter. Bien qu’il existe un certain nombre de ports GCam disponibles sur le Web, voici les deux bons ports que vous pouvez utiliser sur votre smartphone – GCam 8.7 par BSG et GCam 7.3 par Urnyx05, les deux ports sont compatibles avec Moto G73.

Remarque : Avant d’installer la nouvelle application portée par Gcam Mod, assurez-vous de supprimer l’ancienne version (si vous l’avez installée). Ce n’est pas une version stable de Google Camera, il peut donc y avoir quelques bugs.

Si vous voulez de meilleurs résultats, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous et ajouter un fichier de configuration.

Paramètres recommandés:

Pour GCam_7.3.018_Urnyx05-v2.6.apk

Dans un premier temps, téléchargez ce fichier de configuration sur votre smartphone. Créez maintenant un nouveau dossier avec le nom GCam. Ouvrez le dossier GCam et créez un autre dossier avec le nom configs7. Collez maintenant le fichier de configuration dans le dossier configs7. Une fois cela fait, ouvrez l’application Google Camera et appuyez deux fois sur la zone vierge noire placée à côté du bouton de l’obturateur. Appuyez sur les paramètres affichés, disponibles dans la fenêtre contextuelle et appuyez sur le bouton de restauration. Revenez au tiroir de l’application, puis ouvrez à nouveau l’application.

Pour GCam_8.7

Télécharger ce fichier de configuration et collez-le dans le dossier /Downloads/MGC_CONFIG/.

Une fois tout fait. Commencez à capturer des photos éclatantes et superbes directement depuis votre Moto G73.

Vous aimerez peut-être aussi – Voici les fonds d’écran Motorola Razr 40 Ultra avant son lancement

Si vous avez des questions, déposez un commentaire dans la zone de commentaire. Aussi, partagez cet article avec vos amis.

Plus d’articles connexes :

Vous souhaitez en apprendre plus sur iOS 16 ? Voici une nouvelle vidéo sur le nouveau système d’exploitation Apple pour l’iPhone.