Comment rooter Google Pixel 7a et déverrouiller le chargeur de démarrage

Le Pixel 7a est désormais le dernier téléphone abordable de Google. Google a lancé le Pixel 7a le 10 mai lors de l’événement Google I/O 2023. L’appareil est livré avec plusieurs améliorations par rapport au Pixel 6a.

Si vous avez un Pixel 7a ou si vous envisagez d’en acheter un et que vous souhaitez rooter votre téléphone, ce guide est fait pour vous. Ici, vous apprendrez à rooter Pixel 7a et à déverrouiller le chargeur de démarrage de Pixel 7a.

Tout d’abord, découvrons rapidement les détails du Pixel 7a. Le Pixel 7a est livré avec des améliorations dans divers segments tels que l’appareil photo, l’écran, le processeur, etc. Même certaines de ses spécifications sont meilleures que celles du Pixel 7 de base. Le Pixel 7a dispose d’un écran FHD+ OLED de 6,1 pouces qui prend en charge un taux de rafraîchissement jusqu’à 90 Hz.

Le Pixel 7a est livré avec la dernière puce Tensor G2 de Google. La puce est intégrée au GPU Mali-G710 MP7. L’appareil n’est disponible qu’avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. En ce qui concerne la caméra, Google a fait un travail impressionnant ici. Le Pixel 7a arbore un appareil photo principal de 64 MP et un appareil photo ultra large de 13 MP à l’arrière.

L’avant a maintenant une caméra selfie 13MP. Le Pixel 7a est livré avec Android pur, qui est propre mais manque d’options de personnalisation. Mais il y a toujours la possibilité de rooter votre téléphone Pixel pour une personnalisation avancée.

L’enracinement fournit un tas de contrôles supplémentaires sur votre téléphone. Il vous permet de modifier n’importe quel élément de votre téléphone en considérant que vous êtes au courant du processus. Mais pour obtenir le privilège root sur votre téléphone, vous devez d’abord déverrouiller le chargeur de démarrage. Commençons donc par le guide de déverrouillage du chargeur de démarrage.

Étapes pour déverrouiller le chargeur de démarrage du Pixel 7a

Tout comme les autres téléphones Android, le Pixel 7a est également livré avec un chargeur de démarrage verrouillé qui empêche les utilisateurs d’apporter des modifications avancées au téléphone. Oui, cela empêche également l’enracinement du téléphone. Heureusement, la plupart des modèles peuvent être déverrouillés, alors passons aux étapes.

Le déverrouillage du chargeur de démarrage efface les données de l’appareil, alors assurez-vous de sauvegarder votre Pixel 7a. Assurez-vous également d’installer les pilotes adb et fastboot sur votre PC. Sur votre téléphone Pixel, ouvrez Paramètres et accédez à Système > À propos du téléphone. Appuyez 7 fois sur Numéro de build. Cela activera les options de développement. Ensuite, accédez à Système> Avancé> Options de développeur. Dans les options de développement, activez le déverrouillage OEM et le débogage USB.

Démarrez maintenant votre Pixel 7a en mode Fastboot. Pour cela, éteignez votre téléphone, puis maintenez enfoncés les boutons Volume Bas + Alimentation ensemble. Connectez ensuite votre téléphone au PC à l’aide d’un câble USB. Vous pouvez également utiliser la commande adb reboot bootloader. Ouvrez la fenêtre de commande/CMD sur votre PC. Saisissez la commande ci-dessous pour lancer le déverrouillage du chargeur de démarrage sur le Pixel 7a. Il affichera les options sur votre téléphone. Utilisez les boutons de volume et accédez à « Déverrouiller le chargeur de démarrage » et appuyez sur le bouton d’alimentation pour le sélectionner. Cela supprimera toutes les données et déverrouillera le chargeur de démarrage de votre Pixel 7a. Après avoir déverrouillé le chargeur de démarrage, entrez la commande ci-dessous pour redémarrer le système Vous avez maintenant déverrouillé le chargeur de démarrage de votre Pixel 7a.

Après avoir déverrouillé le chargeur de démarrage de votre Pixel 7a, vous pouvez démarrer le processus de root. Certaines conditions doivent être remplies avant de rooter votre téléphone.

Conditions préalables:

Installez Magisk sur votre téléphone

Effectuez une sauvegarde complète des données du téléphone (à restaurer en cas de problème)

Installer les pilotes ADB et Fastboot sur PC

Téléchargez les derniers outils de la plate-forme Android SDK

Téléchargez l’image d’usine pour le Pixel 7a (la version doit être similaire à celle qui s’exécute sur votre téléphone)

Étapes pour rooter le Pixel 7a

Copiez l’image d’usine téléchargée sur votre PC et extrayez-en boot.img. Copiez boot.img dans la mémoire du téléphone. Extrayez le pack d’outils de plate-forme sur votre PC et rappelez-vous son emplacement. Ouvrez l’application Magisk et cliquez sur Installer.

Maintenant, choisissez « Select and Patch a File » et sélectionnez le boot.img que vous avez copié précédemment.

Le fichier de sortie corrigé sera enregistré dans le dossier de téléchargement. Copiez l’image de démarrage corrigée dans le dossier d’outils de plate-forme extrait et renommez l’image de démarrage corrigée en boot.img. Copiez également le fichier vbmeta.img du micrologiciel extrait dans le dossier des outils de la plate-forme. Ouvrez maintenant CMD dans le dossier des outils de la plateforme (tapez CMD dans la barre d’adresse de l’explorateur de fichiers et appuyez sur Entrée). Éteignez votre téléphone et démarrez-le en mode fastboot. Appuyez et maintenez le bouton Volume Bas + Alimentation ensemble pour démarrer en mode Fastboot. Une fois que votre téléphone Pixel 7a est en mode de démarrage rapide, entrez la commande ci-dessous pour faire clignoter vbmeta. fastboot flash --disable-verity --disable-verification vbmeta vbmeta.img S’il demande un effacement des données, faites-le. Après cela, démarrez votre téléphone dans l’image de démarrage corrigée à l’aide de la commande donnée Cette commande fera démarrer votre téléphone dans le système. Ouvrez l’application Magisk et cliquez sur Installer > Installation directe. Une fois le processus d’installation terminé, cliquez sur Redémarrer. Votre téléphone Pixel 7a va maintenant démarrer avec un accès root permanent.

Oui, le processus est assez similaire aux autres téléphones Pixel. Après avoir rooté votre téléphone, vous pouvez vérifier le privilège root via des applications tierces telles que le vérificateur de racine. Une fois que vous avez l’accès root, vous pouvez essayer les applications et les modules qui nécessitent un accès root.

Voilà, le guide complet sur la façon de rooter le Pixel 7a et de déverrouiller le chargeur de démarrage du Pixel 7a. En cas de questions, faites-le nous savoir dans la section des commentaires.

Plus de guides :

