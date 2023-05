Sony dévoile le HT-S2000 : une barre de son puissante et abordable

Sony dévoile la HT-S2000, une barre de son milieu de gamme conçue pour concurrencer Sonos et apporter de bien meilleures performances audio cinéma. Cette barre de son Dolby Atmos offre une excellente qualité sonore avec sa disposition de canaux 3.1 et ses nouvelles fonctionnalités. Bien qu’il ne fasse pas partie de la célèbre série HT-A de Sony, qui comprend le célèbre HT-A7000, le HT-S2000 a des caractéristiques sportives décentes qui le placent juste en dessous du HT-A3000.

Points forts du HT-S2000

Le subwoofer intégré rend les basses plus élevées. Les haut-parleurs équilibrés en X de Sony offrent une pression sonore accrue, une clarté vocale améliorée et moins de distorsion. Ainsi, ce produit possède toutes les caractéristiques de ses rivaux de luxe.

Bien qu’il soit présenté comme une barre de son Dolby Atmos, le HT-S2000 manque de drivers orientés vers le haut. Sony utilise son Vertical Surround Engine pour le son aérien et S Front Pro pour le son latéral, ce qui donne un son 3D via Dolby Atmos ou DTS:X.

Expérience utilisateur améliorée

Le HT-S2000 est fourni avec la nouvelle application Home Entertainment Connect pour une configuration facile et un contrôle pratique. Cette application facilite la modification des paramètres, le dépannage, le réglage du volume, la mise à jour de la barre de son et bien plus encore. La barre de son offre une variété d’options de connexion, y compris des connexions par câble optique et HDMI eARC, ainsi qu’une connectivité sans fil Bluetooth et Wi-Fi.

Vous pouvez coupler le Sony HT-S2000 avec des haut-parleurs et des subwoofers home cinéma sans fil Sony. Une fois enfilé, il étendra la barre de son dans une configuration 5.1. Ceux-ci incluent des subwoofers sans fil compatibles tels que les SA-SW5 et SA-SW3 et des haut-parleurs arrière sans fil tels que le SA-RS3S. Ainsi, avec son aide, vous obtiendrez un système audio vraiment génial.

Prix ​​et concurrence du Sony HT-S2000

Le Sony HT-S2000 sera disponible en juin pour 449 £ (environ 555 $ / 845 AU $). Cela le mettra en concurrence directe avec le Sonos Beam (Gen 2), qui est vendu 499 £ / 499 $ / 799 AU $. Bien qu’aucune barre de son n’ait de drivers orientés vers le haut, le Sonos Beam (Gen 2) a une configuration 5.0 avec des drivers supplémentaires.

