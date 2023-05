Attention célibataires : Petites machines à café pour une personne

Une machine à café filtre est tout simplement trop grande pour une personne seule. Les résidus froids de la marmite finissent alors souvent dans l’évier. Heureusement, il existe des appareils qui préparent le café en portions pour une ou deux personnes.

Ils fonctionnent généralement avec des capsules ou des tampons. Mais il existe également de petites machines à filtre, des machines à café entièrement automatiques ou des porte-filtres – si vous ne voulez pas que la portion soit petite, vous voulez que l’appareil s’intègre dans une petite cuisine.

Avec le Jura Ono, il y a aussi un semi-automatique intéressant qui infuse une ou deux tasses. Il se passe du moulin, mais utilise un groupe d’infusion qui n’est en rien inférieur aux machines à café entièrement automatiques de la maison en termes de qualité.

Café de la machine à capsules

Les machines à café à capsules sont conçues pour ne préparer qu’une tasse de café (ou deux) à la fois. Rien de plus simple : insérez la capsule, placez une tasse sous le bec verseur, appuyez sur le bouton, jetez la capsule vide. Aucune poudre ne va mal, dans l’ensemble une affaire propre.

La machine à café à capsules Krups XN 110 Nespresso Essenza Mini ne fait que 1 à 2 tasses et est très compacte (Image : Krups)

Les machines à café à capsules sont idéales si vous buvez rarement du café, mais que vous appréciez le goût complet. Le café reste frais longtemps dans la capsule hermétique, afin que les arômes soient préservés. La machine à capsules est également un bon choix si vous souhaitez uniquement offrir un café à vos invités. Si vous voulez toujours faire quelque chose pour l’environnement, vous remplissez vous-même les capsules, utilisez des capsules durables et/ou ajoutez les capsules usagées au recyclage par la suite.

Une machine à capsules particulièrement étroite est la Krups XN 110 Nespresso Essenza Mini. Il ne mesure que 8,4 cm de large et devrait donc s’adapter à toutes les cuisines.

Café de la machine à dosettes

Les machines à café à dosettes ne produisent également qu’une ou deux tasses de café à la fois. Ils sont tout aussi compacts que les machines à capsules. Cependant, ils diffèrent sur deux points importants.

La machine à café à dosettes Senseo HD6592/60 est très longue, mais aussi très étroite (Image : Senseo)

Les dosettes n’enferment pas le café hermétiquement comme les capsules. En conséquence, le café perd une partie de son arôme s’il est stocké pendant une longue période. Vous ne le remarquerez donc pas si vous buvez beaucoup de café. Mais les coussinets sont moins chers à l’achat. Et vous pouvez même remplir les coussinets vous-même.

Avec une largeur de 15 cm, la Senseo HD6592/60 est une machine à café à dosettes assez compacte – bien que pas tout à fait aussi étroite que la machine à capsules présentée ci-dessus.

La machine à café semi-automatique Jura Ono

Le Jura Ono a la technologie d’une machine à café entièrement automatique – sans le broyeur. Elle fonctionne avec un groupe infuseur et une pompe performante, comme celles que l’on retrouve dans les autres machines Jura, et est donc qualifiée de machine semi-automatique.

Machine à café semi-automatique Jura Ono sans broyeur, mais avec une unité d’infusion éprouvée et une pompe performante (Image : Jura)

Moudre les grains de café séparément offre un avantage : vous pouvez utiliser un café différent pour chaque tasse. Différent le matin que le soir. Chaque invité peut choisir ce qu’il préfère. Le Jura Ono prépare à la fois l’espresso et le café noir. Vous pouvez faire varier la quantité d’eau – tout comme la quantité de café (7-14 g).

Si vous le préférez avec un moulin intégré : Les machines à café entièrement automatiques sont également disponibles sous une forme compacte. Mais ils sont encore très grands pour les petites cuisines individuelles. Le Jura Ono semi-automatique se passe de broyeur et d’unité de lait et, avec une largeur de 24,3 cm, est assez étroit pour ce que l’appareil peut faire.

Avec le Jura PAG (Professional Aroma Grinder), l’entreprise propose également un moulin à café adapté.

Café du porte-filtre

De nombreux amateurs de café préfèrent l’espresso d’un porte-filtre à celui de la machine à café. Comme le Jura Ono, un porte-filtre se passe d’un système d’alimentation en lait, et la plupart se passent également d’un broyeur.

La machine à porte-filtre Gastroback Design Espresso Piccolo ne mesure que 15,8 cm de large (Image : Gastroback)

Le DeLonghi EC 685.BK Dedica Style est également très étroit à 14,9 cm. Le Gastroback Design Espresso Piccolo n’est que légèrement plus large à 15,8 cm.

Faire du café prend juste un peu plus de temps : lors de la préparation, mais aussi lors de l’infusion. Une machine à café porte-filtre prépare également une ou deux tasses en une seule fois.

machines à café filtre

Bien sûr elles existent : des petites machines à café filtre qui sont destinées aux personnes seules ou si vous n’avez que peu de place dans votre cuisine.

Le Melitta Aromaboy ressemble à une machine à café rétrécie et ne prépare que 0,34 litre de café frais. C’est l’équivalent de deux tasses ou d’une grande tasse à emporter.

La machine à café filtre Melitta Aromaboy s’intègre également bien sur les tables de chevet (improvisées) (Image : Melitta)

Et puis il y a une petite machine à café des minis de cuisine WMF, qui, à 0,63 litre, prépare un peu plus de café, à savoir cinq tasses. En plus d’une bouteille thermos en acier inoxydable, elle a également une tasse thermos de 350 ml avec elle.

Conclusion : La bonne mini machine à café pour tout le monde

Si la machine à café filtre standard n’est pas pour vous, ni l’énorme machine à café entièrement automatique : il existe de petites machines à café chics et puissantes pour les petites cuisines – que vous ne vouliez faire que de petites portions ou que vous n’ayez qu’une petite quantité de espace.

En plus des classiques avec capsules et dosettes qui font du café classique, la Jura Ono est une machine semi-automatique intéressante si vous préférez l’espresso. Mais il existe également des machines entièrement automatiques, des porte-filtres et des machines à filtrer au format compact.

Image en vedette : Unsplash/Bibarys Ibatolla

