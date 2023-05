Si Windows 12 ressemble à ceci, cela vous obligera-t-il à effectuer une mise à niveau ?

Le successeur de Windows 11, Windows 12, a fait l’objet de nombreuses discussions ces derniers temps. Les plans de Microsoft pour le futur système d’exploitation ont été rapportés par plusieurs initiés. Bien qu’il n’y ait pas encore eu de captures d’écran ou de vidéos officielles de Windows 12, divers concepteurs de concepts ont proposé des idées possibles sur ce à quoi cela pourrait ressembler.

Windows 12 : que pourrait-il y avoir à l’horizon ?

L’un de ces concepteurs ne propose pas seulement sa vision de Windows 12. Il a également mis à disposition ses fonds d’écran pour le système d’exploitation en téléchargement gratuit. Un autre concepteur, AR 4789, a adopté une approche différente et a créé une vidéo qui présente non seulement les fonctionnalités que nous pourrions voir dans le nouveau système d’exploitation, mais nous guide également tout au long du processus d’installation et de configuration.

Parmi les fonctionnalités présentées dans la vidéo figurent un nouveau menu Démarrer, un explorateur de fichiers et des paramètres. Bien qu’il ne soit pas clair si ces fonctionnalités seront incluses dans la version finale de Windows 12, elles donnent une idée de ce à quoi les utilisateurs peuvent s’attendre.

Le nouveau menu Démarrer est un mélange du menu Windows 10 et de Windows 8 Live Tiles. Les utilisateurs qui n’aimaient pas le menu Windows 10 pourraient apprécier ce changement. L’explorateur de fichiers a également reçu un nouveau look, avec un design plus moderne et de nouvelles icônes.

Windows 12 : spéculation, concepts et avenir des systèmes d’exploitation

Dans l’ensemble, la vidéo donne un aperçu passionnant de ce que nous pourrions voir dans Windows 12. Des concepteurs comme Addy Visuals et AR 4789 ont créé des concepts de Windows 12. Nous devons attendre que Microsoft publie officiellement le nouveau système d’exploitation pour savoir avec certitude à quoi il ressemblera comme et quelles fonctionnalités il aura. Ces concepts offrent un aperçu du concept.

Il convient de noter que Microsoft n’a pas encore confirmé le développement de Windows 12. Et il est possible que l’entreprise adopte une approche différente pour la prochaine version de Windows. Cependant, le buzz entourant la sortie potentielle de Windows 12 témoigne de la popularité durable du système d’exploitation et de l’excitation qui accompagne la perspective d’une nouvelle version améliorée.

Comme pour toute nouvelle version du système d’exploitation, il y aura probablement un mélange d’opinions parmi les utilisateurs, certains adoptant les changements et d’autres préférant la familiarité des versions précédentes. Mais quelles que soient les opinions individuelles, il est clair que le prochain Windows suscite beaucoup d’intérêt et de spéculations. Nous devrons attendre et voir ce que Microsoft nous réserve. Mais en attendant, il est passionnant d’imaginer à quoi pourrait ressembler l’avenir de Windows.

