Les Google Pixels sont très populaires mais se vendent très peu

Google a eu du mal à s’imposer sur le marché des smartphones malgré la popularité de la marque Google Pixel. Bien que le géant de Mountain View offre un support logiciel constant, de nombreuses applications et fonctionnalités exclusives et un rapport qualité-prix compétitif, les smartphones Google Pixel ne se vendent pas autant qu’ils le devraient. Le dernier rapport de Statista Consumer Insights confirme les difficultés de Google avec la vente de ses smartphones, car ils restent des appareils de niche.

Les pays où les smartphones Pixel sont les plus répandus sont l’Australie, les États-Unis et le Canada, suivis de l’Inde, du Royaume-Unis, de l’Allemagne, de la France et de la France. Il n’est pas facile de comprendre la raison de la faible diffusion des smartphones Google Pixel. Et cela ne peut dépendre uniquement de la décision du géant de Mountain View de limiter les ventes à certains pays et canaux.

Les smartphones Google Pixel ont du mal à gagner des parts de marché malgré des fonctionnalités et des avantages uniques

Même si d’autres marques investissent beaucoup plus dans le marketing, cela ne peut justifier les chiffres de vente enregistrés par Google. Récemment, Google a lancé le Google Pixel 7a. C’est un nouveau modèle de milieu de gamme qui semble avoir ce qu’il faut pour conquérir de nombreux utilisateurs. Cependant, il reste à voir s’il sera couronné de succès.

Un autre facteur qui peut contribuer aux faibles chiffres de vente de Google est le manque de partenariats avec les opérateurs. Contrairement à d’autres marques de smartphones, les smartphones Pixel ne sont pas largement disponibles via des partenariats avec des opérateurs. Cela indique que les clients doivent acheter les smartphones directement, ce qui peut représenter un investissement important. L’absence de partenariats avec des opérateurs peut empêcher de nombreux clients potentiels d’acheter des smartphones Pixel.

Les smartphones Google Pixel ont des fonctionnalités et des avantages uniques, mais sont confrontés à une concurrence féroce de la part de marques établies telles que Samsung et Apple. La disponibilité limitée dans certains pays et canaux, et le manque de partenariats avec les opérateurs pourraient contribuer au faible nombre de ventes. Donc, en conclusion, ces facteurs peuvent entraver la croissance des ventes de smartphones Google Pixel. Néanmoins, le lancement du Pixel 7a pourrait donner un coup de fouet aux ventes de Google. Et seul le temps dira s’il réussira à conquérir de nombreux utilisateurs.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine