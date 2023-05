Le Montana a interdit TikTok pour tout le monde dans l’État

Qu’est-ce qui vient de se passer? Il y a eu beaucoup de discussions sur l’interdiction de TikTok aux États-Unis, mais le plus qui s’est passé, c’est que l’application est interdite sur les appareils des employés du gouvernement – jusqu’à présent. L’État du Montana est devenu le premier à interdire TikTok à tous ses habitants.

Mercredi, le gouverneur du Montana, Greg Gianforte, a signé un projet de loi interdisant aux sites marchands d’applications mobiles d’offrir TikTok. La loi entrera en vigueur en janvier de l’année prochaine, après quoi toute « entité », y compris TikTok, qui offre la possibilité d’accéder à la plate-forme ou de télécharger l’application risquera des amendes pouvant aller jusqu’à 10 000 dollars par jour.

Les sanctions ne s’appliquent pas aux utilisateurs, vous n’aurez donc pas à supprimer TikTok s’il se trouve déjà sur votre appareil, et le chargement latéral ou l’utilisation d’un VPN ne vous fera pas payer une amende.

Le gouverneur a déclaré que cette décision visait à protéger les données personnelles et privées des Montanais du Parti communiste chinois.

Pour protéger les données personnelles et privées des Montanais du Parti communiste chinois, j’ai interdit TikTok dans le Montana. – Gouverneur Greg Gianforte (@GovGianforte) 17 mai 2023

CNN écrit que le projet de loi a été adopté à la Chambre des représentants du Montana par un vote de 45-43.

Les liens présumés de TikTok avec le gouvernement chinois, qu’il a niés à plusieurs reprises, ont conduit le gouvernement fédéral et plus de la moitié des États américains à l’interdire des appareils des employés du gouvernement ; la commission européenne a pris des mesures similaires cette année.

En mars, l’administration Biden a donné un ultimatum à TikTok : le propriétaire ByteDance devait vendre l’entreprise à quelqu’un en dehors de la Chine ou être interdit aux États-Unis.

L’année dernière, le directeur du FBI, Christopher Wray, a déclaré que TikTok pourrait être le meilleur outil d’espionnage de la Chine. Il a ajouté que les autorités de Pékin pourraient manipuler le contenu et l’utiliser pour des opérations d’influence.

Dans un communiqué, TikTok a déclaré que « le gouverneur Gianforte a signé un projet de loi qui porte atteinte aux droits du premier amendement du peuple du Montana en interdisant illégalement TikTok, une plate-forme qui habilite des centaines de milliers de personnes à travers l’État. Nous voulons rassurer les Montanais que ils peuvent continuer à utiliser TikTok pour s’exprimer, gagner leur vie et trouver une communauté alors que nous continuons à travailler pour défendre les droits de nos utilisateurs à l’intérieur et à l’extérieur du Montana. »

Il semble que TikTok soit prêt à lancer une bataille juridique contre le Montana au sujet de l’interdiction. Si c’est le cas, l’entreprise pourrait avoir le support de l’American Civil Liberties Union (ACLU), qui a déclaré : « Le gouverneur Gianforte et la législature du Montana ont piétiné la liberté d’expression de centaines de milliers de Montanais » au nom de l’anti-chinois. sentiment. « Nous n’échangerons jamais nos droits du premier amendement contre des points politiques bon marché », a déclaré Keegan Medrano, directeur des politiques à l’ACLU du Montana.

De plus, le groupe commercial NetChoice, dont les membres incluent Google et TikTok, a qualifié le projet de loi d’inconstitutionnel. « Il s’agit d’une violation flagrante de la constitution, qui interdit au gouvernement d’empêcher les Américains d’accéder à des discours protégés par la Constitution en ligne via des sites Web ou des applications », a déclaré Carl Szabo, vice-président et avocat général du groupe.



