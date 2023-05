Apple WWDC 2023 : les plus grandes annonces que nous attendons

Préparez-vous à quelque chose d’épique. La WWDC 2023 d’Apple démarre le 5 juin. La conférence mondiale des développeurs d’Apple (WWDC) est un événement annuel où Apple présente ses dernières innovations logicielles et matérielles aux développeurs. La WWDC de cette année, qui se déroulera du 5 au 9 juin, promet de faire des annonces passionnantes. Bien sûr, la scène est pour que les nombreuses plates-formes logicielles d’Apple brillent. Nous verrons très probablement de nouvelles versions d’iOS, iPadOS, macOS, tvOS et watchOS.

Mais cette année, Apple annoncerait une toute nouvelle catégorie de produits avec son premier casque de réalité mixte, probablement nommé Reality Pro, et le nouveau xrOS qui l’accompagne. Il y a aussi des rumeurs d’un nouveau MacBook Air. Rien n’a encore été confirmé, mais ce sont toutes les annonces que nous attendons à la WWDC 2023.

Le premier casque de réalité mixte d’Apple

Cela a mis longtemps à venir, et c’est probablement l’une des surprises les plus excitantes que nous espérions voir à la WWDC 2023 d’Apple. Apple n’a pas encore confirmé son existence. Mais il y a eu plusieurs rapports selon lesquels Apple lancera une nouvelle catégorie de produits au sein de son écosystème lors de cet événement.

Appelé Reality Pro, le casque sera un gadget autonome avec sa propre batterie, doté d’un écran 8K ultra haute résolution et d’une technologie de suivi oculaire de pointe. On dit également qu’il possède jusqu’à 15 caméras qui suivront les mouvements oculaires des utilisateurs de manière très détaillée, créant une expérience vraiment immersive.

Cependant, il existe également des inquiétudes concernant le prix du casque. Selon certaines sources, cela pourrait coûter jusqu’à 3 000 $. Cela doublerait le prix de l’iPhone 14 Pro Max et limiterait son attrait pour les utilisateurs haut de gamme.

xrOS

Si Apple annonce Reality Pro, il sera presque certainement accompagné du xROS. Selon les rapports, xROS ressemblera aux systèmes d’exploitation existants d’Apple. Mais il sera destiné à un nouveau type d’interaction qui mélange le suivi des yeux et les mouvements de la main. xROS aura également son propre App Store et pourra exécuter des applications iPhone et iPad. Bien que l’on sache peu de choses sur xROS, nous pouvons être sûrs qu’Apple le peaufinera pour son casque, car le logiciel a toujours été une force pour l’entreprise.

Nouveau MacBook Air 15 pouces

De plus, Apple devrait dévoiler un MacBook Air 15 pouces à la WWDC 2023. La gamme MacBook Air a toujours été composée de modèles 13 pouces, mais cela pourrait changer cette année. Le MacBook Air 15 pouces sera probablement livré avec la puce interne M2 utilisée dans les modèles de MacBook Air sortis l’année dernière. Il peut également présenter la même résolution 3024 x 1964 que le MacBook Pro 14 pouces.

En termes de design, le nouveau MacBook Air semblerait identique à la variante 13 pouces. Autrement dit, il sera mince et léger, avec un profil en forme de coin et un design sans ventilateur. Une encoche sur l’écran de la webcam serait prévue, ainsi qu’une charge MagSafe et un capteur Touch ID.

Nouveau système d’exploitation sur différentes plates-formes

Apple devrait annoncer de nouvelles mises à jour logicielles pour ses appareils lors de la WWDC 2023. Ces mises à jour comprendront iOS 17, iPadOS 17, macOS 14, tvOS 17 et watchOS 10.

iOS 17 sera une mise à jour mineure axée sur les améliorations de la qualité de vie. Apple a également présenté en avant-première une nouvelle fonctionnalité d’accessibilité appelée Personal Voice, qui permet aux utilisateurs de créer une voix synthétique avec seulement 15 minutes de formation. Apple pourrait enfin autoriser le chargement latéral sur iOS, ce qui permettrait aux utilisateurs d’installer des applications depuis l’extérieur de l’App Store.

On ne sait pas grand-chose sur iPadOS 17, macOS 14 ou tvOS 17. Mais watchOS 10 devrait recevoir une mise à jour majeure avec une nouvelle interface riche en widgets.

Quand et où puis-je regarder la keynote Apple WWDC 2023 ?

La keynote Apple WWDC 2023 aura lieu le lundi 5 juin à 10 h, heure du Pacifique. Le discours d’ouverture sera diffusé en direct sur le site Web et la chaîne YouTube d’Apple. De plus, vous pouvez également le regarder sur l’application Apple Developer. Cela dit, parlons de toutes les annonces que nous attendons d’Apple lors de l’événement WWDC 2023.

