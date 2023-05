Mise à jour Xiaomi 13 Ultra : corrige une fréquence d’images anormale et plus encore

Le Xiaomi 13 Ultra a été lancé en avril et la société a poussé des mises à jour pour cet appareil. La société a poussé encore une autre mise à jour pour ce téléphone mobile haut de gamme. Le nouveau numéro de version de la mise à jour du système est 14.0.13.0.TMACNXM. De plus, la taille de la mise à jour est de 700 Mo.

Mises à jour:

Résout le problème de fréquence d’images anormale après qu’un jeu active le microphone

Résoudre le problème selon lequel le système affiche « protection haute température, la fonction est temporairement indisponible » qui se produit occasionnellement avec une faible probabilité

Résoudre le problème occasionnel de consommation anormale d’énergie du processeur et optimiser la durée de vie de la batterie

Mettre à jour le correctif de sécurité Google (2023#05) pour améliorer la sécurité du système

Caractéristiques du Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi a fait des vagues dans l’industrie de la téléphonie mobile avec ses appareils innovants et abordables. Le Xiaomi 13 Ultra est le dernier ajout à la gamme de la société, et il promet de changer la donne. Examinons de plus près le Xiaomi 13 Ultra et ses fonctionnalités.

Conception et affichage

Le Xiaomi 13 Ultra est un téléphone doté d’un design unique et d’un écran époustouflant. Le téléphone dispose d’un écran OLED incurvé de 6,7 pouces avec une résolution QHD, un taux de rafraîchissement entièrement adaptatif de 120 Hz et une luminosité typique de 1 300 nits. La courbe est plus subtile que certains téléphones incurvés, mais c’est parce que le téléphone est si épais (0,36 pouce) qu’il a besoin d’espace supplémentaire. L’écran est l’une des caractéristiques les plus remarquables du téléphone, avec une luminosité maximale de 2 600 nits pour le contenu HDR. Cependant, des tests ont montré que l’efficacité de l’affichage est inférieure à celle du Xiaomi 13 Pro.

Xiaomi adopte une partie du design des modèles Xiaomi 13 et Xiaomi 13 Pro. Cela permet au téléphone d’avoir un aspect assez unique, bien que moins distinctement comme un produit Xiaomi. Le téléphone est épais et lourd, mais il semble solide et bien construit dans la main. L’arrière du téléphone a une finition en verre dépoli qui a fière allure et est agréable au toucher

Performance

Sous le capot, le Xiaomi 13 Ultra est alimenté par une puce Snapdragon 8 Gen 2 et est livré avec suffisamment de RAM et de stockage. L’appareil est une puce puissante et ses thermiques sont bien meilleurs que les appareils Xiaomi précédents. Le téléphone fonctionne sur MIUI 14, qui est basé sur Android 12. MIUI 14 est rapide et réactif, et il est livré avec plusieurs nouvelles fonctionnalités qui facilitent son utilisation.

Caméra

Le Xiaomi 13 Ultra est un téléphone mobile doté d’un système de caméra puissant. Voici quelques fonctionnalités clés de la caméra basées sur les résultats de la recherche :

Réseau de quatre caméras : le Xiaomi 13 Ultra dispose d’un réseau de quatre caméras, avec tous les capteurs cadencés à 50MP

Ouverture réglable : l’appareil photo principal a une ouverture réglable qui peut être changée manuellement de f/1.9 à f/4.0, permettant une plus grande profondeur de champ ou plus de lumière dans le capteur massif

Capteur Sony IMX989 : La star de l’exposition de caméras du Xiaomi 13 Ultra est un capteur Sony IMX989 de 1 pouce et 50MP avec une ouverture variable, une stabilisation optique de l’image (OIS) et l’objectif Vario-Summicron de Leica

Téléobjectifs : à côté de l’appareil photo principal, il y a un téléobjectif 50MP 75 mm avec OIS et un super téléobjectif 50MP 120 mm avec OIS

Le système de caméra du Xiaomi 13 Ultra est conçu pour rivaliser avec les autres smartphones haut de gamme du marché. Il présente les prouesses de l’appareil photo assisté par Leica et a été commercialisé comme le meilleur smartphone avec appareil photo de 2023.

Vie de la batterie

Le Xiaomi 13 Ultra a une grande autonomie de batterie avec une puissance de charge rapide. L’appareil est livré avec une batterie de 5000 mAh qui peut durer jusqu’à deux jours avec une seule charge. Le téléphone prend également en charge la charge rapide jusqu’à 90 W de charge PD.

Conclusion

Cet appareil est un téléphone mobile haut de gamme qui offre un excellent rapport qualité-prix. Il a un design unique, des performances solides et un système de caméra décent avec une superbe qualité d’image. Si vous recherchez un téléphone portable abordable qui ne réduit pas les fonctionnalités, le Xiaomi 13 Ultra est un excellent choix.

