L’histoire de Bard, l’intelligence artificielle de Google disponible partout sauf en Europe

Le 10 mai, lors de la conférence Google I/O, Bard, l’intelligence artificielle développée par Mountain View, a été présentée. Ses fonctions semblent intéressantes, dommage qu’aucun utilisateur de l’Union Européenne ne puisse l’utiliser. Google a choisi de l’ouvrir à tous les marchés du monde mais pas aux marchés européens.

Parmi les utilisateurs de Bard, il y a plus de pingouins que d’Européens. Le commentaire choisi par l’édition américaine de Wired est remarquable mais clarifie un paradoxe qui pourrait se répéter souvent à l’avenir. Le 10 mai, lors de la Google I/O, le PDG d’Alphabet Sundar Pichai et les dirigeants de Mountain View ont lancé l’ensemble des nouveaux services Google. Presque tous sont basés sur l’intelligence artificielle. The Verge a publié une vidéo qui compile toutes les fois où Sundar Pichai a répété le mot AI. Ils sont plusieurs. Parmi ces services, l’un des plus intéressants était Bard, l’intelligence artificielle qui, dans les plans de Google, était de concurrencer directement ChatGPT. Sur le papier, cela pourrait même le faire, dommage que les utilisateurs (ou utilisateurs potentiels) résidant dans l’Union européenne ne puissent pas encore le vérifier.

On ne sait pas ce qui se cache derrière cette décision. L’Union européenne a une zone de chalandise d’environ 450 millions d’habitants, avec un pourcentage de personnes utilisant internet au moins une fois par jour fixé à 87%. Un grand marché pour Google. La chose la plus intéressante est qu’il n’y a pour le moment aucune explication officielle : « Bien que nous n’ayons pas finalisé le calendrier des plans d’expansion, nous les mettrons en œuvre progressivement et de manière responsable. Nous continuerons d’être un partenaire utile et engagé des régulateurs alors que nous explorons ensemble ces nouvelles technologies », a déclaré la porte-parole de Google, Delia Williams-Falokun.

Les règles sur l’intelligence artificielle dans l’Union européenne

Bard est disponible dans 180 pays. Parmi celles-ci, il y a aussi les îles norvégiennes de l’île Bouvet, où il n’y a pas d’humains mais où vivent environ 50 000 spécimens de manchots. Certainement pas un oubli. Selon de nombreux commentateurs, le choix de Google sert à mettre la pression sur le débat en cours dans l’Union européenne sur l’intelligence artificielle. Ces dernières semaines, les eurodéputés ont débattu de la loi Ai, le premier ensemble de règles destinées à réglementer l’intelligence artificielle. Entre autres choses, ce document devrait également indiquer clairement aux utilisateurs d’où proviennent les données, comme l’explique Henk van Ess, professeur à la Freetech Axel Springer Academy of Journalism and Technology : « Le règlement proposé souligne l’importance de la transparence et de la traçabilité dans systèmes de renseignement ».

GOOGLE | Le message qui apparaît lorsque vous essayez d’ouvrir Bard depuis l’Italie

