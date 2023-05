La sortie de Dolphin Emulator sur Steam est « indéfiniment reportée »

Suite à la fuite de The Legend of Zelda: Tears Of The Kingdom et à une lettre de cessation et d’abstention adressée à Skyline, l’émulateur Switch d’Android, Nintendo semble s’opposer aux émulateurs et à ses développeurs. Le dernier épisode implique Valve et le catalogue Steam ainsi que le populaire Dolphin Emulator. Le géant japonais a forcé Valve à travers un test DMCA, pour retirer Dolphin de la boutique Steam. La société cite que le logiciel viole les droits de propriété intellectuelle de la méga-société.

Les jours de Dolphin Emulator sur Steam sont terminés – Nintendo envoie une lettre DMCA

Selon une lettre repérée par PC Gamer, le Big N a exhorté Valve à supprimer l’application. La lettre indique que Valve avait « l’obligation de retirer l’offre de l’émulateur Dolphin du store Steam ».

« Parce que l’émulateur Dolphin viole les droits de propriété intellectuelle de Nintendo, y compris, mais sans s’y limiter, ses droits en vertu des dispositions anti-contournement et anti-trafic du Digital Millennium Copyright Act (DMCA), 17 USC § 1201, nous vous fournissons cet test de votre obligation de supprimer l’offre de l’émulateur Dolphin du store Steam », a déclaré la demande de Nintendo.

Il convient de noter que le message a été directement envoyé à Valve. L’équipe de développement de Dolphin n’était pas au courant du problème jusqu’à ce qu’elle contacte Valve. Au moment de la rédaction, Valve a en effet supprimé l’émulateur de la page du store. L’équipe Dolphin n’a pas encore confirmé comment, ou même si, elle contestera la réclamation avec un contre-test. Cependant, nous ne pensons pas que ce sera facile.

L’équipe Dolphin a exprimé sa déception via son site Web face à la suppression.

« Nous avons été informés par Valve que Nintendo a émis un cesser et s’abstenir citant le DMCA contre la page Steam de Dolphin, et a retiré Dolphin de Steam jusqu’à ce que l’affaire soit réglée. Nous étudions actuellement nos options et aurons une réponse plus détaillée dans un proche avenir. Nous apprécions votre patience en attendant.

Dolphin est-il illégal ?

Dans la description de Dolphin’s Steam, il y avait une clause de non-responsabilité indiquant que « l’application n’est pas livrée avec des jeux » et obligerait les joueurs à « posséder une copie originale du jeu ». L’émulation ne viole pas les barrières légales, mais le partage de ROM avec copyright le fait. En d’autres termes, exécuter des jeux via un émulateur n’est pas illégal si vous possédez le jeu. Télécharger et partager des jeux via Internet est une pratique illégale. La version de l’émulateur sur Steam promettait la prise en charge des écrans 4K, des contrôleurs modernes et du jeu sur Internet. Il était open-source et était disponible « gratuitement ». Ce n’est pas comme si l’équipe de Dolphin Development essayait de gagner de l’argent facilement.

Au cas où vous ne le sauriez pas, le Big N est bien connu pour ses lourdes revendications de droits d’auteur. Vous pouvez consulter ce rapport de Wired qui explique comment cela se retourne parfois contre la réputation de l’entreprise auprès des fans. Il n’est pas surprenant de les voir essayer d’empêcher les personnes d’accéder à l’émulateur en raison de son utilisation potentielle. Dolphin sur Steam donnerait un accès facile à des millions de joueurs PC. En fait, cela permettrait également aux joueurs de Steam Deck de jouer à des jeux Game Cube ou Wii lors de leurs déplacements. La plus grande préoccupation de Nintendo est que cela pourrait finalement pousser les personnes au piratage de jeux. Il existe des millions de sites Web partageant illégalement des ROM sur le Web – c’est le côté obscur de l’émulation. Un émulateur avec autant de fonctionnalités pourrait pousser les personnes à télécharger de plus en plus de jeux de manière non légale.

Désormais, l’avenir de l’application sur Steam est incertain. Les développeurs étudieront les mesures qui pourront être prises, mais on a du mal à croire à un retour officiel.

Skyline Team a dû arrêter le développement de son émulateur Switch il y a quelques semaines

Pour rappel, le grand N s’est déjà déplacé contre une autre équipe d’émulateurs plus tôt ce mois-ci. L’équipe Skyline développait un émulateur – du même nom – pour les téléphones Android. Avec lui, il était possible de jouer à certains jeux Switch. Le déménagement était assez évident étant donné que le Switch est la console actuelle de Nintendo à vendre. Si un joueur a accès à un jeu Switch via l’émulation, il y a de fortes chances qu’il n’en achète jamais un.

L’équipe de développement a également reçu un test de retrait DMCA du Big N. Le hic, c’est que le retrait est lié à Lockpick sur GitHub – un logiciel homebrew qui vide les clés de sécurité Switch qui sont ensuite utilisées avec cet émulateur.

L’équipe de développement a déclaré pour expliquer sa décision :

« Nous nous trouvons dans une position où nous enfreignons potentiellement [Nintendo’s] copyright en continuant à développer notre projet, Skyline, en vidant les clés de nos propres switchs… Tout développement sur Skyline a été arrêté en raison des risques juridiques potentiels impliqués, ce site restera actif pour le moment mais pourrait être supprimé à l’avenir .”

Il existe un autre émulateur Switch populaire sur PC, qui pourrait être la prochaine victime si la campagne contre l’émulation se poursuit.

L’émulation est-elle légale ?

À noter que les émulateurs sont légaux. Comme n’importe quel lecteur de musique, ils ne traiteront que les fichiers que vous chargez à travers eux. Le problème est que la plupart des ROM ont des droits d’auteur (comme la musique), donc pour garder les choses d’une manière légale, vous devez vous assurer de charger les fichiers que vous possédez actuellement. Les émulateurs rétro (SNES, Genesis, PSX) n’en souffriront généralement pas beaucoup, mais ceux qui visent les consoles modernes sont une cible facile pour les réclamations DMCA. Après tout, ils peuvent nuire aux jeux qui sont encore « en vente ». Techniquement, si vous possédez des jeux Game Cube ou Wii et que vous souhaitez en avoir une copie de sauvegarde sur votre PC, vous le pouvez. Avec des émulateurs comme Dolphin, vous pouvez exécuter ces copies et jouer aux jeux comme sur les plateformes d’origine.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine