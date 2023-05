Ce sont les smartphones les plus faciles à réparer en ce moment

La conception des téléphones mobiles a un impact important à la fois sur l’ergonomie de l’appareil et sur sa réparabilité pour les utilisateurs. Au fil du temps, l’assemblage interne des composants est devenu de plus en plus complexe, rendant souvent presque impossible pour les utilisateurs de dépanner leurs propres smartphones. Cependant, il existe encore des téléphones Android disponibles qui offrent une facilité de réparation, et cet article vise à faire la lumière sur ces options.

Une enquête menée par le site Web Electronic Hub et rapportée par SamMobile a révélé quels téléphones portables sont actuellement les plus faciles à réparer. Notamment, Samsung et Motorola sont des choix exceptionnels pour les personnes à la recherche de smartphones pouvant être facilement ouverts et réparés en peu de temps. Cette approche permet aux utilisateurs d’éviter d’avoir à dépenser des sommes excessives pour des réparations expertes.

Les chercheurs d’Electronics Hub ont examiné les guides de réparation fournis par iFixit pour un total de 228 téléphones portables différents. Grâce à cette analyse, ils ont pu identifier les téléphones Android qui sont actuellement les plus faciles à réparer, ainsi que le temps moyen nécessaire pour chaque réparation. De plus, cette recherche a permis d’identifier les smartphones qui présentent des défis de réparation plus complexes pour les utilisateurs.

Smartphones les plus faciles à réparer : Samsung et Motorola parmi les meilleures marques

Les résultats de l’étude indiquent que le Motorola Moto G7 est actuellement le téléphone Android le plus facile à réparer, puisque 50 % de ses réparations peuvent être facilement effectuées par les utilisateurs. De plus, le temps moyen requis pour les réparations sur cet appareil est incroyablement bas, à seulement 25 minutes. En deuxième position, on retrouve le Samsung Galaxy A40, avec 42,9% de réparations jugées conviviales, et un temps de réparation moyen de 32,6 minutes par réparation.

Pour compléter les trois premiers, un autre modèle Samsung, le Samsung Galaxy S22 Ultra 5G. Les recherches menées par Electronics Hub révèlent que 33,3% des réparations sur ce téléphone particulier sont simples à entreprendre pour les utilisateurs. Cependant, le temps de réparation moyen de cet appareil est légèrement plus long, avec une moyenne de 48,1 minutes par réparation. La liste des 10 meilleurs comprend également des smartphones d’autres marques, y compris plusieurs iPhones et deux modèles POCO.

À l’autre extrémité du spectre se trouve le Google Pixel 7. Il se distingue comme le téléphone le plus difficile à réparer. Toutes les réparations de cet appareil sont jugées compliquées, nécessitant en moyenne 60,3 minutes par processus de réparation. De plus, la liste comprend le Samsung Galaxy Note 10, le Redmi Note 11 Pro, le Samsung Galaxy A53 5G et le Samsung Galaxy A72, qui présentent tous des scénarios de réparation complexes pour les utilisateurs, 100 % des réparations étant classées comme difficiles.

Asus mérite d’être reconnu pour la fabrication de téléphones qui sont actuellement les plus faciles à réparer. Leurs appareils sont connus pour leur simplicité dans les réparations et le temps raisonnable requis pour chaque procédure. À l’inverse, Sony se démarque en produisant des smartphones considérés comme les plus difficiles à réparer sur le marché actuel. De plus, la recherche indique que la réparabilité des téléphones Google Pixel s’est détériorée ces dernières années, rendant de plus en plus difficile pour les utilisateurs de réparer ces smartphones à domicile.

Pourquoi la réparabilité est-elle importante ?

La réparabilité d’un téléphone mobile est importante pour plusieurs raisons. Tout d’abord, il permet aux utilisateurs d’économiser de l’argent sur les réparations. Si un téléphone est facile à réparer, les utilisateurs peuvent souvent le faire eux-mêmes, ce qui peut leur faire économiser beaucoup d’argent sur les coûts de main-d’œuvre. Deuxièmement, la réparabilité est bonne pour l’environnement. Lorsque les téléphones ne sont pas réparables, ils finissent souvent dans des décharges, où ils peuvent libérer des polluants nocifs dans l’environnement. Enfin, la réparabilité est une question de droits des consommateurs. Les utilisateurs devraient avoir le droit de réparer leurs propres appareils. Et ils ne devraient pas être obligés d’acheter de nouveaux téléphones lorsque leurs anciens tombent en panne.

Que pouvez-vous faire pour rendre votre téléphone plus réparable ?

Il y a quelques choses que vous pouvez faire pour rendre votre téléphone plus réparable. Tout d’abord, vous pouvez acheter un téléphone d’une marque qui a de bons antécédents de réparabilité. Deuxièmement, vous pouvez éviter d’acheter des téléphones avec des vis ou des composants propriétaires. Troisièmement, vous pouvez apprendre à réparer votre propre téléphone. Il existe de nombreuses ressources en ligne qui peuvent vous apprendre à le faire.

En prenant ces mesures, vous pouvez contribuer à rendre votre téléphone plus réparable et à économiser de l’argent, à protéger l’environnement et à protéger vos droits de consommateur.

