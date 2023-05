Nvidia et Microsoft s’associent pour apporter l’IA aux PC

Deux gros bonnets technologiques sont en pourparlers pour accélérer la croissance de l’IA. Il s’avère que ChatGPT d’OpenAI est à blâmer. Ce dernier peut vous parler comme un humain, gérer des tâches difficiles et vous aider à comprendre les données, etc. Il a montré comment l’IA peut aider les personnes et les entreprises. Désormais, Nvidia et Microsoft travaillent ensemble pour simplifier davantage le processus. Ils veulent que les développeurs créent plus facilement des modèles d’IA. De plus, ils veulent que les utilisateurs simples exécutent l’IA sur leurs PC sans Internet.

Nvidia et Microsoft ont annoncé un partenariat qui intégrera les modèles logiciels AI Enterprise de Nvidia avec l’apprentissage automatique dans le cloud Azure de Microsoft. Pour ceux qui ne le savent pas, Nvidia AI Enterprise est la couche logicielle de sa plate-forme AI. Il propose plus de 100 cadres d’IA, modèles pré-formés et outils de développement. En s’intégrant au cloud Azure, les utilisateurs auront accès à une plate-forme sécurisée pour la conception, le déploiement et la maintenance d’applications personnalisées utilisant les modèles de Nvidia comme modèles.

Libérer la puissance de l’IA : Nvidia et les plans de Microsoft

Mais ce n’est pas nouveau. Il y a un an, ces deux-là ont annoncé qu’ils allaient créer un puissant supercalculateur IA. Ce dernier comprendrait des GPU Nvidia, des connexions de serveur Nvidia Quantum-2 InfiniBand pour un traitement à grande vitesse et l’ensemble de la pile logicielle Nvidia AI intégrée à Azure Cloud. Une fois cela fait, ils offriront des outils d’IA beaucoup plus abordables aux entreprises.

Lisez aussi: Microsoft et Nvidia annoncent un partenariat de jeu de 10 ans

Nvidia et Microsoft travaillent également ensemble pour apporter l’IA aux PC. Supposons qu’à l’heure actuelle, la plupart des utilisateurs accèdent aux systèmes d’IA générative via des centres de données hautes performances. Les fonctionnalités récentes mises en place dans Windows permettront aux développeurs de créer des algorithmes d’IA sur des PC Windows. Mais ils devraient avoir des GPU Nvidia à l’intérieur. Cela permettra aux développeurs de créer de puissants modèles d’IA sur PC. De plus, cela donnera également aux utilisateurs l’accès à la même IA.

Les entreprises et les utilisateurs recherchent une technologie d’IA de pointe qui génère diverses données, images, vidéos et sons. McKinsey prédit que le marché de l’IA atteindra 9 500 à 15 400 milliards de dollars par an, tandis que AIM pense qu’il atteindra 14 000 milliards de dollars, voire 41 000 milliards de dollars. Nvidia, Microsoft et leurs investisseurs peuvent récolter de gros bénéfices en saisissant cette chance.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine