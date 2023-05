Spotify et l’horloge de Windows 11 : une fonctionnalité oubliée qui revient à la vie

Sans faire beaucoup de bruit, Microsoft a restauré l’une des fonctionnalités « révolutionnaires » de Windows 11. Après avoir été abandonnée pendant des mois, l’intégration de Spotify dans l’application Horloge de Windows 11 est de nouveau opérationnelle.

L’application Horloge, l’une des applications préinstallées dans Windows 11, dispose d’une fonctionnalité intéressante qui vous permet de lier votre compte Spotify et de lire des listes de lecture axées sur la productivité lorsque vous activez des sessions de mise au point.

L’intégration de Spotify dans l’application Horloge a cessé de fonctionner en raison d’un certificat expiré

Fait intéressant, ce que Panos Panay a appelé en 2021 une «révolution» a fini par ne pas fonctionner pendant de nombreux mois en raison d’un certificat expiré.

Plus tôt ce mois-ci, Microsoft a confirmé des problèmes de liaison de Spotify à l’application Horloge de Windows 11. Après quelques semaines d’attente, le problème a disparu. Le processus de connexion du compte Spotify à Windows 11 ouvre maintenant l’écran de connexion avec la demande de lier votre compte. Auparavant, une tentative de connexion entraînait une fenêtre vide « Connexion à un service ».

Les problèmes et les erreurs comme celui-ci ne nécessitent généralement pas de mettre à jour les applications concernées car elles sont généralement corrigées côté serveur, mais cela ne fait jamais de mal de vérifier les mises à jour du Microsoft Store.

Les sessions de mise au point sont une fonctionnalité de Windows 11 qui vous permet de sélectionner un rappel dans vos listes de tâches, de définir une heure, de choisir une liste de lecture sur Spotify et de désactiver toutes les notifications pour vous concentrer sur une tâche spécifique sans distractions.

Il est possible de démarrer une séance de concentration depuis l’application Horloge ou depuis le panneau calendrier. C’est une excellente fonctionnalité pour ceux qui veulent améliorer leur productivité et travailler sans interruption à partir d’autres applications. Et, même si l’on peut se demander s’il s’agit d’une « révolution », il est toujours bon de voir que Microsoft met une solution à ces erreurs.





