Acefast Crystal (2) Écouteurs T8 : Design transparent époustouflant et qualité sonore

La panne

4.6







9.2

Les écouteurs Acefast Crystal (2) T8 sont d’excellents écouteurs avec un design transparent époustouflant, un écran LED, une bonne qualité audio et une autonomie impressionnante.

Qualité de construction et conception

9.2

Je suis définitivement un mélomane et, par conséquent, j’aime écouter mes chansons préférées tout au long de la journée. Parfois, trouver le meilleur compagnon (écouteurs/casque) pour écouter ma chanson préférée n’est pas une tâche facile. De nos jours, le marché des True Wireless Earbuds est en plein essor avec de multiples offres. Nous pouvons trouver des écouteurs de la gamme la plus basse du marché aux plus premium. Bien que l’offre soit large, il n’est pas si facile de trouver de bons écouteurs qui se démarqueront dans la foule. Il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte : autonomie de la batterie, qualité sonore, endurance, etc. Parfois, nous serons surpris par de bons écouteurs qui ne feraient pas beaucoup de « buzz » parmi la concurrence. C’est exactement le cas avec les écouteurs Acefast Crystal (2) T8.

Ces écouteurs élégants ont réussi à me servir assez bien au cours des deux dernières semaines, et j’expliquerai plus à travers cette revue.

Présentation des écouteurs Acefast Crystal (2) T8

Je crois qu’ACEFAST n’était pas une marque dont on entend parler très souvent. En fait, je n’ai pas beaucoup entendu parler d’eux jusqu’à ce que je tombe sur leurs produits élégants. Ouais, ces gars-là savent comment faire en sorte que des produits simples aient l’air cool ! Des écouteurs transparents flashy aux chargeurs, ces produits se démarqueront. Les écouteurs Acefast Crystal (2) T8 ne font pas exception. Les écouteurs véritablement sans fil sont dotés d’un design transparent accrocheur, d’un écran LED sur le boîtier qui vous permet de connaître le jus actuel et de six options de couleurs distinctes.

Acefast Crystal (2) Écouteurs T8

Les écouteurs Acefast Crystal (2) sont également des offres très intéressantes grâce à leur prise en charge Bluetooth 5.3. La nouvelle norme devient plus populaire en 2023, et ces écouteurs sont prêts pour les nouveaux appareils qui l’accompagnent. Les écouteurs disposent également d’une antenne LDS innovante pour garantir des appels mains libres parfaits. Ils offrent un indice d’étanchéité de niveau 4 avec la certification IPX4. Parmi les points forts, nous avons également une excellente autonomie de la batterie qui, combinée au boîtier, peut offrir jusqu’à 30 heures.

Quelle est la boîte?

Les personnes d’Acefast connaissent certainement ce vieil adage selon lequel « la présentation est primordiale ». Les écouteurs Acefast Crystal (2) T8 sont fournis dans une boîte en carton élégante qui a l’air professionnelle et bien faite. Lorsque vous déballez l’appareil, les écouteurs et l’étui vous sont présentés de manière très élégante.

Lorsque vous ouvrez la boîte, chaque article est emballé individuellement. Il y a une combinaison de carton et de mousse protégeant le produit. Les écouteurs Acefast Crystal (2) T8 sont fournis dans un étui de chargement et sont prêts à l’emploi. Avant de les utiliser, vous devez retirer les étiquettes en plastique des broches de charge. Comme je l’ai dit, il existe une variété de couleurs, et j’ai choisi le bleu élégant. Le boîtier a un bel écran LED qui attire l’attention lorsqu’il est allumé. Si vous le chargez via le port USB Type-C, vous verrez également un indicateur LED lumineux. Les chiffres, évidemment, vous permettront de connaître la quantité exacte de jus restant dans la caisse.

La box vous fournit un petit câble USB Type-C. Il est de la même couleur que votre oreillette et c’est une belle touche ! De toute évidence, vous pouvez charger l’appareil avec n’importe quel câble de type C que vous avez autour. L’un des extras les plus intéressants est un manchon en silicone. Il correspond également à la couleur des oreillettes et vous permet de protéger le boîtier des rayures et même des chutes. Il y a une lanière que vous pouvez embrasser pour l’empêcher de tomber pendant que vous tenez l’étui.

Acefast fournit également des embouts auriculaires de rechange avec 3 tailles distinctes (Quatre si vous comptez celui qui est fourni avec les oreillettes). En conséquence, vous pouvez choisir celui qui s’adaptera le mieux à votre oreille et vous offrira une qualité sonore plus immersive. Il existe un manuel d’utilisation simple qui n’est là que pour les bases. Je dois dire que le déballage de ce produit a été une belle expérience. Sérieusement! Lorsque nous regardons les écouteurs standard, ils viennent simplement dans des boîtes simples pour réduire les coûts. Acefast a vraiment prêté attention à la présentation ici, et lorsque vous le déballez, vous sentez déjà que ce n’est pas un produit ordinaire.

Il n’y a pas de boutons sur le boîtier lui-même. Toutes les commandes se trouvent sur les écouteurs. Les écouteurs s’adaptent parfaitement à l’étui et ne sortiront pas facilement.

L’écran du boîtier s’allume pendant quelques secondes lorsque vous retirez ou insérez les écouteurs dans le boîtier. C’est un moyen utile de vérifier l’état de la batterie des écouteurs et du boîtier sans avoir à compter sur le smartphone. L’affichage LED a une couleur blanche pour l’état de la batterie et s’allume lorsque vous chargez.

Caractéristiques et facilité d’utilisation de l’Acefast Crystal (2)

Les écouteurs sont assez prêts pour un son immersif grâce à leurs drivers de 10 mm. De plus, ils prennent en charge les codecs audio SBS et AAC. Comme je vous l’ai déjà dit, ils sont fournis avec la dernière norme Bluetooth 5.3, ils sont donc tout à fait à l’épreuve du temps pour les prochaines années.

Mon expérience avec les écouteurs Acefast Crystal (2) T8 a été assez bonne, je peux le dire. Je les utilise depuis deux semaines pour entendre pratiquement tout sur mon smartphone et mon ordinateur. Pour être honnête, ils ont changé mon opinion sur l’utilisation de ces écouteurs sur les ordinateurs. J’utilise un simple dongle Bluetooth sur mon PC pour obtenir la connectivité et pour être honnête, je ne suis pas sûr de la qualité du dongle. Pour cette raison, j’ai eu beaucoup de problèmes avec mes expériences passées avec des écouteurs moins chers. Des choses comme la déconnexion des écouteurs, le hoquet dans le son et d’autres problèmes m’ont tourmenté dans mon utilisation passée. Cependant, avec le Crystal (2), cela a complètement changé ! Je n’ai rencontré aucun problème avec mon utilisation sur le PC, ils se sont assez bien connectés et ont fonctionné de manière stable pendant de longues heures.

Peut-être que la connexion stable provient de la conception de l’antenne LDS. Il indique Lase Direct Structuring et moule l’émetteur d’antenne sur une bande en plastique à travers la tige de l’écouteur. La technologie est annoncée pour apporter une transmission de signal stable et réduire les interférences. Je crois que la technologie a assez bien fait son travail lors de mon utilisation. Toujours sur les détails techniques, les écouteurs sont fournis avec une transmission EDR (Enhanced Data Rate) via la puce Bluetooth BES 2600 IHC.

Avec les smartphones, l’expérience est également excellente. Il se connecte facilement au smartphone et ne présentera aucun type de problème de connexion. L’un des points forts de ces écouteurs est la durée de vie de la batterie. Au cours de mon utilisation, je n’ai eu à les charger que quelques fois, et le boîtier de charge n’a été chargé qu’une seule fois. Heureusement, les deux se chargent assez rapidement. L’audio est profond et l’ajustement intra-auriculaire est également assez bon, mais vous devrez peut-être changer la taille de l’embout en silicone en fonction de votre oreille. J’ai utilisé celui standard fourni avec l’écouteur et je n’ai eu aucun problème.

Une fois que vous avez connecté les écouteurs au smartphone, toutes vos fonctionnalités de son et d’appel seront couplées avec celui-ci. J’ai pu utiliser parfaitement l’écouteur pour écouter ma musique, mes vidéos et répondre aux appels sans aucun problème. De plus, j’ai participé à un appel Google Meet et tous les participants ont pu m’écouter parfaitement.

Acefast Crystal (2) Écouteurs T8

Comme avec tout autre écouteur moderne de nos jours, l’Acefast Crystal (2) est fourni avec des commandes tactiles. Je dois avouer que je ne suis pas un grand fan de ce genre de contrôle. Je préfère toujours les boutons capacitifs pour ce type d’entrée, mais l’avenir évolue rapidement vers les commandes tactiles. Peut-être que mes doigts sont trop gros et que la zone tactile des oreillettes est petite, mais j’ai gaffé dans la plupart de mes tentatives de contrôler les oreillettes via leurs commandes tactiles. D’accord, peut-être qu’après ces deux semaines, je commence à aller mieux, mais les premiers jours, j’ai souvent mis en pause les vidéos et la musique tout en ajustant mieux les écouteurs sur mon oreille.

Peut-être que toute ma confusion pourrait être évitée si j’avais passé quelques minutes à lire les manuels…

Selon le manuel d’utilisation, une fois les écouteurs couplés avec votre appareil, vous pouvez le contrôler avec eux. C’est un robinet sur l’écouteur droit qui augmentera le volume, faire de même sur celui de gauche le réduira. Si vous appuyez deux fois sur la zone tactile de l’un des deux, vous jouerez / mettrez en pause la musique. Trois pressions sur la zone tactile déplaceront le contenu vers l’avant ou vers l’arrière en fonction de l’écouteur sur lequel vous appuyez. Vous pouvez appuyer deux fois sur la zone tactile pour répondre à un appel et appuyer deux fois pour mettre fin à un appel.

