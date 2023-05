Comment entrer et sortir du mode sans échec sur Android

Comme nous le savons tous, Android est un système d’exploitation polyvalent et puissant, mais parfois, certaines applications tierces commencent à créer des problèmes après un certain temps. Et cela suffit à frustrer les utilisateurs. Ainsi, dans de telles situations, le mode sans échec sur Android est très utile pour résoudre ces problèmes. Ici, vous apprendrez comment entrer en mode sans échec sur Android ainsi que comment quitter le mode sans échec sur Android.

Le mode sans échec est l’un des meilleurs outils intégrés disponibles sur la plupart des systèmes d’exploitation, ce qui permet aux utilisateurs d’enquêter ou de résoudre les problèmes pouvant survenir sur l’appareil. Il en va de même pour la plateforme Android.

Chaque fois qu’une application tierce ou le système cause un problème sur le téléphone, vous pouvez entrer en mode sans échec et le dépanner. En termes simples, nous pouvons dire que le mode sans échec est un mode spécial pour chaque système d’exploitation qui fournit des outils de dépannage en cas de problème sur le système qui interfère avec le fonctionnement normal d’Android.

Qu’est-ce que le mode sans échec sur Android ?

Le démarrage en mode sans échec sur Android vous permet d’examiner si une application tierce cause des problèmes sur votre téléphone. Comment? En mode sans échec, l’appareil n’affiche que les applications et les fonctionnalités fournies avec l’appareil par défaut. Donc, si vous ne voyez pas le même problème en mode sans échec, il est probable qu’un tiers soit à l’origine de la cause.

Comment le mode sans échec Android aide-t-il les utilisateurs ?

Le mode sans échec Android est très similaire au mode sans échec sur PC. Lorsque vous démarrez votre appareil en mode sans échec, vous trouverez des applications et des fonctionnalités limitées. Seules les applications système telles que Gmail, Google App, Play Services, Play Music et d’autres applications système disponibles sur le smartphone. De cette façon, l’utilisateur peut facilement diagnostiquer quelle application tierce pourrait être à l’origine du problème, puis désinstaller les applications tierces de l’appareil après avoir quitté le mode sans échec. Ainsi, le mode sans échec pour Android est un mode/outil utile si vous utilisez un téléphone Android.

Quand devez-vous démarrer votre téléphone en mode sans échec ?

Vous ne pouvez pas démarrer votre téléphone en mode sans échec pour chaque problème. Le mode sans échec ne peut aider que dans certaines situations. Donc, avant de démarrer votre téléphone en mode sans échec, donnez un peu de temps pour résoudre le problème sur Internet. Voici quelques problèmes lorsque vous devez entrer en mode sans échec sur Android :

Votre téléphone redémarre tout seul

Téléphone gelant fréquemment pendant l’utilisation

Applications ou système Crash plusieurs fois

Les performances ralentissent

Comment entrer en mode sans échec sur Android

Si vous vous trouvez dans la situation mentionnée ci-dessus, vous pouvez démarrer votre téléphone Android en mode sans échec. Entrer en mode sans échec sur Android est assez simple et le processus est similaire pour la plupart des OEM. Voici le processus.

Sur votre téléphone, maintenez enfoncé le bouton d’alimentation. Pour certains téléphones, vous devez appuyer sur les boutons d’alimentation et d’augmentation du volume et les maintenir enfoncés. Lorsque le menu d’alimentation apparaît, appuyez longuement sur l’option Éteindre à l’écran.

Maintenant, lorsque le redémarrage en mode sans échec apparaît, appuyez sur le bouton OK si vous souhaitez démarrer votre téléphone Android en mode sans échec. L’action requise à cette étape peut être différente selon le téléphone que vous utilisez. Sur le téléphone Samsung, vous devez appuyer à nouveau pour entrer en mode sans échec.



Lorsque votre appareil passe en mode sans échec, vous pouvez voir le badge « SAFE MODE » dans le coin inférieur droit de l’écran.

Comment quitter le mode sans échec sur Android

Après avoir résolu le problème en mode sans échec, vous devez quitter le même mode pour agir. Voici comment procéder.

Appuyez sur le bouton d’alimentation de votre téléphone et maintenez-le enfoncé jusqu’à ce que le téléphone redémarre. Sur certains appareils, vous devez appuyer simultanément sur les boutons d’alimentation et d’augmentation du volume et les maintenir enfoncés. Cela s’applique si vous avez également utilisé les deux boutons pour passer en mode sans échec.

Voici donc tout sur la façon d’entrer en mode sans échec sur Android et sur la façon de quitter le mode sans échec sur Android. Si vous utilisez le mode sans échec à d’autres fins que le dépannage, faites-le nous savoir dans la section des commentaires. Si vous avez des questions, faites-le nous savoir dans la section des commentaires.

