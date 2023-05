Il y a les premières traces de raisonnement humain dans l’intelligence artificielle, selon Microsoft

Dans un document de 155 pages, les chercheurs ont rapporté les tests effectués au GPT-4, selon l’étude, l’IA aurait une compréhension physique du monde et serait capable de combiner les connaissances.

Tout a commencé par une expérience beaucoup plus simple qu’une longue liste de choses que l’intelligence artificielle peut faire. Les chercheurs de Microsoft ont seulement demandé à GPT-4 d’empiler certains objets de manière pratique (GPT-4 est une IA développée après ChatGPT). « Ici, nous avons un livre, neuf œufs, un ordinateur portable, une bouteille et un clou », ont-ils demandé. « S’il vous plaît, dites-moi comment les empiler les uns sur les autres de manière stable. » Maintenant, comme nous le disions, l’IA est capable d’écrire des thèses, de programmer, de coder, de converser, il n’est donc pas surprenant qu’elle soit également capable de décider comment empiler un objet sur un autre. Mais nous tenons pour acquis une capacité qui est humaine, et c’est une compréhension intuitive du monde physique.

Et puis, lorsque l’IA répond, « Placez l’ordinateur portable sur les œufs, avec l’écran vers le bas et le clavier vers le haut. L’ordinateur portable s’intégrera parfaitement dans les limites du livre et des œufs, et sa surface plane et rigide fournira une plate-forme stable pour le niveau suivant. » Les chercheurs sont surpris et décident de lancer une série de tests alors rassemblés dans un document de 155 pages où ils affirment être confrontés à un nouveau type d’intelligence, moins artificielle et plus humaine.

Le document de recherche de Microsoft, intitulé sans surprise « Sparks of Artificial General Intelligence » chatouille toutes les peurs futuristes des machines sensibles, créant un débat plus adapté aux salons philosophiques et moins aux laboratoires informatiques. « J’ai commencé par être très sceptique et cela a évolué en un sentiment de frustration, d’agacement, voire de peur », a déclaré Peter Lee, qui a dirigé la recherche chez Microsoft. « Vous pensez: d’où diable vient-il? » Au-delà des expérimentations sur lesquelles il faut mettre la main, il y a beaucoup de si et de mais qui ne sont pas encore définis. Par exemple, étant donné qu’elle a été entraînée avec beaucoup de textes pêchés sur le web, l’IA n’a peut-être pas une réelle compréhension du monde, mais a simplement rapporté quelques écrits qui racontent comment empiler des objets. Et puis il y a aussi un autre facteur, le psychologique : dans notre être humain nous avons tendance à reconnaître comme notre semblable même ceux qui ne le sont pas, même une intelligence artificielle.

L’évolution de l’intelligence artificielle

En cinq ans, le monde a changé, lorsque Google, Microsoft et OpenAI ont commencé à créer de grands modèles. L’IA était quelque chose d’indéfini qu’ils essayaient de former avec des textes numériques, des livres, des articles, des chats, en un mot presque tout ce qui se trouvait sur le Web. Et ainsi, le logiciel a trouvé des modèles, appris à générer des textes et à mener des conversations significatives. Vient ensuite le GPT-4 d’OpenAI, l’intelligence artificielle la plus puissante, et en fait Microsoft investit 13 milliards de dollars et entre dans le projet avec une jambe droite.

Parmi les chercheurs en pointe figure également le Dr Bubeck, qui a enseigné à Princeton, a 38 ans et est français. Et à un moment donné, lorsqu’il demande à GPT-4 d’écrire une preuve mathématique, il est impressionné par le résultat. « À ce moment-là, j’étais comme: qu’est-ce qui se passe? » a-t-il déclaré en mars au Massachusetts Institute of Technology. Et ainsi, avec ses collègues, il a commencé à documenter les comportements complexes de l’IA et les symptômes d’une « compréhension profonde et flexible », presque humaine. Les chercheurs ont effectué plusieurs tests, et leur impression était que l’intelligence artificielle était capable de comprendre pleinement des domaines disparates en combinant ses connaissances.

Critiques contre les chercheurs de Microsoft

Tout le monde n’est pas d’accord avec les chercheurs de Microsoft, et il y a même ceux qui les ont durement critiqués en les accusant d’opportunisme. « Ils reconnaissent littéralement dans l’introduction de leur article que leur approche est subjective et informelle et peut ne pas répondre aux normes rigoureuses de l’évaluation scientifique », a déclaré Maarten Sap, chercheur et professeur à l’Université Carnegie Mellon, laissant entendre qu’il n’y a aucune validité dans la recherche. fait au sein des employés de Microsoft.

Alison Gopnik, professeur de psychologie qui fait partie du groupe de recherche sur l’intelligence artificielle de l’Université de Californie à Berkeley, a déclaré que des systèmes comme GPT-4 étaient sans aucun doute puissants, mais il n’était pas clair si le texte généré était similaire au raisonnement humain ou au bon sens. . « Lorsque nous voyons un système ou une machine compliquée, nous l’anthropomorphisons. Tout le monde le fait : les gens qui travaillent sur le terrain et les autres », a déclaré Gopnik au New York Times. « Mais penser à cela comme une confrontation constante entre l’IA et les humains, comme une sorte de compétition de jeu télévisé, n’est pas la bonne façon d’y penser. »

