Google condamné à payer 32,5 millions de dollars dans la décision de contrefaçon de brevet de Sonos

Pourquoi c’est important : Un jury de San Francisco a déclaré Google coupable d’avoir enfreint un brevet d’enceinte Sonos, mettant fin à l’une des nombreuses batailles juridiques de plusieurs années entre les fabricants d’audio domestique. Selon la décision, Google devra rembourser Sonos pour les pertes sur plus de 14 millions d’appareils, facturés à l’unité. Cette décision est la dernière étape du différend juridique de grande envergure entre les anciens partenaires constructeurs de la technologie audio.

Le verdict, rendu vendredi dans une salle d’audience de San Francisco, était basé sur la décision du jury selon laquelle Google avait en fait enfreint le brevet américain numéro 10 848 885, également appelé ‘885 dans le formulaire de verdict déposé. Le brevet couvre la solution Zone Scene Management de Sonos.

Selon le dossier, Sonos a reçu la somme totale de 32 507 183,40 $. Le total du jugement a été dérivé de l’évaluation des redevances de 2,30 $ par unité du verdict, qui a ensuite été appliquée à un total de 14 133 558 unités identifiées.

Sonos a initialement intenté une action en justice contre Google en 2020, intentant des poursuites devant deux tribunaux affirmant que Google avait sciemment enfreint cinq brevets distincts liés à la synchronisation des haut-parleurs sans fil. La poursuite a été confirmée par la Commission du commerce international en 2022, convenant que Google fait violer les brevets en question.

Pour ne pas être en reste, Google a contre-attaqué Sonos plus tard la même année, affirmant que Sonos avait enfreint la détection des mots clés de Google, la recharge sans fil et les méthodes qui définissent comment un groupe de haut-parleurs détermine lequel doit répondre aux entrées vocales. Cette contre-poursuite de 2022 était complètement distincte de la précédente contre-poursuite de Google en 2020, affirmant que Sonos avait enfreint des brevets liés au réseau maillé, à l’annulation d’écho, à la gestion des droits numériques, aux notifications de contenu et à la fonctionnalité de recherche personnalisée.

La bataille juridique entre Google et Sonos n’a pas vraiment été bien accueillie. Les deux sociétés ont été accusées d’employer des tactiques moins qu’idéales tout au long du processus judiciaire. Le mois dernier, le juge fédéral William Alsup a exprimé son mécontentement face à la conduite des deux sociétés, qualifiant leurs actions d' »emblématiques des pires litiges en matière de brevets ».

La test du juge a été formulée dans son test soumis au tribunal de district américain du district nord de Californie, citant la soumission par l’avocat de près de 5 000 documents destinés à justifier la suppression de moins de cinq paragraphes d’informations de deux rapports d’experts préalables au procès. Selon Alsup, « … il semble que l’avocat ait décidé de radier non pas par préjudice mais pour obtenir un avantage pour un jugement et un procès sommaires, emblématiques des pires litiges en matière de brevets. »

Aucune des parties n’étant intéressée à reculer, il y a de fortes chances que nous n’ayons pas vu la dernière danse légale de Sonos et Google. Bien qu’aucune action supplémentaire n’ait encore été identifiée, Peter Schottenfels de Google a déclaré à The Verge : « … nous avons toujours développé la technologie de manière indépendante et avons rivalisé sur le mérite de nos idées. Nous réfléchissons à nos prochaines étapes. »

