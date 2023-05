Ne perdez pas vos données : comment éviter que votre compte Google ne devienne inactif

Comment garder un compte Google actif

1. Lire ou écrire un e-mail

Gmail est un outil puissant pour lire et écrire des e-mails et, ce faisant, votre compte Google reste actif. Pour rédiger un e-mail, cliquez simplement sur le bouton « Rédiger » et saisissez l’adresse e-mail, l’objet et le message du destinataire. Vous pouvez également ajouter des pièces jointes, telles que des documents ou des images, en cliquant sur l’icône du trombone. Pour lire un e-mail, cliquez simplement sur l’e-mail dans votre boîte de réception. Vous n’avez rien à faire, en lisant un email, votre compte Google reste actif.

Gmail utilise l’apprentissage automatique pour trier vos e-mails dans différents onglets, tels que Principal, Social et Promotions, ce qui vous permet de trouver facilement ce que vous recherchez. De plus, vous pouvez utiliser Google Chat dans Gmail pour des conversations individuelles ou de groupe, ou utiliser Google Groupes pour créer un groupe avec des contrôles de modération. Ceux-ci maintiennent également votre compte actif.

2. Utiliser Google Disque

Google Drive est un service de stockage basé sur le cloud qui permet aux utilisateurs de stocker des fichiers en ligne et d’y accéder de n’importe où avec une connexion Internet. Une fois que vous stockez des fichiers de temps en temps, tout va bien. Il fournit également des applications Web gratuites pour créer des documents, des feuilles de calcul, des présentations, etc. Google Drive est un outil populaire pour les étudiants et les professionnels, car il permet une collaboration et un partage de fichiers faciles.

Avec Google Docs, les utilisateurs peuvent créer et modifier des documents en temps réel avec d’autres, ce qui facilite grandement les projets de groupe et les collaborations d’équipe. De plus, Google Drive offre des fonctionnalités hors ligne pour les ordinateurs Windows et macOS, ainsi que pour les smartphones et tablettes Android et iOS. Dans l’ensemble, Google Drive est un outil polyvalent et pratique pour tous ceux qui souhaitent stocker et partager des fichiers en ligne.

3. Regarder une vidéo sur YouTube

Quelque chose d’aussi simple que de regarder une vidéo sur YouTube peut garder votre compte Google actif. Regarder une vidéo sur YouTube est un passe-temps populaire pour de nombreuses personnes. YouTube est un site de partage de vidéos qui permet aux utilisateurs de regarder des vidéos sur n’importe quel appareil, n’importe où. Le site héberge une vaste gamme de contenus, des vidéos musicales aux vidéos éducatives, et tout le reste. Donc, si vous passez du temps sur d’autres plateformes à regarder des vidéos, vous voudrez peut-être passer à YouTube. Cela vous aidera à garder votre compte Google actif.

4. Obtenir un programme sur le Google Play Store

Obtenir un programme du Google Play Store n’aide pas directement à garder votre compte Google actif. Cependant, l’ajout d’un compte Google à votre appareil est nécessaire pour commencer à télécharger et à acheter des articles sur l’application Google Play Store. Les services Google Play sont utilisés pour mettre à jour les applications Google et les applications de Google Play, et ils fournissent des fonctionnalités de base telles que l’authentification à vos services Google.

5. Recherche Google

La recherche Google peut ne pas maintenir directement votre compte Google actif. Mais si le compte est lié à votre téléphone, quelque chose d’aussi simple que d’utiliser une recherche Google le maintient actif. Google Search est un moteur de recherche qui a révolutionné la façon dont nous accédons à l’information. Google est devenu le moteur de recherche le plus populaire au monde en raison de sa réputation de source d’informations la plus fiable. Il fournit divers services tels que la recherche d’images, Google News, la recherche de blogs et d’autres installations aux utilisateurs. Google a transformé le monde en un scénario trépidant avec un accès à des informations complètes à partir de près de 8 milliards de pages Web.

6. Utiliser Se connecter avec Google pour utiliser un service ou une application tiers

Se connecter avec Google est un moyen pratique de se connecter à des applications et services tiers sans avoir à se souvenir des noms d’utilisateur et des mots de passe individuels pour chaque compte. Ainsi, même si vous n’utilisez pas directement votre compte Google mais que vous l’utilisez pour vous connecter à des comptes tiers, votre compte Google est en sécurité.

Dans une politique antérieure, l’entreprise a déclaré que si votre compte est inactif, il pourrait supprimer vos données. Cependant, Google indique désormais que ces comptes peuvent être définitivement supprimés. Voici quelques-uns des détails de sa dernière mise à jour.

La société Internet affirme que si un compte Google n’est pas utilisé ou enregistré pendant au moins deux ans, il sera supprimé avec toutes ses données. L’adresse e-mail, les messages Gmail, Drive, Docs, les événements de l’agenda, les fichiers de l’espace de travail et Google Photos seront tous inaccessibles aux utilisateurs. Veuillez noter que cette politique ne s’applique qu’aux comptes personnels. Elle ne s’applique pas aux comptes d’entreprises, de groupes ou d’institutions.

Google a promis de procéder avec prudence et progressivement tout en informant les utilisateurs suffisamment à l’avance :

La politique ne prendra pas effet immédiatement. Mais même si c’est le cas, les personnes ayant des comptes inactifs ne seront pas immédiatement affectées. Donc, tu n’as pas à t’inquiéter Le plus tôt que Google commencera à supprimer les comptes inactifs est décembre 2023. Google abordera le problème étape par étape, en commençant par les comptes qui ont été créés mais jamais utilisés. Au cours des mois précédant l’annulation d’un compte, Google enverra de nombreux e-mails à la fois à l’adresse e-mail du compte et à l’e-mail de secours (le cas échéant).

Pourquoi Google supprimera-t-il un compte s’il est inactif ?

Même si un compte dispose de diverses mesures de sécurité, s’il n’a pas été utilisé pendant un certain temps, il est plus susceptible d’être piraté. Cela est dû au fait que les comptes volés ou abandonnés utilisent souvent des mots de passe exposés, manquent d’authentification à deux facteurs et ont moins de contrôles de sécurité des utilisateurs. Selon l’étude de l’entreprise, les comptes inactifs sont moins susceptibles que les comptes actifs d’avoir la vérification en 2 étapes activée. Il montre que ces comptes sont souvent à risque de piratage. Une fois qu’un compte a été piraté, il peut être utilisé pour n’importe quoi, de l’envoi de spam au partage d’autres contenus indésirables ou même nuisibles en via le vol de l’identité de quelqu’un.

