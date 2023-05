Microsoft iMessage sur Windows 11, voici les avantages et les inconvénients [U: Fully rolled out]

En février, Microsoft a commencé à tester iMessage sur Windows grâce à son application Phone Link. Maintenant, la société dit qu’elle déploie la fonctionnalité pour tous ceux qui utilisent Windows 11. Bien que la nouvelle puisse sembler excitante, l’expérience iMessage de Microsoft présente certains inconvénients. Voici ce que vous devez savoir.

Mise à jour 5/15 : Repéré par The Verge, Microsoft a confirmé que le déploiement était terminé après avoir lancé le processus le 26 avril. « Nous sommes ravis d’annoncer que Phone Link pour iOS est désormais disponible pour tous les clients Windows 11. »

Lisez ci-dessous pour tous les détails, y compris ce que vous obtenez et abandonnez avec la fonctionnalité…

iMessage sur les avantages et les inconvénients de Windows

Pour rappel, la dernière version de Phone Link pour Windows et iOS utilise Bluetooth pour connecter l’iPhone et un PC Windows afin de transmettre des SMs et des iMessages.

Bien que vous puissiez envoyer et recevoir les deux types de SMs iPhone depuis Windows, il existe un certain nombre de limitations :

Votre historique complet des messages ne sera pas synchronisé, vous ne verrez que les messages qui « ont été envoyés ou reçus à l’aide de Phone Link ».

Vous ne pouvez pas envoyer de photos ou de vidéos dans les messages

Pas de support pour les conversations de groupe

Tous les messages apparaissent en gris

Comme mon collègue Chance l’a mentionné en février, puisqu’il ne s’agit pas d’une intégration officielle d’iMessage bénie par Apple, il est possible que l’entreprise recherche et mette en œuvre un moyen de bloquer la prise en charge de Microsoft Phone Link. Cependant, avec le déploiement officiel à partir d’aujourd’hui, Microsoft pense évidemment que cela en vaut la peine.

Disponibilité de Phone Link pour iOS et Windows 11

Microsoft a partagé les nouvelles concernant Phone Link pour iOS et Windows 11 avec le déploiement de la prise en charge d’iMessage à tous les utilisateurs à partir d’aujourd’hui dans un article de blog (via MacRumors).

Aujourd’hui, nous sommes ravis d’annoncer que Microsoft Phone Link pour iOS sur Windows 11 commence à être déployé auprès de notre public mondial dans 39 langues sur 85 marchés. Nous avons récemment annoncé que Windows 11 étendait notre fonctionnalité Phone Link pour permettre la connexion entre un PC Windows 11 et un appareil mobile iOS dans le but de supprimer les barrières entre votre téléphone et votre PC et de faciliter la connexion aux personnes qui vous sont les plus chères. .

Malgré les limites de la prise en charge iMessage de Phone Link, Microsoft affirme avoir entendu des commentaires positifs tels que « c’est exactement ce que j’espérais sur mon PC Windows ».

Pendant le déploiement de la fonctionnalité, la société indique qu’il faudra jusqu’à «la mi-mai» pour apparaître pour tout le monde dans le monde.

Vous pouvez télécharger Phone Link pour Windows de Microsoft et pour iOS sur l’App Store ici.

Quelques détails supplémentaires, Phone Link pour iOS nécessite iOS 14 ou une version ultérieure et n’est pas compatible avec l’iPad. Vous aurez également besoin de Windows 11 avec Bluetooth activé pour les deux appareils.

Consultez plus de détails dans le guide de support de Microsoft Phone Link et cliquez sur « Pour les utilisateurs iOS » en haut.

Qu’en penses-tu? La capacité semble-t-elle toujours utile même avec les limitations ? Partagez votre opinion sur nos réseaux sociaux!

