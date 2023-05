Samsung aurait décidé de garder Google comme moteur de recherche par défaut sur les appareils Galaxy

Des rumeurs ont circulé sur un changement potentiel dans le choix du moteur de recherche de Samsung pour ses appareils Galaxy. Google étant le moteur de recherche par défaut pour les smartphones Galaxy depuis 2010, un passage à Bing de Microsoft aurait été un remaniement important. Cependant, des rapports récents du Wall Street Journal ont suggéré que Samsung a décidé de s’en tenir à Google comme moteur de recherche par défaut. Cet article explore le contexte, les raisons de la décision et les implications potentielles pour les entreprises et les consommateurs.

Contexte : Le moulin à rumeurs

Le mois dernier, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles Samsung envisageait de remplacer le moteur de recherche de Google par Bing de Microsoft sur ses téléphones Galaxy. Cette nouvelle a inquiété Google. L’entreprise s’inquiétait de la réaction du marché en raison de ses partenariats commerciaux. Avec son intégration avec ChatGPT, Bing était considéré comme une alternative intéressante au moteur de recherche de Google. Google était sans aucun doute préoccupé par la possibilité de perdre sa position de moteur de recherche par défaut sur les appareils Galaxy.

Examen interne et décision de Samsung

Selon le New York Times, Samsung avait mené un test interne pour déterminer s’il devait remplacer Google Search par Bing. Samsung pensait initialement que le passage à Bing n’aurait pas d’impact significatif sur les utilisateurs. En effet, l’application Samsung Internet Browser a de faibles taux d’utilisation. Par ailleurs, la plupart des propriétaires d’appareils Galaxy optent pour le navigateur Chrome préinstallé ou d’autres applications de navigateur mobile.

Cependant, Samsung aurait suspendu l’test interne et les discussions de table concernant le changement de moteur de recherche. Compte tenu de leurs partenariats commerciaux, l’entreprise s’inquiétait de la façon dont le marché percevrait une telle décision.

Relation commerciale entre Samsung et Google

Samsung et Google entretiennent une relation commerciale de longue date, les téléphones Samsung fonctionnant sur le système d’exploitation Android de Google. Les deux géants de la technologie se sont également associés à plusieurs entreprises, notamment la récente promotion du smartphone haut de gamme Galaxy S23 Ultra de Samsung. De plus, Google achète des puces à Samsung et est client de Samsung Foundry, qui fabrique des puces pour ses clients.

Compte tenu de ce partenariat étroit, il n’est pas surprenant que Samsung soit prudent avant de prendre une décision qui pourrait mettre à rude épreuve sa relation avec Google.

Bing contre Google : le marché des moteurs de recherche

Le moteur de recherche de Google est le site Web le plus visité au monde, avec une part de marché de 93 % dans les recherches effectuées sur des appareils mobiles et des ordinateurs. Selon les données de StatCounter, la part de marché de Bing n’est que de 3 %. Compte tenu de la domination de Google sur le marché des moteurs de recherche, il est compréhensible que Samsung hésite à passer à une option moins populaire comme Bing. Cependant, l’intégration de Bing avec le chatbot d’IA conversationnel ChatGPT aurait pu être une raison impérieuse d’envisager le changement.

Paiements de Google à Apple et Samsung

Google paie des sommes importantes pour maintenir sa position de moteur de recherche par défaut sur les appareils populaires. Selon un procès du ministère de la Justice de 2020, Google verse à Apple entre 12 milliards par an pour ce privilège. Bien que le montant exact en dollars versé à Samsung soit inconnu, on pense qu’il est inférieur au montant versé à Apple.

Ces paiements en valent la peine pour Google, car les revenus générés par son application de recherche mobile dépassent largement les coûts. Par exemple, on estime que Google génère 3 milliards de dollars de revenus annuels en plaçant son application de recherche sur les téléphones Samsung.

L’avenir du choix de moteur de recherche de Samsung

Bien que Samsung ait décidé de conserver Google comme moteur de recherche par défaut sur ses appareils Galaxy pour le moment, cette décision n’est peut-être pas gravée dans le marbre. La société n’a pas définitivement exclu la possibilité de passer à Bing à l’avenir. À mesure que la technologie et les préférences du marché évoluent, Samsung peut revoir cette décision pour s’assurer que ses appareils offrent la meilleure expérience utilisateur possible.

Les implications pour Google

La décision de Samsung de s’en tenir à Google comme moteur de recherche par défaut a sans aucun doute soulagé le géant de la recherche. La perte de Samsung en tant que partenaire aurait pu affecter de manière significative la part de marché et les revenus de Google. Cependant, les rumeurs et le processus de révision interne rappellent à Google de continuer à innover pour maintenir sa position dominante sur le marché.

Les implications pour Microsoft et Bing

Alors que la décision de Samsung de conserver Google comme moteur de recherche par défaut sur les appareils Galaxy est un revers pour Microsoft et Bing. Cependant, ce n’est pas la fin du chemin pour Microsoft. Cette situation souligne la nécessité pour Microsoft de continuer à améliorer Bing et à promouvoir ses fonctionnalités uniques. Microsoft doit le faire pour attirer plus d’utilisateurs et de partenaires potentiels.

Conclusion

En résumé, Samsung aurait décidé de conserver Google comme moteur de recherche par défaut sur ses appareils Galaxy. La décision de l’entreprise a été influencée par des préoccupations concernant la perception du marché et l’impact potentiel sur sa relation avec Google. Alors que le paysage des moteurs de recherche continue d’évoluer, il sera intéressant de voir si Samsung reconsidère son choix de moteur de recherche à l’avenir. Pour l’instant, Google peut pousser un soupir de soulagement. Pourtant, Google doit rester vigilant et continuer à offrir une excellente expérience de recherche pour maintenir sa position dominante sur le marché.

