Comment filtrer l’enregistrement sur Google Chromebook [2 Solutions]

Les Chromebooks sont d’excellents appareils qui peuvent être utilisés pour faire vos devoirs réguliers ainsi que parfaits pour les élèves qui sont dans les sections primaires. Comme il s’agit d’un Chromebook, vous accédez facilement à un bon nombre d’applications et de services Google. Une fonctionnalité d’accessibilité recherchée par de nombreux utilisateurs de Chromebook est la possibilité d’enregistrer leurs écrans. Heureusement, les utilisateurs de Chromebook peuvent désormais utiliser un outil d’enregistrement d’écran présent dans le système d’exploitation au lieu de devoir télécharger une application tierce pour s’appuyer sur l’enregistrement d’écran.

Dans le guide d’aujourd’hui, nous verrons comment vous pouvez facilement utiliser l’enregistrement d’écran intégré de n’importe quel appareil Google Chromebook. Commençons.

Les Chromebooks de Google ont deux façons que vous pouvez suivre pour enregistrer l’écran. Les deux solutions ont des outils intégrés au système d’exploitation lui-même. Voyons maintenant comment vous pouvez facilement enregistrer un écran.

Comment filtrer l’enregistrement sur Chromebook à partir de la barre d’état système

La première solution que vous pouvez utiliser pour filtrer l’enregistrement est l’outil simple de base qui est présent dans la barre d’état système/menu déroulant Paramètres rapides. Cet outil est présent depuis longtemps et peut enregistrer vos écrans.

Maintenant, suivez ces étapes.

Sur la barre d’étagère Chromebook, vous devriez voir l’heure affichée à droite. Appuyez sur la barre d’état système (ou l’horloge) pour ouvrir le menu Paramètres rapides. Dans le coin supérieur droit du panneau Paramètres rapides, vous verrez une flèche. Cliquez sur la flèche pour développer le menu dans le panneau rapide. Vous devriez maintenant voir une vignette Capture d’écran. Cliquer sur la vignette Capture d’écran affichera une barre en bas de l’écran avec quelques options. Cliquez sur l’icône Vidéo. Vous pouvez maintenant choisir d’enregistrer partiellement, en plein écran ou simplement une fenêtre ouverte active. Vous pouvez cliquer sur l’icône Paramètres sur la barre pour choisir entre l’enregistrement audio à partir du microphone, permettant à la caméra d’ajuster l’emplacement de sauvegarde pour les enregistrements d’écran. Une fois que vous avez effectué tous les ajustements nécessaires, appuyez sur l’option Enregistrer. L’enregistrement d’écran va maintenant commencer.

C’est ainsi que vous pouvez facilement filtrer gratuitement l’enregistrement sur votre appareil Google Chromebook. Maintenant que vous connaissez la première solution, examinons la deuxième solution pour filtrer l’enregistrement sur un Google Chromebook.

Comment enregistrer un écran sur Chromebook à l’aide de l’application Screencast

Nous avons vu comment vous pouvez enregistrer votre Chromebook à l’aide de l’outil intégré du panneau rapide. Examinons maintenant la deuxième solution qui utilise une application intégrée directement dans le système d’exploitation Chromebook lui-même.

Sur la barre d’étagère présente en bas de l’écran, cliquez sur l’icône du tiroir d’application présente en bas à gauche de la barre d’étagère. Le tiroir de l’application devrait maintenant s’ouvrir sur votre écran. Recherchez et cliquez sur l’application Screencast. Ce sera une application avec une icône de couleur verte. Une fois que vous lancez l’application, vous verrez un bouton qui dit. Nouveau screencast. Clique dessus. Vous devriez maintenant voir la même barre d’enregistrement d’écran de la première solution. Vous pouvez choisir si vous souhaitez activer l’audio et la caméra, ainsi que modifier ou ajuster le dossier de sauvegarde pour vos enregistrements d’écran.

Réflexions finales

Voici comment vous pouvez utiliser l’enregistrement d’écran dans votre Chromebook de deux manières différentes. Comme il s’agit de moyens gratuits de faire le travail, vous n’avez pas besoin de télécharger d’outils supplémentaires pour enregistrer l’écran. Cependant, nous espérons voir de meilleures fonctionnalités et options disponibles pour les outils d’enregistrement d’écran intégrés afin qu’il soit encore plus facile pour l’utilisateur d’enregistrer instantanément l’écran lors de ses déplacements. Des options telles que la qualité audio et vidéo peuvent être d’excellents paramètres qui peuvent être utilisés pour ajuster la qualité et la taille de la vidéo.

