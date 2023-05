La mise à jour Carrot Weather apporte plus de sources de données, une nouvelle mise en page intelligente, des alertes de pluie améliorées

Carrot Weather a reçu une mise à jour notable aujourd’hui avec un certain nombre d’améliorations et de changements. La nouvelle version offre la possibilité d’utiliser de nouvelles sources de données, notamment OpenWeather et des services régionaux, une Time Machine repensée, des alertes de pluie améliorées pour le démarrage ou l’arrêt des précipitations, des détails de localisation améliorés, une nouvelle mise en page intelligente, etc.

Carrot Weather 5.11 est disponible dès maintenant et est livré avec quelques mises à jour pratiques. Voici les principaux nouveaux changements :

Nouvelles sources de données. Tirez les prévisions d’OpenWeather ainsi que de quatre nouveaux fournisseurs météorologiques régionaux (Allemagne, France, Norvège et Japon). (Prime requise.)

Alertes de pluie améliorées. Recevez des notifications push côté serveur lorsque la pluie commence ou s’arrête. Non seulement les nouvelles alertes de pluie sont plus rapides, mais vous pouvez également définir un intervalle de livraison minimum si vous souhaitez recevoir des mises à jour plus (ou moins) souvent. De plus, ces notifications de pluie côté serveur sont désormais disponibles au Canada, en Europe et en Australie. (Premium Ultra requis.)

Détails de localisation améliorés. Affichez les moyennes mensuelles d’un emplacement dans l’écran Détails de l’emplacement mis à jour. (Premium Ultra requis.)

Nouvelle mise en page intelligente. Passez automatiquement à une disposition différente lorsque vous recherchez un emplacement éloigné. (Visitez Paramètres > Mise en page pour configurer les mises en page intelligentes.)

Machine à voyager dans le temps repensée. Vérifiez la météo passée ou future avec la toute nouvelle machine à remonter le temps. (Prime requise.)

Nouveau contenu. 6 nouveaux lieux secrets, 12 nouvelles fausses publicités et des centaines de nouvelles lignes de dialogue.

D’autres améliorations incluent « la plupart des notifications push remplaceront désormais la dernière notification de ce type plutôt que de conserver un tas de notifications en double dans le centre de notifications », « les notifications de précipitations utilisent désormais des temps absolus au lieu de temps relatifs », et il y a maintenant un « aperçu pour le toute la semaine à l’écran Détails horaires. »

Carrot Weather 5.11 est maintenant disponible sur l’App Store en téléchargement gratuit pour iPhone, iPad et Apple Watch. Les abonnements Premium, Ultra et Family sont disponibles sous forme d’achats intégrés pour déverrouiller toutes les fonctionnalités de l’application.

Notes de version complètes :

L’été approche à grands pas, les sacs à viande ! Pendant que vous étiez occupé à préparer votre corps flasque pour la saison des maillots de bain, j’ai travaillé dur sur une grande nouvelle mise à jour de votre application météo préférée.

