Apple publie 28 nouveaux emplois en IA au cours des trois premières semaines de mai

La version iOS de l’application ChatGPT a été officiellement publiée par OpenAI jeudi dans l’App Store d’Apple. Il semble maintenant qu’Apple travaille sur une technologie similaire. Selon un document repéré par le Wall Street Journal, Apple a interdit l’utilisation de ChatGPT et d’autres technologies d’IA externes et crée sa propre technologie similaire.

Apple a publié 28 nouveaux postes liés à l’IA au cours des trois premières semaines de mai seulement. Ces rôles incluent des ingénieurs seniors, des chercheurs scientifiques, des gestionnaires de projets spéciaux, etc. L’entreprise veut « transformer la plate-forme informatique mobile d’Apple », en redéfinissant l’iPhone et l’iPad en utilisant la puissance de l’IA générative.

Tim Cook avait quelques inquiétudes concernant le dernier appel aux résultats trimestriels. Ses inquiétudes sont dues aux progrès de l’entreprise en matière d’IA générative. Bien qu’il trouve l’IA incroyablement intrigante, il pense également qu’elle a beaucoup de défauts qui doivent être résolus. Ainsi, il estime que l’entreprise doit être prudente dans son adoption. Selon Cook, Apple pense que l’IA est « géniale » et continuera à financer la R&D liée à ses produits.

La plupart des emplois d’IA d’Apple travailleront à Cupertino

Au moment de la rédaction de cet article, Apple recherche 87 rôles avec « IA » dans le titre. Plus d’un tiers de ces rôles ont été créés ce mois-ci. Plus de la moitié des postes sont devenus disponibles en mars 2023. Les offres d’emploi les plus récentes proposent des postes similaires, et Apple teste également un nouvel outil de génération de langage naturel pour Siri. La diversité, le volume et le développement de ces nouvelles offres d’emploi en IA reflètent les efforts d’Apple. Apple espère développer des capacités d’IA en langage naturel ainsi que l’IA générative. Cela peut être utilisé de différentes manières sur les plates-formes et les services. Selon les offres d’emploi, Cupertino a la majorité des nouveaux postes d’IA, mais il y en a aussi à San Diego, Austin, Seattle et d’autres villes.

