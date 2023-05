Brosse à dents électrique révolutionnaire à double action pour le brossage et la soie dentaire Soocas Neos lancé sur Kickstarter

Soocas, expert en soins dentaires bien connu, vient d’annoncer la sortie de sa brosse à dents électrique révolutionnaire à double action, Soocas Neos. Et cette brosse à dents électrique devrait redéfinir l’hygiène bucco-dentaire. Avec la soie dentaire et le brossage au cœur de ses fonctionnalités, Soocas Neos peut couvrir et nettoyer davantage de zones des dents. Bien sûr par rapport aux brosses à dents électriques traditionnelles.

Le Soocas Neos fournit une soie dentaire et un brossage complets au cœur de sa fonctionnalité avec cette fonction de nettoyage 2 en 1. « Notre désir est de fournir aux utilisateurs un produit à couverture complète, qui peut non seulement nettoyer correctement toutes les zones des dents, mais aussi atteindre les espaces largement négligés entre les dents et la ligne des gencives », a déclaré le PDG de Soocas. La capacité de soie dentaire intégrée permet au Neos d’accéder facilement aux zones difficiles d’accès. Encore une fois, par rapport aux brosses à dents électriques traditionnelles.

Le combo soie dentaire et brossage aide à éliminer 40 fois plus de plaque dentaire, augmente le nettoyage des espaces dentaires de plus de 10 fois et blanchit efficacement les dents 2 fois plus par rapport à une brosse à dents manuelle.

Soocas Néos Design

La pompe FlowPulse brevetée applique une pression d’eau formant un flux d’eau pulsé à travers le moteur vibrant à haute fréquence. Très bien intitulé MagVortex. Ce moteur vibrant délivre l’énergie nécessaire pour nettoyer les dents, tandis que la tête de brosse à dents combine le débit d’eau pulsé pour nettoyer efficacement les dents dans toutes les directions. Les poils subtils et denses modèlent la forme des dents et la ligne des gencives pour aider à éliminer les résidus alimentaires en douceur sans endommager les gencives. Les poils Minute Dupont réduisent efficacement la plaque tout en blanchissant les dents.

Fonctionnalité du pinceau

De nombreuses brosses à dents électriques reposent principalement sur l’énergie vibratoire et une tête de brosse en forme de W pour nettoyer et prendre soin des dents. Mais cela seul ne suffit pas pour fournir des soins dentaires suffisants. En comparaison, le Soocas Neos utilise une tête de brosse CompClean pour nettoyer simultanément les taches de surface tout en éliminant les résidus alimentaires des espaces dentaires et des gencives.

Un autre problème courant avec les brosses à dents électriques courantes est la tête de brosse rotative. Il est destiné à éliminer la plaque dentaire des dents et des gencives. Cependant, l’abrasivité de ces têtes sur la dent provoque une réduction de l’émail, augmentant la sensibilité dentaire. Pour atténuer ce problème, le mode double brosse et fil dentaire unique de Neos combiné aux poils Dupont de haute qualité travaillent ensemble pour éliminer le problème de la dégradation de l’émail.

Cleaning Modes

Soocas Neos propose actuellement deux modes de nettoyage en fonction des besoins des utilisateurs. Le mode de nettoyage en profondeur brosse les dents pendant 75 secondes, puis fournit une combinaison de brosse et de fil dentaire supplémentaire de 30 à 50 secondes. Le mode Speed ​​Cleaning brosse et nettoie les dents en 30 à 50 secondes pour les utilisateurs pressés.

Caractéristiques supplémentaires

Le Neos est équipé d’une batterie d’une durée de 30 jours avec l’indice d’étanchéité IPX8. Il est également livré avec une base de chargement sans fil et un indicateur LED de batterie faible pour informer les utilisateurs lorsqu’il est temps de charger.

Prix ​​et disponibilité des Soocas Neos

Alors, quels sont les avantages et les avantages supplémentaires de le faire passer par la plate-forme de lancement initiale, la campagne Kickstarter ?

Valeur des avantages : 229,98 $

Prix ​​de vente : 134 $

Soocas a également préparé le kit Kickstarter Innovator Perk. Qui comprend 2 têtes de brosse Soocas Neos supplémentaires en plus des 2 déjà fournies. Donc ça vaut vraiment le coup de vérifier.

À propos de Soocas

Fondée en 2015, Soocas, une marque leader de soins personnels, se concentre sur la R&D et le développement d’appareils électroniques pour les soins personnels. Depuis sa création, Soocas a enregistré des ventes annuelles stables de 15 millions d’unités dans plus de 30 pays à travers le monde.

De plus, Soocas a reçu 10 prix internationaux prestigieux, dont le Red Dot Design Award, le iF Design Award et le Good Design Award. Avec plus de 470 brevets technologiques accordés et diverses certifications d’organisations telles que la FDA, le CDCC, etc., Soocas est une entreprise innovante visant à développer des produits stimulants qui améliorent la qualité de vie de millions de personnes.

