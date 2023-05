Pratique : McClockface pour Mac apporte son délicieux chronométrage personnalisable sur votre grand écran

McClockface est revenu en 2021 comme un moyen efficace d’apporter des widgets d’horloge personnalisables à l’iPhone. Récemment, l’application est arrivée sur Mac et je l’ai essayée. La bibliothèque de cadrans d’horloge est passée à près de deux douzaines et avec toutes les options de personnalisation détaillées pour les widgets, McClockface sur Mac offre une prise en charge de la barre de menus. Suivez-nous pour regarder de plus près cette belle application.

McClockface a été conçu à l’origine autour de l’esthétique simple et belle de l’horloge à bascule rétro et s’est depuis étendu pour proposer 23 cadrans d’horloge différents. Que vous souhaitiez aller simple et monochrome ou obtenir plus de détails et de couleurs, il y en a pour tous les goûts, y compris les cadrans d’horloge rendant hommage au design Apple à travers le temps.

Développeur indépendant David Steppenbeck a récemment lancé l’application pour Mac et j’ai vraiment apprécié la variété, la personnalisation et les beaux designs.

Pratique avec McClockface pour Mac

La première fois que vous lancez McClockface pour Mac, vous verrez l’horloge à bascule rétro comme conception par défaut.

Cliquez sur McClockface dans la barre de menu > Paramètres pour personnaliser l’horloge principale dans l’application elle-même. Vous disposez de nombreuses options pour le composer comme vous le souhaitez, y compris les couleurs, la police, les sons, la conception des icônes d’application, les détails qui apparaissent, le format, etc. :

Pour vous amuser avec les widgets Mac, cliquez sur la date/heure dans le coin supérieur droit de votre Mac et choisissez « Modifier les widgets ».

Vous verrez McClockface en option :

Vous pouvez maintenant choisir parmi les 23 superbes widgets de cadran d’horloge et les personnaliser :

Voici un aperçu de six widgets amusants sur la droite. Notamment, David a inclus des options vraiment intéressantes qui rendent hommage à la riche histoire de conception d’Apple :

Voici un gros plan de l’apparence de McClockface dans la barre de menus de Mac :

Voici les 23 designs de widgets différents disponibles avec McClockface :

∙ Oh, Horloge

Un widget basé sur l’horloge de l’application principale qui fournit l’heure actuelle. Les couleurs des chiffres sont personnalisables. Disponible en petites, moyennes et grandes tailles de widgets.

∙ Skeuotastique !

Une conception d’horloge 3D simple et subtile qui fournit l’heure actuelle. Disponible pour la taille moyenne du widget.

∙ Simples

Un design vibrant et audacieux qui fournit la date et l’heure actuelles. Disponible en petites, moyennes et grandes tailles de widgets.

∙ Montre analogique

Un design de montre traditionnel avec des effets 3D qui affiche la date et l’heure. La couleur de la teinte est personnalisable. Disponible en petites et grandes tailles de widgets.

∙ Montre numérique

Un cadran de montre numérique à l’ancienne qui affiche la date et l’heure, comme à l’époque. Les couleurs sont personnalisables. Disponible pour la petite taille de widget.

∙ Recherche de mots

Trouvez l’heure actuelle sur une grille de lettres! La couleur de la teinte est personnalisable. Disponible en petites et grandes tailles de widgets.

∙ Très Twidget

Un design de tweet infâme inspiré par @jack. Disponible pour la taille moyenne du widget.

∙ Métal

La date et l’heure sont usinées dans du métal poli. Disponible pour la taille moyenne du widget.

∙ Vague Solaire

La date et l’heure avec un soupçon de coucher du soleil. Disponible pour la taille moyenne du widget.

∙ Pourquoi si bleu

Fournit l’heure actuelle esquissée sur un schéma de plan lisse. Disponible en petites et grandes tailles de widgets.

∙ Plan du métro

Affiche la date et l’heure actuelles sous la forme d’un plan coloré du métro de la ville. Disponible en tailles de widget moyennes et grandes.

∙ Progression annuelle

Affiche la date actuelle et le pourcentage de l’année écoulée avec un graphique de progression circulaire. Les couleurs des lignes de progression sont personnalisables. Disponible en petites, moyennes et grandes tailles de widgets.

∙ Progression du jour

Ce widget affiche le jour de la semaine en cours et le pourcentage de la journée qui s’est écoulée. Les couleurs des lignes de progression sont personnalisables. Disponible pour la petite taille de widget.

∙ Permis de sensations fortes

Obtenez la date et l’heure actuelles dans une conception de plaque d’immatriculation de style américain. Disponible pour la taille moyenne du widget.

∙ Le Classique

Affichez la date et l’heure actuelles de manière classique sur votre écran d’accueil. Disponible pour la taille moyenne du widget.

∙ Wow Tellement Futuriste

Affiche le jour de la semaine, la date et l’heure actuels sur une horloge numérique rétro. Les couleurs des chiffres et les teintes des étiquettes sont personnalisables. Disponible en petites, moyennes et grandes tailles de widgets.

∙ Il n’y a pas longtemps…

Fournit la date et l’heure sous forme de texte d’exploration de l’espace jaune sur un fond étoilé. Disponible pour la grande taille du widget.

∙ Signe Bunny Meme

Oui, ce petit lapin a des nouvelles importantes pour vous — c’est la date et l’heure actuelles, bien sûr ! Disponible en petites, moyennes et grandes tailles de widgets.

∙ Six couleurs

Affiche la date et l’heure actuelles sur un arrière-plan qui crie juste 1984. Disponible en petites, moyennes et grandes tailles de widgets.

∙ Célébrez la fierté

Cette horloge widget affiche les couleurs vibrantes du drapeau de la fierté en toile de fond. Disponible pour la taille moyenne du widget.

∙ Obtenez Schwifty

Les développeurs se réjouissent ! C’est un mini terrain de jeu de codage pour votre écran d’accueil. Disponible en tailles de widget moyennes et grandes.

∙ Borne

Fournit la date et l’heure actuelles, ainsi que d’autres informations, dans un mini terminal informatique. Disponible en tailles de widget moyennes et grandes.

∙ Aller à la vieille école

Fournit la date, l’heure et le jour de la semaine actuels sous forme de panneau de commande d’ordinateur rétro avec une touche moderne. Disponible en petites, moyennes et grandes tailles de widgets.

Télécharger McClockface

McClockface est disponible sur l’App Store pour 5,99 $, ce qui vous permet d’obtenir l’application sur Mac, iPhone et iPad.

Si vous souhaitez remercier David pour la merveilleuse application, vous pouvez envoyer un pourboire avec un achat intégré facultatif ????.



