L’application de ChatGPT est déjà pleine d’imitations, comment reconnaître l’original

OpenAi a lancé la première version de l’application smartphone ChatGPT. Il n’est actuellement disponible que sur l’App Store et uniquement pour les clients résidant aux États-Unis, tous les autres sont des copies – mieux vaut ne pas les télécharger.

L’opération a commencé immédiatement, dès qu’OpenAi a annoncé le lancement de la première application ChatGPT. Tout un saut. Optimiser ChatGPT également pour les smartphones vous permet d’élargir la base d’utilisateurs ainsi que les domaines d’utilisation. L’application peut servir de moteur de recherche, elle sera toujours disponible dans votre poche et surtout, les conversations précédentes pourront toujours être consultées. Cependant, le lancement est limité. Pour le moment, il n’est disponible que pour iPhone et uniquement aux États-Unis. Une fois arrivé sur l’App Store, ChatGPT a immédiatement commencé à broyer les téléchargements. Tout d’abord, il a grimpé dans les classements de la section Productivité, atteignant la première place. Et puis il a aussi récolté une excellente note en quelques heures : 4,6 sur 5 avec 2 500 avis. L’application est téléchargeable gratuitement et permet d’accéder à une interface optimisée pour les écrans des smartphones. Sans frais : c’est entièrement gratuit. Une fois l’application téléchargée, vous pouvez également accéder au service ChatGPT Plus, avec un abonnement de 19,99 $/mois.

Les clones de l’application ChatGPT

Cependant, des dizaines de clones sont nés parallèlement à l’application originale qui visent à attirer les clients intéressés à avoir ChatGPT sur leur smartphone. Recherchez simplement ChatGPT et vous trouverez de nombreuses applications qui simulent l’expérience ChatGPT d’une manière ou d’une autre. Les répliques sont presque crédibles. Les couleurs sont les mêmes, les noms ChatGPT sont mémorisés et les graphismes sont également très similaires. Cependant, le rendement varie. Certains tirent parti des API et proposent donc un service qui se connecte d’une manière ou d’une autre au ChatGPT d’origine, d’autres sont simplement des chatbots qui ne répondent même pas trop intelligemment.

Dans tous les cas, nous vous conseillons d’être patient. La seule application officielle ChatGPT se trouve aux États-Unis et uniquement sur l’App Store, la plateforme dédiée aux clients Apple. Il s’appelle simplement ChatGPT, le développeur indiqué est OpenAi et le logo est en noir et blanc, avec le symbole du logiciel au centre. Difficile de se tromper. Tout le reste n’est pas garanti. Dans le meilleur des cas, ce sont des applis qui proposent le même service sur des canaux parallèles mais nous les déconseillons tout de même, vous risquez aussi de tomber sur des outils inutiles ou des applis qui s’intéressent un peu trop à vos données personnelles.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :