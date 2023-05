Le Texas inflige une amende de 8 millions de dollars à Google pour de fausses publicités Pixel 4

Il y a quelques heures, le procureur général du Texas, Ken Paxton, a annoncé que Google verserait 8 millions de dollars en fonds d’aubaine au Texas. La société a accepté de payer les fonds pour régler un problème au Texas. L’affirmation est que Google a publié une fausse annonce pour téléphone mobile Pixel 4. La principale raison de l’amende est que Google manque de probité en tant qu’annonceur. Paxton affirme que Google « a embauché un DJ radio pour enregistrer et diffuser des déclarations détaillées sur leurs expériences personnelles avec le Pixel 4 ». Cependant, la société « a refusé au DJ le téléphone pour les laisser utiliser ». Dans une affaire plus ancienne, Google a dû régler la FTC et six autres États avec environ 9 millions de dollars.

Un porte-parole de la société Google a précédemment déclaré

« Nous prenons au sérieux la conformité aux réglementations publicitaires et avons mis en place des processus pour nous assurer que nous nous conformons aux réglementations et aux normes de l’industrie en vigueur. Nous sommes ravis que ce problème soit résolu. »

« Si Google va faire de la publicité au Texas, il vaut mieux que leurs déclarations soient vraies », a déclaré Paxton. Il a décidé de prendre des mesures pour tenir Google coupable d’avoir menti aux Texans pour son propre profit. Il dit aussi que les grandes marques ne devraient pas compter sur « un traitement spécial devant la loi ». « Le Texas fera tout ce qui est en son pouvoir pour protéger ses citoyens et l’économie de l’État contre les publicités fausses et évasives des marques », a déclaré Paxton.

Google a des problèmes plus anciens avec le Texas

Ce n’est pas la première fois que le Texas se heurte à Google. En 2020, le Texas s’est joint à d’autres États pour poursuivre Google. Le procès accuse Google d’un monopole dans le secteur des services de recherche et d’annonces sur Internet. Ceci est illégal et contraire à la loi. Le procès est toujours en cours et cette semaine, Google a déposé une note demandant au tribunal de rejeter les demandes des États d’examiner les communications entre certains de ses employés et leurs avocats. De plus, en 2022, le Texas a poursuivi Google, « accusant la société de technologie d’obtenir et d’utiliser illégalement les données biométriques de millions de Texans sans obtenir correctement leur consentement éclairé ».

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine