Steam s’éloigne de Google Analytics pour donner la priorité à la confidentialité des utilisateurs

Valve, la société à l’origine de la célèbre plateforme de jeu Steam, a mis à jour ses fonctionnalités de rapport de trafic pour les fabricants de jeux. Les mises à jour visent à donner la priorité à la confidentialité des joueurs tout en limitant les détails signalés. Valve a déclaré qu’il ne collecte ni ne stocke d’informations sur les utilisateurs, telles que l’âge, le sexe ou la race.

Il convient également de souligner les systèmes UTM de Steam. Ils aident les studios de jeux à évaluer si leurs campagnes marketing fonctionnent. Afin d’évaluer les joueurs après avoir cliqué sur un lien UTM, le système en saura désormais plus sur les joueurs. Il partagera les statistiques dans leur ensemble, sans révéler de détails personnels. Le système UTM saura également qui est un nouvel utilisateur et qui joue sur la plateforme depuis longtemps.

Pourquoi Steam travaille-t-il sur ses propres fonctionnalités de création de rapports ?

Valve a déclaré qu’il ne prendrait plus en charge Google Analytics sur Steam. Ils en sont venus à cela en raison d’un décalage entre le système de suivi de Google et la position de Valve sur la confidentialité des utilisateurs. Afin de ne pas dépendre d’outils et d’entreprises d’analyse tiers, Valve se concentrera sur la création de ses propres fonctionnalités de création de rapports au sein de Steam. Ce changement entrera en vigueur en juillet, correspondant au passage de Google à Google Analytics 4.

« Au fil du temps, nous nous sommes rendu compte que les solutions de suivi de Google ne s’alignent pas bien sur notre approche de la confidentialité des clients. » La stratégie centrée sur la confidentialité de Valve nécessite certains compromis pour réduire le type de signalement. « Dans la plupart des cas, cela indique simplement que toutes les sources de trafic inférieures à un seuil de volume seront signalées comme autres. »

En améliorant ses fonctionnalités de création de rapports internes, Valve espère fournir des informations clés aux créateurs de jeux tout en s’assurant qu’ils ne partagent aucune donnée utilisateur. La décision de Steam de quitter Google Analytics est logique. Cela fait partie de l’objectif de Steam d’aligner ce qu’il fait avec sa politique de confidentialité.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine