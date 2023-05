Le téléphone Google Pixel 7a cache cette fonctionnalité « exclusive »

Google a récemment lancé son dernier téléphone mobile de milieu de gamme, le Google Pixel 7a. Depuis le lancement de cet appareil, il y a eu beaucoup d’attention sur ce téléphone mobile. Un nouveau rapport révèle maintenant que le Google Pixel 7a sera doté d’une fonctionnalité qu’aucun autre téléphone Pixel n’a dans le passé. Cet appareil est livré avec une fonction qui permet à l’appareil de réduire automatiquement l’intensité des vibrations lorsque l’écran est orienté vers le haut. Pour le moment, seul le Pixel 7a semble avoir cette fonctionnalité. Mais certains prétendent que la fonctionnalité fera son chemin vers d’autres téléphones Pixel à l’avenir.

Pour obtenir cette fonctionnalité sur le Google Pixel 7a, accédez à Paramètres – Sons et vibrations – Vibration et haptique, puis « Vibration de notification adaptative ».

La vibration de notification adaptative « réduit l’intensité de la vibration lorsque le téléphone est à l’arrêt et que l’écran est tourné vers le haut ». Cela réduit les distractions dans une certaine mesure. Actuellement, cette fonctionnalité ne permet pas aux utilisateurs de personnaliser le niveau auquel les vibrations peuvent être réduites. Google a également récemment publié un document d’assistance sur la fonctionnalité. Cependant, le document n’explique pas comment fonctionne la vibration de notification adaptative, mais seulement comment l’activer.

Google avait caché la fonction bêta « vibration de notification adaptative » sur le téléphone Pixel Android 13 QPR2 Beta 1. Mais elle n’a pas été officiellement lancée pour les autres téléphones Pixel.

Le nouveau téléphone Google Pixel 7a n’obtiendra « que » trois ans de mise à jour majeure

Selon le plan de Google, Pixel 7a (avec Android 13 préinstallé) recevra trois ans de mises à jour majeures de la version Android. De plus, cet appareil bénéficiera également de cinq ans de mises à jour de sécurité. Cela indique que le Pixel 7a sera mis à jour au moins vers Android 16. L’appareil recevra également des mises à jour de sécurité jusqu’en mai 2028 au moins. En revanche, le téléphone mobile de milieu de gamme Samsung Galaxy A54 peut fournir jusqu’à quatre ans de version majeure d’Android. mises à jour. Cela indique que l’appareil recevra des mises à jour majeures jusqu’à Android 17 qui sera lancé en 2028.

Caractéristiques Google Pixel 7a

Le Google Pixel 7a est le dernier téléphone milieu de gamme de Google, offrant un puissant processeur Tensor G2, un écran amélioré de 6,1 pouces et un système de caméra mis à jour. Ce téléphone coûte moins de 500 $ et c’est une excellente option pour ceux qui veulent vivre une bonne expérience sans dépenser beaucoup plus que cela.

Conception et affichage

Le Pixel 7a dispose d’un écran FHD + gOLED de 6,1 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, ce qui représente une grande amélioration de la qualité de vie. Le téléphone a un indice de protection IP67 pour une résistance robuste à la poussière et à l’eau, et il est soutenu par trois ans de mises à niveau majeures du système d’exploitation et cinq ans de mises à jour de sécurité. Le téléphone a un design simple et il est disponible en deux couleurs : Sorta Sage et Just Black.

Matériel et performances

Le Google Pixel 7a contient le chipset Tensor G2 de Google avec 8 Go de RAM, la même pile qui alimente ses produits phares Pixel 7 et Pixel 7 Pro. Le téléphone fonctionne bien et gère facilement des tâches difficiles telles que le rendu de jeux 3D. Cet appareil a également une autonomie solide et peut passer une journée complète avec une seule charge. Le téléphone dispose également d’une charge sans fil, ce qui est un ajout intéressant.

Pour garder les lumières de cet appareil allumées, le téléphone mobile est livré avec une batterie de 4385 mAh qui prend en charge une charge filaire de 18 W et une charge sans fil de 7,5 W. Bien que cette batterie soit assez petite, elle est largement suffisante pour un téléphone de milieu de gamme. De plus, Google a des optimisations décentes qui maintiennent la consommation d’énergie très faible. Ainsi, cette batterie donnera beaucoup plus de temps d’utilisation qu’une batterie de téléphone portable moyenne de même taille.

De plus, cet appareil prend également en charge IP67 étanche à la poussière et à l’eau. En termes de poids, il pèse environ 193 g et prend également en charge les empreintes digitales hors écran, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E, etc.

Caméra

Le Pixel 7a dispose d’un excellent système de caméra, qui est l’une des caractéristiques les plus remarquables du téléphone. Le téléphone dispose d’un appareil photo à double objectif et peut prendre de superbes photos en basse lumière. Le téléphone dispose également d’un outil pour affiner les photos floues et il peut enregistrer des vidéos en résolution 4K. L’appareil photo excelle à prendre des photos à la lumière du jour, et les images sont nettes et détaillées.

Plus précisément, ce téléphone mobile de milieu de gamme est livré avec un appareil photo principal décent de 64 MP. Sur le module de caméra arrière, il y a également un objectif ultra grand angle de 13 MP qui complète la configuration de la double caméra arrière de ce téléphone mobile. À l’avant, il y a aussi un appareil photo 13MP pour des selfies décents.

Prix ​​et disponibilité

En termes de prix, le Google Pixel 7a est en fait très abordable. Cet appareil ne coûte que 499 $, ce qui le rend seulement 50 $ plus cher que le modèle de l’an dernier. Cependant, Google continue de vendre le Pixel 6a de l’année dernière à un prix inférieur de 349 $. Pour le moment, le Google Pixel 7a est disponible à l’achat sur le site Web de Google et chez divers détaillants.

Conclusion

