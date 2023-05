Windows 10 commence à diffuser des publicités pour passer à Windows 11

Vous en avez marre de voir des publicités Windows 11 chaque fois que vous allumez votre ordinateur ? Si vous êtes un utilisateur de Windows 10, vous avez peut-être remarqué que Microsoft insiste de plus en plus pour que vous passiez au nouveau système d’exploitation. En fait, certains utilisateurs ont signalé avoir reçu une fenêtre contextuelle en plein écran leur offrant la mise à niveau gratuite vers Windows 11.

Cette stratégie agressive de Microsoft pourrait être liée à la fin du support de Windows 10 21H2, qui interviendra le 12 juin. Après cette date, les utilisateurs qui continuent à utiliser cette version de Windows ne recevront plus les mises à jour de sécurité et les correctifs de bugs. C’est pourquoi Microsoft souhaite que tout le monde passe à Windows 11 dès que possible.

Microsoft répète sa stratégie avec Windows 11

La fenêtre contextuelle qui apparaît lorsque vous démarrez votre ordinateur indique que l’offre de mise à niveau gratuite vers Windows 11 est désormais disponible pour votre appareil et peut être obtenue à ce prix instantané. Si l’utilisateur refuse ou tente d’échapper à l’offre, plusieurs pages lui présentent les avantages de la mise à niveau vers Windows 11.

Les avantages qui se démarquent incluent une interface plus conviviale, de meilleures fonctionnalités de sécurité, des performances plus élevées et une productivité accrue. Microsoft met également en avant l’expérience de jeu sur Windows 11, déclarant qu’il offre la plus grande variété de titres et de capacités graphiques réalistes.

L’annonce se concentre sur Windows 11 apportant une nouvelle apparence, avec une navigation plus efficace et la possibilité de faire plus de choses rapidement. Les utilisateurs qui choisissent de rester sur Windows 10 sont informés qu’ils peuvent effectuer une mise à niveau gratuite vers Windows 11 à tout moment via la page Windows Update dans Paramètres.

La fenêtre contextuelle apparaît dans le cadre de la stratégie de Microsoft visant à promouvoir la dernière version du système d’exploitation en la présentant comme une option de mise à niveau simple et facilement accessible pour les utilisateurs existants de Windows 10. Si vous ne souhaitez plus voir cette publicité, vous devez cliquer sur le » Conservez le lien Windows 10″ en bas de l’écran Windows Update.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :