Comment est née la fausse nouvelle sur le nuage radioactif se déplaçant de l’Ukraine vers l’Europe

La nouvelle du nuage radioactif né en Ukraine a été publiée par Tass, une agence gouvernementale russe contrôlée directement par le Kremlin. L’alerte a été démentie par diverses sources officielles, sans compter que la dynamique avec laquelle se serait formé le nuage radioactif était tout de suite peu crédible.

La nouvelle a commencé à circuler hier : « Un nuage radioactif s’est levé après le bombardement d’un dépôt d’armes à l’uranium appauvri et se dirige vers l’Europe ». La première peur, ou le premier souvenir pour ceux qui y étaient, est celui de la catastrophe de la centrale nucléaire de Tchernobyl. En avril 1986, l’enchaînement des accidents provoqués par un essai raté au réacteur n°4 génère un nuage radioactif qui se soulève sur l’Europe de l’Est. Alors Tchernobyl était l’Union soviétique, aujourd’hui c’est l’Ukraine. Mais cette fois, il n’y a pas de nuage, seulement de la propagande russe.

La première source d’information sur le nuage toxique est Tass, une agence de presse russe pro-gouvernementale alignée sur les positions du Kremlin. Son orientation n’est pas qu’une indiscrétion, la propriété Tass est gérée par le gouvernement russe. Le communiqué de presse est publié à 14h15 le 19 mai. À l’appui de l’information, il y a aussi une série de déclarations attribuées à Nikolay Patrushev, secrétaire du Conseil de sécurité de Russie.

Selon Patrushev, le nuage radioactif est né après l’attaque des troupes moscovites contre un dépôt en Ukraine où étaient entreposées des munitions contenant de l’uranium appauvri. Voici ses mots : « Les dirigeants des pays occidentaux fournissent à l’Ukraine des munitions à l’uranium appauvri. Leur élimination a entraîné un nuage radioactif qui dérive maintenant vers l’Europe occidentale. Une augmentation des niveaux de radiation a déjà été enregistrée en Pologne.

Cette histoire est construite en tenant compte du contexte. La référence au nuage radioactif n’est pas fortuite. En effet, le G7 se tient actuellement à Hiroshima, la ville du sud du Japon qui fut détruite le 6 août 1945 par la bombe atomique Little Boy, provoquant un nombre de morts qui selon certaines estimations (entre l’impact direct et la conséquence des radiations ) est venu à 166 000. Un événement qui a été directement cité par Patrushev :

« Les Américains ne se sont pas excusés ! Et ils ne s’excuseront pas pour ce qu’ils ont fait. Ils continuent de laver le cerveau des Japonais en leur faisant croire que c’est l’Union soviétique, et non les États-Unis, qui a utilisé des armes nucléaires contre eux. »