Les Fairbuds XL sont des écouteurs modulaires avec ANC et un design réparable

Fairphone est entré sur le marché des écouteurs en 2021 avec son premier TWS. Ils ont maintenant lancé leurs premiers écouteurs supra-auriculaires appelés FairBuds XL. Comme leurs autres offres, Fairphone met l’accent sur la durabilité et la réparabilité avec ces écouteurs. La société a utilisé une conception modulaire pour les rendre plus faciles à réparer pour les utilisateurs. Parlons donc de la conception et des spécifications de FairBuds XL en détail ici.

Conception FairBuds XL

Le Fairbuds XL a une conception modulaire vraiment intelligente. Il comporte 11 pièces différentes que vous pouvez démonter si vous avez besoin de réparer quelque chose. Par exemple, si les coussinets moelleux des oreilles sont usés, vous pouvez les remplacer sans utiliser d’outils. Et lorsque la batterie ne tient plus autant, vous pouvez également la remplacer par une neuve. Cette flexibilité indique que ces écouteurs peuvent durer longtemps. Encore plus longtemps que certains des meilleurs écouteurs que vous pouvez trouver dans les stores en ce moment.

Fairphone a non seulement facilité la réparation de leurs écouteurs, mais ils ont également veillé à les maintenir durables. Les écouteurs sont fabriqués à partir de matériaux recyclés comme le plastique et l’aluminium. Alors que des choses comme les coussinets d’oreille et le bandeau sont fabriqués à partir de cuir végétalien. Vous pouvez choisir les FairBuds XL en vert et noir. Vous pouvez également plier le casque, ce qui le rend portable pour le transporter partout où vous allez.

Mais qu’en est-il de l’audio ?

Pour l’audio, le FairBuds XL utilise des pilotes dynamiques de 40 mm. Ils ont également ANC pour éliminer les distractions causées par le bruit de fond. Le mode ANC peut être activé via un bouton dédié sur le casque. Les écouteurs se connectent à votre appareil via Bluetooth 5.1 et disposent d’une connectivité multipoint ainsi que du codec aptx HD.

Fairphone affirme qu’avec l’ANC activé, le casque a une durée de lecture allant jusqu’à 26 heures. C’est assez impressionnant. Cependant, avec l’ANC désactivé, vous pouvez l’étendre à 30 heures. La batterie atteindra 80% de sa capacité maintenue après 500 cycles de charge, selon le fabricant. Vous remarquerez donc sans aucun doute une autonomie réduite de la batterie après un an, mais au moins vous pouvez la remplacer.

Prix ​​et disponibilité des FairBuds XL

Vous pouvez acheter les écouteurs Fairbuds XL dès maintenant en Europe dans la boutique Fairphone. Ils coûtent 250 € ou 220 £. Mais notez que les écouteurs ne sont pas livrés avec un chargeur ou même un câble de charge à l’intérieur de la boîte. Cependant, vous pouvez utiliser n’importe quel câble USB-C pour les charger. Actuellement, les pièces de rechange pour les écouteurs ne sont pas non plus disponibles, nous ne savons donc pas combien elles coûteront.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine