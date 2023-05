ChatGPT : Cuisiner, traduire, planifier un anniversaire – quelques conseils

Lorsque vous recherchez des informations sur Internet aujourd’hui, vous appelez probablement cela googler. Même le Duden le fait, mais qui sait ? Peut-être que ChatGPT ou Google Bard reprendront cette tâche dans les années à venir. J’ai appris que le verbe « google » était officiellement dans le dictionnaire allemand depuis la 25e édition du Duden en 2009, par exemple de ChatGPT. Dans cet article, je veux vous montrer comment vous pouvez utiliser le ChatGPT pour des tâches quotidiennes pour lesquelles les assistants linguistiques habituels ne peuvent pas vous aider.

Contrairement à Google, vous pouvez utiliser ChatGPT – comme son nom l’indique – pour discuter. Alors engagez un dialogue. Et vous devriez l’utiliser pour obtenir les meilleurs résultats. Contrairement aux autres assistants virtuels, ChatGPT est capable de communiquer avec vous naturellement et de continuer à améliorer ses réponses si vous n’êtes pas satisfait tout de suite.

En étant capable d’apprendre par lui-même, ChatGPT peut être en mesure de fournir de meilleures réponses et recommandations en fonction de vos interactions avec lui. Cela vous permet d’utiliser ChatGPT pour les tâches quotidiennes – du moins pour toute une gamme d’entre elles – mieux que les assistants vocaux habituels.

Si vous ne vous faites pas confiance pour créer vous-même des questions très spécifiques pour ChatGPT, vous pouvez également utiliser ChatGPT pour cela. Par exemple avec cette invite (donc une question à ChatGPT) :

Vous pouvez utiliser cette invite pour créer des réponses à toutes sortes de sujets en dialogue avec ChatGPT. Tout ce que vous avez à faire est de copier, coller, puis répondre aux questions de ChatGPT.

ChatGPT ne peut pas vous rappeler des rendez-vous ou vous fournir des prévisions météorologiques, mais le robot textuel peut vous fournir des résultats plus rapides lors de la recherche d’informations que lors d’une recherche sur le Web. Voici quelques exemples.

Vous n’avez que quelques carottes, pommes de terre et 3 branches de céleri dans la maison et vous ne savez pas comment en faire rapidement un délicieux repas ? Ensuite, demandez simplement à ChatGPT.

Faites chauffer un peu d’huile dans une casserole à feu moyen. Ajouter l’oignon et l’ail hachés et faire sauter pendant 2-3 minutes jusqu’à ce qu’ils soient tendres. Ajouter les carottes tranchées, les pommes de terre et le céleri et faire revenir encore 5 minutes jusqu’à ce qu’ils soient légèrement dorés. Verser le bouillon de légumes dans la casserole et ajouter le thym séché. Porter la soupe à ébullition, puis réduire le feu à moyen-doux. Laisser mijoter la soupe environ 20-25 minutes jusqu’à ce que les légumes soient tendres. Une fois que les légumes sont tendres, retirez la casserole du feu et utilisez un mélangeur à immersion pour réduire la soupe en purée jusqu’à ce qu’elle soit crémeuse. Assaisonner la soupe de sel et de poivre et servir avec une cuillerée de crème épaisse et de persil haché, si désiré. Bon appétit!

Cela ne correspond pas tout à fait à vos attentes ? Ensuite, dites simplement à ChatGPT. C’est la particularité de cet assistant virtuel.

Chauffer l’huile d’arachide ou de canola dans une poêle à feu moyen-vif. Ajouter l’oignon et l’ail hachés et faire sauter pendant 2-3 minutes jusqu’à ce qu’ils soient tendres. Ajouter les carottes tranchées, les pommes de terre et le céleri et faire sauter pendant 5 à 7 minutes, en remuant de temps en temps, jusqu’à ce qu’ils soient légèrement dorés. Dans un petit bol, mélanger la sauce soja, l’alcool de riz ou le xérès, le sucre et l’huile de sésame. Ajouter ce mélange aux légumes dans la casserole et cuire encore 2-3 minutes jusqu’à ce que les légumes soient uniformément enrobés de sauce soja. Facultatif : servir avec des oignons verts hachés et des graines de sésame pour ajouter encore plus de saveur et de texture. Le plat peut être servi à merveille en accompagnement de riz ou de pâtes. Bon appétit!

Et bien sûr, vous pouvez continuer à le faire. Vous pouvez demander comment vous pouvez remplacer l’alcool ou quelles épices vont bien avec. Beaucoup plus pratique que de fouiller dans des sites Web sans fin avec des recettes de cuisine.

Je vous ai déjà montré comment vous pouvez facilement traduire des sites Web et des textes avec votre iPhone. Mais vous pouvez également utiliser ChatGPT pour ce faire.

Pour ce faire, copiez le texte du site Web, par exemple d’Amazon Japon, attribuez à ChatGPT son rôle et sa tâche (vous êtes un traducteur japonais. Traduisez le texte suivant en allemand), collez le texte copié dans la fenêtre de chat et envoyez-le. ChatGPT répond avec la traduction souhaitée.

Comparons les traductions de macOS et ChatGPT.

L’original se lit comme suit :

macOS le fait (si vous faites un clic droit et choisissez traduire):

Le résultat ChatGPT ressemble à ceci :

Donc l’invite est :

Je pense que la traduction de ChatGPT est clairement la meilleure (et identique à celle de DeepL, soit dit en passant).

Mais l’avantage de ChatGPT est le suivant : vous pouvez encore adapter cette traduction à vos besoins. Par exemple, vous pouvez rendre la traduction plus facile à comprendre.

Ou encore plus simplement, si vous répondez « Traduisez comme pour un enfant de cinq ans » :

Vous ne savez pas quoi faire lors de la prochaine fête d’anniversaire de votre fille de 6 ans ? Demandez simplement à ChatGPT, choisissez-en une parmi les suggestions et laissez ChatGPT mettre en place un programme détaillé.

Vous cherchez de nouveaux films qui pourraient vous plaire ? Dites à ChatGPT vos films préférés et laissez-nous vous suggérer des films que vous pourriez aimer.

Cela fonctionne aussi pour les chansons. Voici un exemple :

Question : Quelles chansons pourrais-je aimer si j’aime « Walking on Sunshine » de Katrina et les vagues ? Réponse : Si vous aimez « Walking on Sunshine » de Katrina and the Waves, vous aimerez peut-être ces chansons :

« I’m a Believer » de The Monkees « You Can’t Hurry Love » de The Supremes « Happy Together » de The Turtles « Dancing in the Street » de Martha and the Vandellas « I Saw Her Standing There » de The Beatles » Good Vibrations » par The Beach Boys « Don’t Stop » par Fleetwood Mac « Septembre » par Earth, Wind & Fire « Uptown Funk » par Mark Ronson ft. Bruno Mars « Shut Up and Dance » par Walk the Moon Ces chansons sont similaires comme « Walking on Sunshine » de Katrina and the Waves dans son son entraînant et entraînant et son humeur optimiste. Ils sont pour la plupart des années 60 et 70, mais il y a aussi des chansons plus récentes qui reprennent ce style. Vous pourriez trouver votre prochaine chanson préférée parmi eux!