Il existe également un mode de jeu qui réduit la latence. C’est très utile si vous avez l’intention de jouer à des jeux compétitifs avec les écouteurs. Vous devrez appuyer sur la zone tactile et la maintenir enfoncée pendant environ 2 secondes pour entrer/sortir de ce mode particulier. Évidemment, il n’est pas destiné à l’écoute régulière de musique, alors ne l’utilisez que lorsque vous jouez à des jeux.

Autonomie de la batterie et autres détails de mon expérience

Je vous ai déjà parlé de mon expérience stable avec les écouteurs, mais qu’en est-il de la durée de vie de la batterie ? Eh bien, les écouteurs sont conçus pour environ 30 heures d’utilisation avec l’étui de chargement. Ils peuvent supporter environ 6 à 7 heures d’utilisation continue. Je les ai utilisés pour écouter de la musique tout en travaillant et pour être honnête, je n’ai pas tiré tout leur jus. Je n’ai eu à charger le boîtier que deux fois ces derniers jours, mais simplement parce que je ne voulais pas qu’il manque de jus. Leur autonomie est assez bonne, et si vous les utilisez lors de vos déplacements, vous serez probablement bien servi pendant une journée entière.

Si j’opte pour les inconvénients de l’utilisation, il y a un manque d’ANC. Évidemment, compte tenu de tout ce qui est proposé, cela aurait pu augmenter considérablement le prix des écouteurs. Il y a encore ENC (Environmental Noise Cancelling) pour les appels, et c’est mieux que rien. Les écouteurs manquent également d’appairage multipoint et il n’y a pas de détection d’usure pour mettre en pause et reprendre la lecture multimédia.

Une chose qui m’a manqué était un compagnon d’application pour peaufiner mon expérience. De nos jours, il est assez courant de trouver des applications qui servent à compléter votre expérience. À partir d’eux, vous pouvez gérer l’audio et définir différents paramètres d’égalisation, profils et autres éléments. Ils peuvent également être utiles pour les mises à jour du firmware. Si vous pouvez recommander à Acefast de développer et de lancer une application compagnon pour ces écouteurs. C’est assez essentiel compte tenu de toute l’attention portée aux détails de ces écouteurs. Ils ressemblent à des appareils haut de gamme et un compagnon d’application peut rendre l’expérience plus professionnelle.

Verdict – Acefast Cyrstal (2) Est-ce que ça vaut le coup ?

Malgré les petits bémols, je peux dire que mon expérience avec les oreillettes Acefast Crystal (2) a été plutôt satisfaisante, pour ne pas dire vraiment surprenante. Les écouteurs font assurément un show avec leur présentation. Leur style transparent unique expose les éléments externes et les lumières LED fantaisie sont une touche spectaculaire pour donner à ces écouteurs un aspect haut de gamme. J’ai apprécié mon expérience audio avec un son immersif et des connexions stables. J’aurais apprécié une application compagnon pour peaufiner mon expérience, modifier les paramètres d’égalisation, etc., mais j’espère qu’Acefast corrigera cela à l’avenir avec une bonne application.

Il n’y a pas d’ANC, mais l’ENC vous aidera toujours pendant les appels. La qualité audio est correcte et la durée de vie de la batterie est tout simplement spectaculaire avec jusqu’à 30 heures avec le boîtier de charge. Ils sont en concurrence avec la gamme de prix, mais l’avenir est prometteur pour cette marque et cette série d’écouteurs TWS. À noter qu’en plus du T8, il y a plus d’écouteurs Crytal, de chargeurs Crystal et même de batteries portables. Les chargeurs et les Powerbanks sont également fournis avec des écrans LED sophistiqués pour en faire la marque de fabrique de la série.

Avec la connectivité Bluetooth stellaire, l’autonomie extrême de la batterie et le design unique que vous pouvez présenter à tous vos amis, je ne peux pas m’empêcher de recommander les écouteurs Acefast Crystal (2) T8. Vous pouvez les récupérer via le lien ci-dessous, et il y a même un bon coupon de réduction qui vous donnera une belle réduction de 20 %.

Acheter Acefast Crystal (2) Écouteurs T8

Si vous obtenez l’Acefast Crystal (2) via le lien ci-dessus, vous bénéficierez déjà d’une réduction de 10 % sur les écouteurs ! Acefast offre également un coupon de réduction spécial de 20% pour tous nos lecteurs. Il vous suffit d’utiliser le Code : 20ACEFAST8 avant de procéder à votre paiement. Cela peut faire baisser le prix à environ 48 $!

