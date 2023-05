L’enregistrement d’écran sur Android 14 sera plus respectueux de la vie privée

Les fonctionnalités d’Android 14 se renforcent ! Récemment, nous avons déjà appris à connaître deux fonctionnalités intéressantes que Google aura probablement sur la version finale. L’un est la possibilité de glisser-déposer des textes et des fichiers, tandis que l’autre est le lancement simultané d’applications en écran partagé. Maintenant, des informations sur l’une des fonctionnalités axées sur la confidentialité ont été révélées.

Mishaal Rahman, spécialisé dans la couverture du système d’exploitation Android, a une expérience pratique de la démonstration complète d’Android 14. Et il a découvert que Google avait réorganisé la fonction d’enregistrement d’écran du système d’exploitation. Il sera plus axé sur votre vie privée et masquera les données personnelles et les notifications entrantes.

L’enregistrement d’écran sur Android 14 obtient une mise à niveau indispensable

Au stade actuel, Android vous permet de désactiver le son et de masquer les touches. Bien que ces deux options soient pratiques, il n’y a pas d’option pour masquer les informations sensibles qui peuvent apparaître pendant l’enregistrement. Eh bien, Android 14 améliore cela. Cela vous permettra de limiter la capture d’écran à une seule application et de masquer les notifications entrantes.

Comme le montre Mishaal Rahman sur son fil Twitter, il y aura une nouvelle option sur l’application d’enregistrement d’écran d’Android 14. Cela vous permettra de rendre l’enregistrement spécifique à une seule application. Lorsque vous appuyez sur l’enregistreur d’écran, le nouveau système d’exploitation vous montrera essentiellement un carrousel d’applications récemment ouvertes. La liste complète des applications est également disponible.

Mais la partie intéressante est que l’écran devient noir lorsque vous quittez l’application spécifique pendant l’enregistrement. Android 14 gardera l’écran d’enregistrement noir jusqu’à ce que vous reveniez à l’application. Ainsi, aucune des informations sur votre écran d’accueil, vos textes et autres applications n’entrera dans l’enregistrement.

Vous pouvez également régler les paramètres sur Android 14 et enregistrer tout autre chose que les notifications entrantes. En fait, toute la barre d’état du système peut être masquée pendant l’enregistrement !

