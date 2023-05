OnePlus Pad arrive sur le marché européen avec des économies groupées exclusives et des options d’accessoires

OnePlus a officiellement lancé le très attendu OnePlus Pad en Europe et au Royaume-Unis. La tablette, qui a été dévoilée pour la première fois en février, est maintenant disponible à l’achat. Pour coïncider avec le lancement, OnePlus propose aux acheteurs un certain nombre d’offres uniques.

Malgré l’annonce initiale, la distribution de la tablette a été retardée, mais elle est désormais disponible en store. La tablette est disponible dans une élégante couleur Halo Green et est disponible dans une configuration unique avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Mettez la main sur le nouveau OnePlus Pad : des offres uniques disponibles dès maintenant

Le OnePlus Pad est au prix de 499 € dans la zone euro et de 449 £ au Royaume-Unis. Notamment, la tablette n’est pas livrée avec un chargeur en Europe. Cependant, OnePlus a changé d’avis et inclut désormais un chargeur OnePlus SuperVOOC 65W gratuit avec chaque achat de OnePlus Pad.

OnePlus propose une gamme d’accessoires pour la tablette OnePlus afin d’améliorer l’expérience utilisateur. Le stylet OnePlus Stylo coûte 99 € ou 99 £, le clavier magnétique OnePlus coûte 149 € ou 149 £ et l’étui OnePlus Folio coûte 59 € ou 59 £.

Il existe également d’importantes économies sur les forfaits disponibles. Les clients peuvent économiser 30 % sur le Stylo lorsqu’ils sont achetés avec la tablette, tandis que les OnePlus Buds Pro 2 peuvent également être achetés avec une remise de 30 % lorsqu’ils sont achetés avec le pad. Les Nord Buds 2 sont également à 20% de réduction dans les mêmes circonstances.

OnePlus propose une option d’échange pour les consommateurs qui souhaitent mettre à niveau leur smartphone actuel. Les clients qui échangent des smartphones, tablettes ou smartwatches compatibles recevront un bonus allant jusqu’à 30 € ou 30 £ ou un crédit de 250 € ou 250 £ pour l’achat du OnePlus Pad.

Il est à noter que les étudiants peuvent bénéficier d’une remise de 5% sur le prix de vente au détail. Cela rend le OnePlus Pad encore plus abordable. Toutes ces offres spéciales ne sont disponibles que jusqu’au 18 juin à 10h59 CEST.

Les clients peuvent profiter de ces offres en achetant le OnePlus Pad directement auprès de OnePlus jusqu’au 18 juin.

